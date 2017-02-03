"2017 Dünyada Yılın Otomobili" finalistleri açıklandı

Geçtiğimiz ekim ayında aday kadrosu açıklanan yılın otomobili ödüllerinde yapılan eleme sonucu ikinci aşamaya kalan markalar belli oldu.oluşan jürinin gizli oylamasıyla belirlenen listede Volkswagen’den Audi’ye, Mercedes-Benz’den Aston Martin'e kadar birçok lüks otomobil üreticisi yer alıyor.

Ayrıca Bkz.

"Tesla süperşarj istasyonlarında boşa geçen her dakika için sürücülerden 0.40 dolar alacak"

Markalar için büyük öneme sahip ödüller diğer taraftan satış oranlarına da pozitif yöne dbir etki yapıyor. Performans, lüks, şehir, tasarım ve çevreci gibi farklı kategoriler altında düzenlenen yarışmanın kazananları önümüzdeki nisan ayında açıklanacak. İştefinaslistleri: