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'God of Blades' iOS yolunda

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,1b
1
6
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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   White Whale küçük bir oyun stüdyosu ve son zamanlarda aksiyon rpg türündeki ‘God of Blades’ adında bir oyunu geliştiriyor. 
  Dünyanın kaderini değiştirmek için yola çıktığımız oyunda korkusuz bir hayalet kralın kontrollerini elimize alıyoruz. Destansı bir hikaye sunumuna sahip olacağı belirtilen ‘God of Blades’ 2.5D animasyonları, kaliteli grafikleri ve canlı çevre betimlemeleri sunuyor. 
   Çıkış tarihi henüz belli olmayan God of Blades’in iOS, mac ve pc platformları için geleceği belirtiliyor. 'God of Blades' etkileyici görselleri, canlı çevre yapısı ve destansı hikaye sunumu ile adından sıkça söz ettirecek gibi görüyor.


 

http://toucharcade.com/2012/01/25/this-god-of-blades-debut-trailer-is-awesome/ Yorum Yaz
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Dodge 7 yıl
Ne zaman gelecek acaba?
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Lazeran 7 yıl
Biseye benzemior
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Lion 7 yıl Lazeran
Lazeran

Biseye benzemior

+1
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bako39 7 yıl
umarım ilerde androide de gelir
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E_Aydin35 7 yıl
Bu tür oyunların ismi hep "God Of"mu olur ya? :( Neyse,
oyun oynayış açısından grafikler ve atmosferin farklılığı açısından ön plana çıkıyor ayrıca savaşma sahnelerinde kuluşları yada silahların boyutları biraz fazlasıyla ön plana çıkmış, sıkıntı olmasında :))
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Chidori 7 yıl
Fena birşeye benzemiyor.Denemek isterim.
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