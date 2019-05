Gods of Rome'u inceledik: Street Fighter konseptine Zeus dokunuşu

Marvel Contest of Champions veya Injustice: Gods Among Us gibi örneklerini hatırladığımız dövüş oyunları kategorisine Gameloft da kendi yorumu ile katılıyor. Gods of Rome; eski Roma veya antik Yunan mitolojisindeki tanrıların karşınıza çıktığı ve ölümüne dövüştüğü bir oyun. Sıfırdan başladığınız senaryoda adım adım kendinizi geliştirerek Tanrı olma yolunda ilerliyorsunuz.





Oyunun konusu Tenebrous'un cennet ve cehennemi ele geçirme planları kapsamında Kaos Gemisi'ni ortaya çıkarmasının ardından; tanrıları, canavarları, kahramanları ve diğer efsanevi savaşçıları köleleştirmeye çalışmasını anlatıyor. Zeus, Hades, Vulkan, Atlas, Medusa gibi Yunan ve Romalı tanrıların, Spartaküs gibi şanlı gladyatörlerin bile direnemediği Tenebrous'un karşısına elbette siz çıkıyorsunuz.





Oyuna Zeus ile başlıyor ve dövüşçü kontrollerini öğreniyorsunuz. Ekranın sağına ve soluna tıklayarak veya sürükleyerek çeşitli vuruşlar yapabilirken, basılı tuttuğunuzda ise vuruşun gücü artıyor. Tanrılar ile yola devam edeceğinizi düşünürken, birden Zeus'un da Teneborus hakimiyeti altına girdiğini öğreniyor ve kim olduğunu bile bilmediğiniz amatör bir dövüşçü olarak mitolojiyi kurtarmaya girişiyorsunuz.





Oyun hikaye modunda sürekli dövüşler yaptığınız ve rakibinizi nakavt etmeye çalıştığınız bir çizgide ilerliyor. Farklı dünyalardaki onlarca bölüm altında Athena, Hades, Vulkan gibi tanrılar ile kozlarınızı paylaşıyor ve hedefinize doğru ilerliyorsunuz. Karşınıza çıkan Tanrılar gittikçe güçlendiğinden sizin de karakterinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Seviye atladıkça yeteneklerinizi artıran büyüler veya canınızı artıran iksirler açılıyor ve altınlarınızla bunları satın alıyorsunuz.





Olimpos Dağı, Pompeii harabeleri, Kolezyum gibi pek çok mekanda geçen dövüşlerde, birden fazla dövüşçü eğiterek bir ekip oluşturabiliyorsunuz ve elemanlarınızı yeteneklerine göre seçerek dövüşlerde tanrıların karşısına çıkarabiliyorsunuz. Bu ekibe daha sonra tanrılar da katılıyor. İlerleyen seviyelerde edineceğiniz farklı büyüler ve kombinasyonlar size yardımcı oluyor. Bu şekilde uzun saatler boyunca hikaye moduna dahil oluyorsunuz.





Hikayeye bağlı kalmak istemeyenler için 6. seviyeden sonra PvP modu açılıyor. Dünyanın farklı noktasından güçlü oyuncularla kozlarınızı paylaşabiliyor ve kendinizi test edebiliyorsunuz. Ayrıca diğer oyunculara meydan okuyarak ortaya konan para ödülünü toplayabiliyorsunuz. Belirli zaman dilimlerinde özel etkinlikler gerçekleştiriliyor ve çeşitli altın veya büyü hediyeleri kazanabiliyorsunuz.





Kendisini sıkılmadan oynatan bir yapım olan Gods of Rome, göz alıcı grafikleri ve atmosferi ile rakiplerinden ayrılıyor. Bu tarz oyunlara ilgi duyanların kaçırmaması gereken yapım ücretsiz ve oyun içi satın alma teklifleri eğlenceyi bozmayacak şekilde ayarlanmış.