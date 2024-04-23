Apple, FIFA ile milyar dolarlık anlaşma imzalamak üzere

Apple ile FIFA arasındaki anlaşmanın yakında resmi olarak duyurulması bekleniyor. İlk turnuva önümüzdeki yaz Amerika’da gerçekleşecek. Apple’ın yayın hakkı için yaklaşık 1 milyar dolar ödeyeceği söyleniyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, 2026'da ABD’de 48 takımlı erkekler Dünya Kupası'nı düzenleyecek olan FIFA, ilk kez dünya çapında tek bir sözleşme üzerine anlaşmış olacak. Turnuvanın tamamının Apple TV+ abonelerine açık olması bekleniyor.
Apple’ın Major League Soccer'ın küresel yayın haklarını elinde tutmak için şimdiden 2.5 milyar dolar harcadığı biliniyor. MLS ve Lig Kupası maçları Apple TV+’da yayınlanıyor. Abone olmayanlar için erişim ücreti; aylık 14,99 dolar veya sezon başı 99 dolar. Apple TV+’a abone olanlar içinse aylık 12,99 dolar veya sezon başı 79 dolar. Apple, Apple TV+ abone sayısını artırmak için spora yoğunlaşıyor; MLS anlaşmasına ek olarak Major League Baseball ile de anlaşması var.
Apple, bu yılın başlarında kullanıcıların tuttukları takımların gerçek zamanlı skorlarını ve istatistiklerini takip etmelerine olanak tanıyan özel bir Apple Sports uygulaması yayınladı. Uygulama, Apple TV uygulamasındaki My Sports ile senkronize çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu