'God of Blades' iOS yolunda

White Whale küçük bir oyun stüdyosu ve son zamanlarda aksiyon rpg türündeki ‘God of Blades’ adında bir oyunu geliştiriyor.

Dünyanın kaderini değiştirmek için yola çıktığımız oyunda korkusuz bir hayalet kralın kontrollerini elimize alıyoruz. Destansı bir hikaye sunumuna sahip olacağı belirtilen ‘God of Blades’ 2.5D animasyonları, kaliteli grafikleri ve canlı çevre betimlemeleri sunuyor.

Çıkış tarihi henüz belli olmayan God of Blades’in iOS, mac ve pc platformları için geleceği belirtiliyor. 'God of Blades' etkileyici görselleri, canlı çevre yapısı ve destansı hikaye sunumu ile adından sıkça söz ettirecek gibi görüyor.







http://toucharcade.com/2012/01/25/this-god-of-blades-debut-trailer-is-awesome/