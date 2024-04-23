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    Anlık Bildirim

    Apple, FIFA ile milyar dolarlık anlaşma imzalamak üzere

    The New York Times'a göre Apple, FIFA ile özel bir TV anlaşması imzalamak üzere. Apple'ın Dünya Kupası tarzında bir turnuvayı kendi platformunda yayınlamayı düşündüğü söyleniyor.
    apple fifa anlaşma dünya kupası tv hakkı Tam Boyutta Gör
    FIFA, en iyi takımların mücadele edeceği, gelecek yıl Amerika'da oynanacak Dünya Kupası tarzında yeni bir turnuva planlıyor. Apple da TV haklarını almak istiyor.

    Apple ile FIFA arasındaki anlaşmanın yakında resmi olarak duyurulması bekleniyor. İlk turnuva önümüzdeki yaz Amerika’da gerçekleşecek. Apple’ın yayın hakkı için yaklaşık 1 milyar dolar ödeyeceği söyleniyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, 2026'da ABD’de 48 takımlı erkekler Dünya Kupası'nı düzenleyecek olan FIFA, ilk kez dünya çapında tek bir sözleşme üzerine anlaşmış olacak. Turnuvanın tamamının Apple TV+ abonelerine açık olması bekleniyor.

    Apple’ın Major League Soccer'ın küresel yayın haklarını elinde tutmak için şimdiden 2.5 milyar dolar harcadığı biliniyor. MLS ve Lig Kupası maçları Apple TV+’da yayınlanıyor. Abone olmayanlar için erişim ücreti; aylık 14,99 dolar veya sezon başı 99 dolar. Apple TV+’a abone olanlar içinse aylık 12,99 dolar veya sezon başı 79 dolar. Apple, Apple TV+ abone sayısını artırmak için spora yoğunlaşıyor; MLS anlaşmasına ek olarak Major League Baseball ile de anlaşması var.

    Apple, bu yılın başlarında kullanıcıların tuttukları takımların gerçek zamanlı skorlarını ve istatistiklerini takip etmelerine olanak tanıyan özel bir Apple Sports uygulaması yayınladı. Uygulama, Apple TV uygulamasındaki My Sports ile senkronize çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 4 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 20 saat önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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