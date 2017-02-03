GoPro, 2016 yılını milyonlarca dolar zararla kapattı

Yıl sonu değerlendirme raporunu paylaşan GoPro’nun verilerine göre geçtiğimiz sene beklentilerin oldukça altında kaldı. Toplamda 373 milyon dolar zarar açıklayan aksiyon kameraları üreticisi, diğer taraftan yılın son çeyreğinde elde ettiği 540 milyon dolar gelir ile tüm zamanların en yüksek ikinci gelirine imza attı.

2015 ile kıyaslandığında son çeyrekte 100 milyon dolarlık artış yakalayan GoPro, buna rağmen yine de beklentilerin 30 milyon dolar altında kaldı. Edinilen bilgilere göre bazı departmanlarını kapatarak birçok çalışanının işine toplu şekilde son veren şirketin 102 milyon dolar değerinde vergi ertelemesi zararın katlanarak artmasına neden oldu. Üstelik büyük umutlarla piyasaya sürülen Karma drone'un batarya ünitesinde tespit edilen sorun yüzünden toplatılması da kazancı önemli oranda etkiledi.

Zararın açıklanmasıyla birlikte GoPro’nun hisseleri de yüzde 15 değer kaybetti. 2016'da toplam 1.1 milyar dolar gelir elde eden kamera üreticisi, 1.3 milyar dolar hedefine ulaşamadı. 2015 yılında ise toplam gelir 1.6 milyar dolardı. 2016'nın başında zor bir sene olacağını açıklayan GoPro her ne kadar kötü senaryolara hazırlıklı olsa da kayıpların önüne geçemedi. Ekim ayında satışa sunulan Hero 5 Black ve Hero 5 Session kameralarının kötü gidişatı biraz olsun dizginlediği ifade ediliyor.