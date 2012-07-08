Gol çizgisi teknolojisi, IFAB tarafından onaylandı





Uzun süredir karşı çıkılan gol çizgisi teknolojisi nihayet IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) tarafından onaylandı. Dünya genelinde futbolu takip eden birçok taraftar, hakem hatalarının azaltılabilmesi için yeni nesil teknolojilerden yararlanılmasını istiyordu. Ancak şimdiye kadar somut bir adım atılmamıştı.

Kurul, "Hawk-Eye" ve "GoalRef" adlı iki farklı teknolojinin kullanımına onay verdi. Bunlardan ilki olan şahin gözü, halihazırda tenis ve kriket maçlarında kararı tayin edilebilmesi çin uygulanıyor. Saniyede 500 kare kaydedebilen, sayıları altıdan sekize kadar çıkabilen kameralar yardımıyla topun çizgiyi geçip geçmediği bir saniyeden kısa sürede tespit edilebiliyor. Yapılan testler, top çizgiyi 3.6mm geçse bile şahin gözü teknolojisi ile golün tespit edilebildiğini ortaya koyuyor.

Hawk-Eye teknolojisinin ilk olarak İngiltere Premier Lig'deki maçlarda uygulanması bekleniyor. Profesyonel İngiliz liginin yöneticileri kameraları, ekran başındaki izleyicilere golleri tüm detaylarıyla ulaştırmak için de kullanmayı planlıyor. 2012-2013 sezonunda bu teknolojiyle desteklenmiş Premier Lig maçlarını izlememiz mümkün görünüyor.

Gol hakemi olarak nitelendirebileceğimiz ikinci teknoloji ise; kale direkleri ve çizgisinde yer alan elektromanyetik antenler sayesinde golü saptayabiliyor. Sonuç, saliseler içerisinde hakemin kol saatine rapor ediliyor. Bu teknolojisiyi kullanan ve FIFA tarafından onaylanan ilk top, Select firması tarafından geliştirildi. iBall adı verilen dünyanın ilk akıllı topu, içerdiği çip sayesinde kale çerçevesinden geçer geçmez gol sinyalini belirli konuma yolluyor.

Onaylanan gol çizgisi teknolojileri, Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası kapsamında hakemlere verecekleri kararlarda yardımcı olacak. Böylece FIFA başkanı Sepp Blatter'in futbolda teknoloji kullanımına ilişkin düşüncelerini tamamen değiştiren Frank Lampard'ın 2010 Dünya Kupası'ndaki kabul edilmeyen golüne benzer durumlar oluşmayacak. Fakat gelecekte futbol müsabakalarının yönetimindeki insana olan ihtiyacın ortadan kalkacağından endişe eden Michel Platini, Avrupa'da oynanacak uluslararası turnuvalarda bu teknolojileri yakın zamanda göremeyeceğimizi yayınladığı bildirilerde açıkça ifade etmişti. Umarız önümüzdeki dünya kupasının ardından futbolun diğer patronları da gol çizgisi teknolojisini kullanmaya razı olur ve Türkiye gibi diğer ülkelerde yaygın bir şekilde uygulanmaya başlar.

Select'in FIFA onaylı yeni nesil topu iBall için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/18719396?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter