Tam Boyutta Gör FIFA, en iyi takımların mücadele edeceği, gelecek yıl Amerika'da oynanacak Dünya Kupası tarzında yeni bir turnuva planlıyor. Apple da TV haklarını almak istiyor.

Apple ile FIFA arasındaki anlaşmanın yakında resmi olarak duyurulması bekleniyor. İlk turnuva önümüzdeki yaz Amerika’da gerçekleşecek. Apple’ın yayın hakkı için yaklaşık 1 milyar dolar ödeyeceği söyleniyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, 2026'da ABD’de 48 takımlı erkekler Dünya Kupası'nı düzenleyecek olan FIFA, ilk kez dünya çapında tek bir sözleşme üzerine anlaşmış olacak. Turnuvanın tamamının Apple TV+ abonelerine açık olması bekleniyor.

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Apple’ın Major League Soccer'ın küresel yayın haklarını elinde tutmak için şimdiden 2.5 milyar dolar harcadığı biliniyor. MLS ve Lig Kupası maçları Apple TV+’da yayınlanıyor. Abone olmayanlar için erişim ücreti; aylık 14,99 dolar veya sezon başı 99 dolar. Apple TV+’a abone olanlar içinse aylık 12,99 dolar veya sezon başı 79 dolar. Apple, Apple TV+ abone sayısını artırmak için spora yoğunlaşıyor; MLS anlaşmasına ek olarak Major League Baseball ile de anlaşması var.

Apple, bu yılın başlarında kullanıcıların tuttukları takımların gerçek zamanlı skorlarını ve istatistiklerini takip etmelerine olanak tanıyan özel bir Apple Sports uygulaması yayınladı. Uygulama, Apple TV uygulamasındaki My Sports ile senkronize çalışıyor.

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Apple, FIFA ile milyar dolarlık anlaşma imzalamak üzere