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GoPro, 2016 yılını milyonlarca dolar zararla kapattı

Geçtiğimiz yıla dair mali verilerini açıklayan GoPro’nun oldukça kötü bir seneyi geride bıraktığı ortaya çıktı. Milyonlarca dolar kaybeden üretici için 2016 tam anlamıyla kabus gibiydi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yıl sonu değerlendirme raporunu paylaşan GoPro’nun verilerine göre geçtiğimiz sene beklentilerin oldukça altında kaldı. Toplamda 373 milyon dolar zarar açıklayan aksiyon kameraları üreticisi, diğer taraftan yılın son çeyreğinde elde ettiği 540 milyon dolar gelir ile tüm zamanların en yüksek ikinci gelirine imza attı.
2015 ile kıyaslandığında son çeyrekte 100 milyon dolarlık artış yakalayan GoPro, buna rağmen yine de beklentilerin 30 milyon dolar altında kaldı. Edinilen bilgilere göre bazı departmanlarını kapatarak birçok çalışanının işine toplu şekilde son veren şirketin 102 milyon dolar değerinde vergi ertelemesi zararın katlanarak artmasına neden oldu. Üstelik büyük umutlarla piyasaya sürülen Karma drone'un batarya ünitesinde tespit edilen sorun yüzünden toplatılması da kazancı önemli oranda etkiledi. 
Zararın açıklanmasıyla birlikte GoPro’nun hisseleri de yüzde 15 değer kaybetti. 2016'da toplam 1.1 milyar dolar gelir elde eden kamera üreticisi, 1.3 milyar dolar hedefine ulaşamadı. 2015 yılında ise toplam gelir 1.6 milyar dolardı. 2016'nın başında zor bir sene olacağını açıklayan GoPro her ne kadar kötü senaryolara hazırlıklı olsa da kayıpların önüne geçemedi. Ekim ayında satışa sunulan Hero 5 Black ve Hero 5 Session kameralarının kötü gidişatı biraz olsun dizginlediği ifade ediliyor.

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Colouse 2 yıl
Sağlam bir yenilik bulamazlarsa batmaları yakındır. Çinliler piyasayı ele geçirdi, profesyonel sporcular ve film/dizi çekimleri dışında kullanan çok azaldı.
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10ff 2 yıl
Basta gopro 5 felan met ediyorlardi. Makayim dedim bakmaz olaydim milyarlar havada ucusuyor. Bende gittim parmak kadar boyutta Sq8 kamera aldim bunu kaskin icine bile yerlestirebilirim ve sadece 10 dolar.
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K_Spartakus 2 yıl
aliexpress te satılan muadil markalar GoPro dan çok daha ucuza satıldığı için daha çok tercih ediliyorlar , inanmayanlar sitedeki dükkanlardaki satışlara ve kullanıcı paylaşımlarına bakabilirler .
şahsen ben o kameraya 1500 tl vermem , aliexpress varken neden vereyim 1500 tl .
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pago 2 yıl
beter olsunlar bir kamera alıcaz 1500 TL fiyat çekiyorlar ucuzlarına bakıyoruz dandik ötesi üzüldüm desem yalan olur garibanın ahını almiyacaksın millet o paralara motosiklet alıyor
yeni bir düzenek üzerinde çalışıyorum selfi çubuğunun telefonu tutan kısmını motosikletin kaskına düşmeyecek şekilde monte edicem bu düzeneğe telefonu koyucam kamera kaydı yapıcam yokluk adamı mucit yapıyor
2 Yanıt Yanıtla +3
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Captain_Ivy 2 yıl pago
pago
beter olsunlar bir kamera alıcaz 1500 TL fiyat çekiyorlar ucuzlarına bakıyoruz dandik ötesi üzüldüm desem yalan olur garibanın ahını almiyacaksın millet o paralara motosiklet alıyor
yeni bir düzenek üzerinde çalışıyorum selfi çubuğunun telefonu tutan kısmını motosikletin kaskına düşmeyecek şekilde monte edicem bu düzeneğe telefonu koyucam kamera kaydı yapıcam yokluk adamı mucit yapıyor

Öyle bir şeyi ben bisiklette denedim hocam. Telefonun şarjı uzun dayanmıyo bu kameralar gibi artı olarak bi çağrı geldiğinde şaşırıyor telefon.
1 Yanıt Yanıtla
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aycibin 2 yıl pago
pago
beter olsunlar bir kamera alıcaz 1500 TL fiyat çekiyorlar ucuzlarına bakıyoruz dandik ötesi üzüldüm desem yalan olur garibanın ahını almiyacaksın millet o paralara motosiklet alıyor
yeni bir düzenek üzerinde çalışıyorum selfi çubuğunun telefonu tutan kısmını motosikletin kaskına düşmeyecek şekilde monte edicem bu düzeneğe telefonu koyucam kamera kaydı yapıcam yokluk adamı mucit yapıyor

1500TL dediğin 400$ bişey.avrupada amerikada stajyer maaşının yarısı ediyor sadece.mal o kadar da pahalı değil,sadece bizim paranın değeri yok.
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Kerim5100 2 yıl
Piyasaya bakınca çok da şaşırmamak lazım.
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savinelli 2 yıl
o kadar gelir elde edip kar edememek..
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Physicist_Emre 2 yıl
Yakında apple, google falan satın alırsa şaşırmayın.
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koyunsavar 2 yıl
Güzel haber sevindim
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Guest-F8946C419 2 yıl
Bunların hissesi var mı piyasada işlem görüyorsa almak lazım şimdi.
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