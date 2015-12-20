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Gods of Rome'u inceledik: Street Fighter konseptine Zeus dokunuşu

Mobil platformların gözde geliştiricilerinden Gameloft, oyun kataloğuna bu hafta itibariyle yeni bir yapım daha ekledi. Gods of Rome, dövüş konseptini mitoloji ile birleştiriyor.
3 yıl
7,6b
1
17
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gods of Rome'u inceledik: Street Fighter konseptine Zeus dokunuşu


Marvel Contest of Champions veya Injustice: Gods Among Us gibi örneklerini hatırladığımız dövüş oyunları kategorisine Gameloft da kendi yorumu ile katılıyor. Gods of Rome; eski Roma veya antik Yunan mitolojisindeki tanrıların karşınıza çıktığı ve ölümüne dövüştüğü bir oyun. Sıfırdan başladığınız senaryoda adım adım kendinizi geliştirerek Tanrı olma yolunda ilerliyorsunuz. 

Oyunun konusu Tenebrous'un cennet ve cehennemi ele geçirme planları kapsamında Kaos Gemisi'ni ortaya çıkarmasının ardından; tanrıları, canavarları, kahramanları ve diğer efsanevi savaşçıları köleleştirmeye çalışmasını anlatıyor. Zeus, Hades, Vulkan, Atlas, Medusa gibi Yunan ve Romalı tanrıların, Spartaküs gibi şanlı gladyatörlerin bile direnemediği Tenebrous'un karşısına elbette siz çıkıyorsunuz.

Oyuna Zeus ile başlıyor ve dövüşçü kontrollerini öğreniyorsunuz. Ekranın sağına ve soluna tıklayarak veya sürükleyerek çeşitli vuruşlar yapabilirken, basılı tuttuğunuzda ise vuruşun gücü artıyor. Tanrılar ile yola devam edeceğinizi düşünürken, birden Zeus'un da Teneborus hakimiyeti altına girdiğini öğreniyor ve kim olduğunu bile bilmediğiniz amatör bir dövüşçü olarak mitolojiyi kurtarmaya girişiyorsunuz. 

Oyun hikaye modunda sürekli dövüşler yaptığınız ve rakibinizi nakavt etmeye çalıştığınız bir çizgide ilerliyor. Farklı dünyalardaki onlarca bölüm altında Athena, Hades, Vulkan gibi tanrılar ile kozlarınızı paylaşıyor ve hedefinize doğru ilerliyorsunuz. Karşınıza çıkan Tanrılar gittikçe güçlendiğinden sizin de karakterinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Seviye atladıkça yeteneklerinizi artıran büyüler veya canınızı artıran iksirler açılıyor ve altınlarınızla bunları satın alıyorsunuz. 

Olimpos Dağı, Pompeii harabeleri, Kolezyum gibi pek çok mekanda geçen dövüşlerde, birden fazla dövüşçü eğiterek bir ekip oluşturabiliyorsunuz ve elemanlarınızı yeteneklerine göre seçerek dövüşlerde tanrıların karşısına çıkarabiliyorsunuz. Bu ekibe daha sonra tanrılar da katılıyor. İlerleyen seviyelerde edineceğiniz farklı büyüler ve kombinasyonlar size yardımcı oluyor. Bu şekilde uzun saatler boyunca hikaye moduna dahil oluyorsunuz. 

Hikayeye bağlı kalmak istemeyenler için 6. seviyeden sonra PvP modu açılıyor. Dünyanın farklı noktasından güçlü oyuncularla kozlarınızı paylaşabiliyor ve kendinizi test edebiliyorsunuz. Ayrıca diğer oyunculara meydan okuyarak ortaya konan para ödülünü toplayabiliyorsunuz. Belirli zaman dilimlerinde özel etkinlikler gerçekleştiriliyor ve çeşitli altın veya büyü hediyeleri kazanabiliyorsunuz. 

Kendisini sıkılmadan oynatan bir yapım olan Gods of Rome, göz alıcı grafikleri ve atmosferi ile rakiplerinden ayrılıyor. Bu tarz oyunlara ilgi duyanların kaçırmaması gereken yapım ücretsiz ve oyun içi satın alma teklifleri eğlenceyi bozmayacak şekilde ayarlanmış. 



 
Gods of Rome'u inceledik: Street Fighter konseptine Zeus dokunuşu
 
Gods of Rome'u inceledik: Street Fighter konseptine Zeus dokunuşu
 

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resolument 3 yıl
Mobil oyun sektörü tamamen oyuna gir, günlük görevleri yap, kristal falan satın al sonra da çık git düzlemine yerleşti. Hikaye, kurgu vs para etmiyor herhalde bunlara odaklanan kalmadı.
Mobil oyun sektörü tamamen oyuna gir, günlük görevleri yap, kristal falan satın al sonra da çık git düzlemine yerleşti. Hikaye, kurgu vs para etmiyor herhalde ...
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mrmiyagi 3 yıl en beğenilen
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve hazreti Muhammed(salat ve selam ona olsun) onun kulu ve resulüdür.arkadaşlar bu kadar ciddi önemli bir konuda böyle bir saçma bir oyunun incelemesini koymanız nasıl bir düşüncedir??? müslüman bir ülkedeyiz çok şükür.bizim inancımızın ilk sözü ilah olarak ancak Allahu Teala'nın olması ve ondan başka bir yaratıcının olmamasıdır.aranızdan diyebilirler bu bir oyun ,sanal bir şey...önemli değil derler....nasıl önemli olmaz böyle bir konu??? gods vs. denen bir şey oyun da olsa hiçbir şekilde kabul edilemez...bakın arakadaşlar bu oyunları daha çok çocuk yaştakiler oynuyor,o çocukların Allah inancı böyle bozuluyor işte...oyun yapımcısı müslüman değil belli...oyunada koyar filmede koyar kitaba da yazar gods vs. diye...ama müslümanız biz elhamdülillah.. .donanımhaber olarak kendinizi gözden geçiriniz lütfen..böyle itikadı bozucu oyun,konu vs. haberlerin yapılmaması lazım...bu mesajı yöneticilere de iletmeye çalışacam...
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve hazreti Muhammed(salat ve selam ona olsun) onun kulu ve resulüdür.arkadaşlar bu kadar ciddi önemli bir konuda böyle bir sa...
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3 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 2 yıl
mrmiyagi ^^^ saçmalama bi zahmet ben oyunu seve seve oynuyorum. Allah ile bu oyunu nasıl kıyaslıyorsun sen ? sende biliyorsun ki bu oyundaki sözde Tanrılar kolografi ürünü senin gibi Allah'ın adını ağzına alıp aşağılayan çok kişi var. Eger kişinin inancını etkilerse bu oyun sana hak veririm oynamasın o zaman. Lakin kişi bu hayal ürünü sözde Tanrılar dan etkileniyorsa onda bir sıkıntı var demektir =) Bu oyun eğlendirmeyi amaçlıyor arkadaşlar lütfen bilinçsizce har vurup harman savurup İslam la bir Tel.oyununun Hayal ürünü Sözde Tanrıları için karıştırmayın Din'i .. Bende Müslümanım ama ben düşünen biriyim Allah'a olan sadakatimi bu oyun bozamaz dediğim gibi eğlendirmeyi amaçlar o kadar eğer etkilenirseniz oynamayın bi zahmet. açıkçası bu oyuna Türk destanından 'Oğuz kağan'Asena'Tengri'Erlik Han'Şamanlar'vb. karakterler de gelirse gerçekten etkili olabilir.. Bu benim fikrim fena olmaz düşünüyorum hatta daha fazla rağbet görür diyorum... Gameloft iyi bir iş çıkarmış gerçekten tebrik ediyorum daha fazla karakter daha fazla eğlence Gameloft :) ?? ?? ??
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DH Misafiri 3 yıl
Oyun marvelin oyunuyla tıpa tıp aynı. büyük ihtimalle yazılımı bile kopyala yapıştır yapmışlar. Sadece karakterleri değiştirmişler al sana yeni oyun. Hikaye modu da kendini tekrarlayan bir yapıda. 4 defa telefonun sağına dokun sonra sola basılı tut... Bütün oyun bu şekilde ilerliyor.
Biz assasin creed gibi hikayesi olan oyunlar istiyoruz. Hem de uzun hikayeler...
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mrmiyagi 3 yıl en beğenilen
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve hazreti Muhammed(salat ve selam ona olsun) onun kulu ve resulüdür.arkadaşlar bu kadar ciddi önemli bir konuda böyle bir saçma bir oyunun incelemesini koymanız nasıl bir düşüncedir??? müslüman bir ülkedeyiz çok şükür.bizim inancımızın ilk sözü ilah olarak ancak Allahu Teala'nın olması ve ondan başka bir yaratıcının olmamasıdır.aranızdan diyebilirler bu bir oyun ,sanal bir şey...önemli değil derler....nasıl önemli olmaz böyle bir konu??? gods vs. denen bir şey oyun da olsa hiçbir şekilde kabul edilemez...bakın arakadaşlar bu oyunları daha çok çocuk yaştakiler oynuyor,o çocukların Allah inancı böyle bozuluyor işte...oyun yapımcısı müslüman değil belli...oyunada koyar filmede koyar kitaba da yazar gods vs. diye...ama müslümanız biz elhamdülillah.. .donanımhaber olarak kendinizi gözden geçiriniz lütfen..böyle itikadı bozucu oyun,konu vs. haberlerin yapılmaması lazım...bu mesajı yöneticilere de iletmeye çalışacam...
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castraelectro 3 yıl mrmiyagi
oyunun dinle değilde mitolojiyle alakası var yunan mitolojisini yansıtmaya çalışmışlar biraz.
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sea turtle 2 yıl mrmiyagi
mrmiyagi

Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve hazreti Muhammed(salat ve selam ona olsun) onun kulu ve resulüdür.arkadaşlar bu kadar ciddi önemli bir konuda böyle bir saçma bir oyunun incelemesini koymanız nasıl bir düşüncedir??? müslüman bir ülkedeyiz çok şükür.bizim inancımızın ilk sözü ilah olarak ancak Allahu Teala'nın olması ve ondan başka bir yaratıcının olmamasıdır.aranızdan diyebilirler bu bir oyun ,sanal bir şey...önemli değil derler....nasıl önemli olmaz böyle bir konu??? gods vs. denen bir şey oyun da olsa hiçbir şekilde kabul edilemez...bakın arakadaşlar bu oyunları daha çok çocuk yaştakiler oynuyor,o çocukların Allah inancı böyle bozuluyor işte...oyun yapımcısı müslüman değil belli...oyunada koyar filmede koyar kitaba da yazar gods vs. diye...ama müslümanız biz elhamdülillah.. .donanımhaber olarak kendinizi gözden geçiriniz lütfen..böyle itikadı bozucu oyun,konu vs. haberlerin yapılmaması lazım...bu mesajı yöneticilere de iletmeye çalışacam...

sakin olun oyundaki tanrılara taptığımız falan yok cahil cahil konuşmayın. mitoloji bu orta tanrı yazıyo diye gerçek tanrı olmuyo gidin mitoloji ne araştırın sonra gelin yorum yazın. Din ile zerre alakası yok böyle bi din yok zaten. ayrıca dini burdan öğrenmiyoruz eminim sizin gibi cahillere kıyasla bu oyunu oynayanların daha çok dini bilgisi vardır. buna bakıp kafamız bulancak falan değil saçma işler peşinde koşmayın.
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ukilavuz 3 yıl
Biraz saçma geldi uzun bas falan
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Seyrim 3 yıl
Grafikler hoş ama o nasıl bir dövüş öyle..
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castraelectro 3 yıl
Adamların canı sıkılmış bir de tanrıları kapıştıralım demişler bu oyunu yapmışlar herhalde dövüş sahneleri kıytırık ama mekan açısından antik yunan havasını vermiş biraz.
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strathmorea 3 yıl
Mobil oyunlar gelişmeli artık. Ciddi anlamda yerinde sayıyor. Şu oyun 3 sene önce çıksa şaşırtmazdı. Cep telefonları günümüzde pc gücüne yaklaştı fakat o güç sadece benchmark testlerine kendini gösteriyor!. Free to play sistemi buna daha çok sebep. Hikaye, grafik ve anlatım olarak artık bir yenilik lazım bu sektöre.
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a_y_k_u_t 3 yıl
Oyun güzele benziyor ama dövüş dinamiklerini sevmedim.
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resolument 3 yıl
Mobil oyun sektörü tamamen oyuna gir, günlük görevleri yap, kristal falan satın al sonra da çık git düzlemine yerleşti. Hikaye, kurgu vs para etmiyor herhalde bunlara odaklanan kalmadı.
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kasezo 3 yıl
bebe oyunu... o ne oyle bas kaydır uzun bas:D tekken gibi yap bişey. kavrama kombo vs bın turlu hareket koy. böyle görsele abanınca oyunmu yaptık sanıyorlar nedir... gerçi bunlar öyle oyun yapsalar tutar kombolarıda parayla satarlar...
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mahsur kalan adam 3 yıl kasezo
kasezo
bebe oyunu... o ne oyle bas kaydır uzun bas:D tekken gibi yap bişey. kavrama kombo vs bın turlu hareket koy. böyle görsele abanınca oyunmu yaptık sanıyorlar nedir... gerçi bunlar öyle oyun yapsalar tutar kombolarıda parayla satarlar...

aynen hocam mortal kombat değil de sanki fruit ninja oynuyoruz birşey de görünmüyor parmakla dokununca bence grafikleri de leş bu oyunun
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esmerbuyucu 3 yıl kasezo
kasezo
bebe oyunu... o ne oyle bas kaydır uzun bas:D tekken gibi yap bişey. kavrama kombo vs bın turlu hareket koy. böyle görsele abanınca oyunmu yaptık sanıyorlar nedir... gerçi bunlar öyle oyun yapsalar tutar kombolarıda parayla satarlar...

Mobile tekken gibi kombo içeren oyun yapabileceklerine inandın mı? yazık cidden
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