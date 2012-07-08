Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gol çizgisi teknolojisi, IFAB tarafından onaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzun süredir karşı çıkılan gol çizgisi teknolojisi nihayet IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) tarafından onaylandı. Dünya genelinde futbolu takip eden birçok taraftar, hakem hatalarının azaltılabilmesi için yeni nesil teknolojilerden yararlanılmasını istiyordu. Ancak şimdiye kadar somut bir adım atılmamıştı.
Kurul, "Hawk-Eye" ve "GoalRef" adlı iki farklı teknolojinin kullanımına onay verdi. Bunlardan ilki olan şahin gözü, halihazırda tenis ve kriket maçlarında kararı tayin edilebilmesi çin uygulanıyor. Saniyede 500 kare kaydedebilen, sayıları altıdan sekize kadar çıkabilen kameralar yardımıyla topun çizgiyi geçip geçmediği bir saniyeden kısa sürede tespit edilebiliyor. Yapılan testler, top çizgiyi 3.6mm geçse bile şahin gözü teknolojisi ile golün tespit edilebildiğini ortaya koyuyor.
Hawk-Eye teknolojisinin ilk olarak İngiltere Premier Lig'deki maçlarda uygulanması bekleniyor. Profesyonel İngiliz liginin yöneticileri kameraları, ekran başındaki izleyicilere golleri tüm detaylarıyla ulaştırmak için de kullanmayı planlıyor. 2012-2013 sezonunda bu teknolojiyle desteklenmiş Premier Lig maçlarını izlememiz mümkün görünüyor.
Gol hakemi olarak nitelendirebileceğimiz ikinci teknoloji ise; kale direkleri ve çizgisinde yer alan elektromanyetik antenler sayesinde golü saptayabiliyor. Sonuç, saliseler içerisinde hakemin kol saatine rapor ediliyor. Bu teknolojisiyi kullanan ve FIFA tarafından onaylanan ilk top, Select firması tarafından geliştirildi. iBall adı verilen dünyanın ilk akıllı topu, içerdiği çip sayesinde kale çerçevesinden geçer geçmez gol sinyalini belirli konuma yolluyor.
Onaylanan gol çizgisi teknolojileri, Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası kapsamında hakemlere verecekleri kararlarda yardımcı olacak. Böylece FIFA başkanı Sepp Blatter'in futbolda teknoloji kullanımına ilişkin düşüncelerini tamamen değiştiren Frank Lampard'ın 2010 Dünya Kupası'ndaki kabul edilmeyen golüne benzer durumlar oluşmayacak. Fakat gelecekte futbol müsabakalarının yönetimindeki insana olan ihtiyacın ortadan kalkacağından endişe eden Michel Platini, Avrupa'da oynanacak uluslararası turnuvalarda bu teknolojileri yakın zamanda göremeyeceğimizi yayınladığı bildirilerde açıkça ifade etmişti. Umarız önümüzdeki dünya kupasının ardından futbolun diğer patronları da gol çizgisi teknolojisini kullanmaya razı olur ve Türkiye gibi diğer ülkelerde yaygın bir şekilde uygulanmaya başlar.
Select'in FIFA onaylı yeni nesil topu iBall için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/18719396?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
İnşallah topun isminin patentini almışlardır. Yoksa çok kısa sürede Apple kafalarına biner bunların da. iBall benim diye...
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
venom.X 7 yıl
salon oyununa dönüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 7 yıl
Tamam futbol müsabakalarına makinelerin, teknolojinin karışması çokta iyi bir şey değil ama bu gol çizgisi olayına %100 karışması lazım. 2012 yılındayız ve hala top çizgiyi geçtimi geçmedimi diye maçın içinde karar verilmekte zorluk çekiliyor. Ama maçtan sonra kameralar ve yavaş oynatım sayesinde hemen görüyoruz gerçeği
bu olay 1-2 saniye içinde hesaplanıp hakemin kol saatine yansıyorsa harika bir şey
Aslında kale direğinde de bir ışık yansa süper olur. Kale direğinin içine yeşil lamba gömecekler. Gol girdimi hem orada yanacak hem hakemin saatine gidecek Hakem farketmese bile oyuncular aha ışık yanıyor diye uyaracaklar hakemi
Güzel güzel bu teknolojinin oturmuş olduğuna sevindim valla
Ama daha fazla teknoloji futbolu bozar tabikide
Bu arada Adidasın ci
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 7 yıl
Bunun için akıllı topa gerek yok ama neyse.
Şahin gözünü tenisten iyi tanıyorum ama diğeri kafamı karıştırdı. O sistemle milimetrik geçişleri tespit edebilecekler mi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pijama61 7 yıl
aziz yıldırım topun bile şikesini yapar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 7 yıl
Erchamion
Topun adı neden iBall? Koyacak başka isim bulamamışlar mı da Appleın reklamını yapar gibi iBall demişler?

i=intelligent=akıllı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 7 yıl
Topun adı neden iBall? Koyacak başka isim bulamamışlar mı da Apple'ın reklamını yapar gibi iBall demişler?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Gayet iyi birteknoloji önceden bunlar benim hep teknoloji tasarım projelerim olurdu bak gerçek oldu :) Ama olan olmuş kaçan goller kaçmış verilmeyen goler geçmişde kalmış onlar üzücü..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
İnşallah topun isminin patentini almışlardır. Yoksa çok kısa sürede Apple kafalarına biner bunların da. iBall benim diye...
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
ve insanoğlu neyle uğraşacağını şaşırır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilal Akgündüz 7 yıl
mnc07
Bilal abi git yat ne işin var bu saatte haberle falan sabah yaparsınız :))

:)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
khaos +75 .TT. +44 V4LKyR +39 Alkolog +38 AskN0More +29 tobepeople +27 onkuba +27 crazywinner3 +25 Giresunlufuk +20 Robinson_Crusoe +20
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2009 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, fifa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 12.Bölüm "Dead Trigger, Yesterday, Kingdom Rush ve diğer 11 konu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çernobil'i ziyaret etmek ne kadar güvenli
DonanımHaber
Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi açıklandı:
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim