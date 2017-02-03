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"2017 Dünyada Yılın Otomobili" finalistleri açıklandı

2016 yılının sonlarına doğru aday kadrosu açıklanan "2017 Dünyada Yılın Otomobili" ödüllerinde nihayet finalistler belli oldu. 5 farklı kategoride verilecek ödüllerde dünya devi markalar yarışıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ekim ayında aday kadrosu açıklanan yılın otomobili ödüllerinde yapılan eleme sonucu ikinci aşamaya kalan markalar belli oldu. 75 kişiden oluşan jürinin gizli oylamasıyla belirlenen listede Volkswagen’den Audi’ye, Mercedes-Benz’den Aston Martin'e kadar birçok lüks otomobil üreticisi yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Tesla süperşarj istasyonlarında boşa geçen her dakika için sürücülerden 0.40 dolar alacak"
Markalar için büyük öneme sahip ödüller diğer taraftan satış oranlarına da pozitif yöne dbir etki yapıyor. Performans, lüks, şehir, tasarım ve çevreci gibi farklı kategoriler altında düzenlenen yarışmanın kazananları önümüzdeki nisan ayında açıklanacak.  İşte "2017 Dünyada Yılın Otomobilleri" finaslistleri:

Yılın Otomobili Finalistleri


- Audi A5/S5 Coupe
- Audi Q2
- Audi Q5
- Fiat/Abarth 124 Spider
- Honda Civic
- Jaguar F-Pace
- Mazda CX-9
- Skoda Kodiaq
- Toyota C-HR
- Volkswagen Tiguan

Yılın Şehir Otomobili Finalistleri


- BMW i3 (94Ah)
- Citroen C3
- Ford Ka+
- Smart Cabriolet
- Suzuki Ignis

Yılın Lüks Otomobili Finalistleri


- Bentley Bentayga
- BMW 5 Series
- Hyundai Genesis G90
- Mercedes E-Class
- Volvo S90/V90
Ayrıca Bkz. "Dünyanın en değerli markası artık Apple değil"

Yılın Performans Otomobili Finalistleri


- Aston Martin DB11
- Audi R8 Spyder
- Honda/Acura NSX
- McLaren 570S
- Porsche 718 Boxster/Cayman

Yılın Çevreci Otomobili Finalistleri


- Chevrolet Bolt
- Honda Clarity
- Hyundai Ioniq
- Tesla Model X
- Toyota Prius Prime

Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili Finalistleri


- Audi A5/S5 Coupe
- Jaguar F-Pace
- Mazda CX-9
- Mercedes S-Class
- Toyota C-HR

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Her isi ters giden adam 2 yıl en beğenilen
Cevreci odulunu vw ye vermeleri lazimdi
2 Yanıt Yanıtla +66
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Guest-F01EF196D 2 yıl K E N
K E N
Bizim yerli modeli niye koymamışlar listelere? =)

Kıskandıkları için?
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orientem 2 yıl
Yılın otomobili tabiki de ülkemizde üretilen Toyota C-HR olmalı.
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drmelihx 2 yıl
Yilin sehir otomobili makul fiyati ve elden gecirilmis motoruyla facelift vw golf 7.5 highline tdi dsg olmaliydi...
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senersongur 2 yıl
Yılın otomobili Civic olur.
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Goalkeeper13 2 yıl
zengin biri olsaydım bmw almak isterdim
tabi hayal...
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küçükhakan 2 yıl
şehir otomobili C3 e gitmeli
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zucchero 2 yıl
Nerede ulan GOLF!!!
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bohem75 2 yıl
Sonuçlar açıklanmış;
Yılın En Çevreci Otomobili: Toyota Prius Prime
Yılın Performans Otomobili: Porsche 718 Boxster/Cayman
Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili: Jaguar F-Pace
Yılın Lüks Otomobili: Mercedes-Benz E-Serisi
Yılın Şehir Otomobili: BMW i3
Yılın Otomobili: Jaguar F-Pace
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ec.dmn 2 yıl
Finalistler arasından kendi seçimlerim;
Yılın Otomobili: Toyota C-HR
Yılın Şehir Otomobili: Aslında hiçbiri ama illa birini seçmek zorundaysam istemeye istemeye (Çakma) Smart Cabriolet
Yılın Lüks Otomobili: Volvo S90/V90
Yılın Performans Otomobili: Aston Martin DB11
Yılın Çevreci Otomobili: Tesla Model X
Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili: Toyota C-HR
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Hyskuzpoy1 2 yıl
Ben 5 diyorum
Dizaynı çok değişmedi ama güzel olan bir şey ne kadar değişebilir ki eski kasanın hakettiği ama alamadığı ödülü bu kasa alsın
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MrGece55 2 yıl
Doktor bu ne? :)
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Manchester United 2 yıl
Toyota C-HR olur inşallah.
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