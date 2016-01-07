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Gold Teknoloji grubu iflasa sürükleniyor

Teknoloji dünyasında, başarı sürdürülebilir olmayınca mali sıkıntılar da beraberinde geliyor. Ülkemizin önemli perakende gruplarından Gold Teknoloji iflasa sürükleniyor.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Gold Teknoloji grubu iflasa sürükleniyor


Ülkemizde Gold perakende mağazaları, Sanalpazar ve Hızlıal gibi büyük iştiraklerle faaliyet gösteren Gold Teknoloji grubunun başında kara bulutlar dolaşıyor. Son dönemde mali sıkıntılar yaşayan grup, gelen bilgilere göre iflas erteleme kararı aldı ve kayyum atanmasından bahsediliyor. 

Gerek Sanalpazar üyelerine gönderilen mesajlar, gerekse de tedarikçilerin açıklamaları, iflas durumunun söz konusu olduğunu gösteriyor. Ayrıca bazı mağazaların da dün itibariyle kepenk indirdiği belirtiliyor. Henüz ne grubun kendisinden ne de ulusal basından gelen resmi açıklamalar yok ancak bilgiler bu yönde.

Uzun yıllardır teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Gold Teknoloji, önce işe perakende mağazaları ile başlamış daha sonra Hızlıal ve Sanalpazar platformlarını hayata geçirerek elektronik ticaret sektöründe söz sahibi olmaya çalışmıştı. Ayrıca Metro Elektronik, GSA Saat, Pegasus Bilgi Teknolojileri, GTA Tekstil ve Nova Elektronik gibi farklı alanlara açılan iştirakleri de vardı. Başarı sürdürülebilir olmayınca da iflas kaçınılmaz oldu. 

Gelinen süreçte tamamen iflas edip kapanmasından ziyade, iflas erteleme ve kayyum ataması ile devletin bir müddet daha özel şirketi koruması söz konusu. Bu süreçte şirket aleyhine açılan icra davaları duruyor ve mali durumunu düzeltebilmesi için süre tanınıyor. Eğer bu süreçte de değişiklik olmazsa iflas ilanının ardından iştiraklerin ve mal varlıklarının haczine geçilecek. İddialara göre Gold Teknoloji grubunun piyasaya yaklaşık olarak 1 milyar TL borcu bulunuyor. 

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Gladyo.44 3 yıl en beğenilen
Sayın site yöneticileri , sizin mantığınızı anlamış değilim. iLk benim açtığım konuyu siliyorsunuz ( kural dışıymış ) sonrada burdan haber olarak sunuyorsunuz. sizin bu yaptığınıza hırsızlık denir AÇIK VE NET!!!
Sayın site yöneticileri , sizin mantığınızı anlamış değilim. iLk benim açtığım konuyu siliyorsunuz ( kural dışıymış ) sonrada burdan haber olarak sunuyorsunuz. ...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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StByErdeM 3 yıl
Kaçınılmaz son. Ne zaman bir ürün alacak olsam teknoloji mağazalarının hepsine bakarım ve gold her zaman yüksek fiyatıyla elim boş çıkarırdı. Hatta bazı şeyler o kadar aşırı pahalıydı ki hayret ederdim. Karşısındaki teknosa nın bile 30 TL yazdığı kulaklığa 42 TL yazdığını bilirim. Kampanya yok reklam yok. Atıyorum tlf veya tv veya laptop veya pc bileşeni yada başka birşey insan bi tanesinde ucuz olur da akılda kalır. Yok hepsinde nasıl geçiririm havasında olan bir şirket gibiydi. Her zaman baktım ve hiç bir zaman bişey satın almadım.
Kaçınılmaz son. Ne zaman bir ürün alacak olsam teknoloji mağazalarının hepsine bakarım ve gold her zaman yüksek fiyatıyla elim boş çıkarırdı. Hatta bazı şeyler...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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tarun 3 yıl Gladyo.44
Gladyo.44

Sayın site yöneticileri , sizin mantığınızı anlamış değilim. iLk benim açtığım konuyu siliyorsunuz ( kural dışıymış ) sonrada burdan haber olarak sunuyorsunuz. sizin bu yaptığınıza hırsızlık denir AÇIK VE NET!!!

Site yöneticilerinin dikkatine ....!
bu arkadaşın dediği doğruysa söyliyecek söz bulamıyorum
bi açıklama bekliyoruz

Gladyo.44Sayın site yöneticileri , sizin mantığınızı anlamış değilim. iLk benim açtığım konuyu siliyorsunuz ( kural dışıymış ) sonrada b...
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DigitalWorld 3 yıl
Bu arada kart puanlarımı kullanmak için verdiğim bir siparişin durumu.
"Merhaba,
Genel olarak tedarikçilerimiz ile yaşanan gecikme sebebiyle maalesef ürün gönderimleri belirtilen tarihlerde yapılamamaktadır.
Sosyal medya ve tv haberlerinde de görüldüğü gibi gold grup bünyesinde bulunan tüm şirketlerde iflas erteleme açıklanmıştır.
Açıklama gereği banka ödemeleri, tedarikçi firma ödemeleri devlet tarafından atanan kişilerce yapılmaktadır ve süreç olarak tarafımıza bir bilgi iletilmemektedir.
Sitemizde hızlı gönderi olmayan tüm ürünlerde firmadan alındığı için firmalara da ödeme yapılmadığı için ürünler tarafımıza ulaşmamaktadır.
Bu sebeplerden ötürü dilerseniz tarih belli olmamakla beraber bekleyebilir veya iptal talebi isteyebilirsiniz."
Bence iflas ertelemesi daha beter batıracak. İflas ertelemeye gidene kadar depodaki ürünleri GERÇEK GELİŞ FİYATINA gerekirse zararına satıp para kazansaydınız bari biraz.
Ayrıca Gold bilgisayar stoklarının tamamını Hızlıal a aktarıp mağazaları kapatıp borçlanmanın önü kapatılabilirdi.
Yani iş bu haddeye gelene kadar çok şey yapılabilirdi gibime geliyor.
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DigitalWorld 3 yıl
Ben şu an bir markette çalışıyorum. Yaptığım işin pek bir tanımı yok gerçi. Ama sonuçlarına bakarsak sanırım müşterinin markete gelmesinin devamını sağlıyorum da diyebiliriz. :D
Marketin duvarında bir yazı var. İbretliktir ve gerçekten de tam bu olaya verilecek cevaptır.
Bir iş yerinde sadece tek bir patron vardır; Müşteri. Patron dahil herkesi işten atabilir ve bunu da basitçe parasını başka yerde harcayarak yapar.
Gold Grubu bu kısmı anlayamadı pek. Ya da çalışanlarına anlatamadı.
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fthkn 3 yıl
gs09gs09
Hatta bu vatanidir teknosasidir bimeksidir media marketidir vs sidir vssidir hepsi batsin gitsin benim amazondan aldigim urun kargo ve gumruk vergisi dahil dibimdeki dukkandan daha ucuza geliosa batsin bunlar hic bosa magaza aciyolar xD

Kardeşim yaptığın bu değerlendirme derinliksiz ve düşüncesiz. Amazondan aldığın şeyin gelme garantisi yok. Amazon ithal ürünler satmıyor genelde yurtiçi ürünleri sattığı için ucuza satıyor. Türkiye bir ithalat ülkesi. Amerika'da aldığın mal sorunlu çıksa bile yedek parça yeni ürün desteği nerdeyse sınırsız. Türkiye'de çok sınırlı o yüzden Vatan bilgisayar falan batsın demek doğru değil. Ama amazondan düşürebildiğin ürünler de senin karındır. Çünkü 3'te 1 fiyatına aynı ürünü alabiliyorsun eğer düşürebilirsen yani gümrük olayları falan diyorum. Tabi garanti falan yok bozulursa tamire ihtiyaç olursa geri gönderme şansın yok. Bu işlerden anlayan biri olacaksın ki yedek parçayı alıp takabilesin. Bu risk de 3'te 1 fiyatına alınır bence.
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Mert KÜÇÜKUNCU 3 yıl fthkn
fthkn
gs09gs09
Hatta bu vatanidir teknosasidir bimeksidir media marketidir vs sidir vssidir hepsi batsin gitsin benim amazondan aldigim urun kargo ve gumruk vergisi dahil dibimdeki dukkandan daha ucuza geliosa batsin bunlar hic bosa magaza aciyolar xD

Kardeşim yaptığın bu değerlendirme derinliksiz ve düşüncesiz. Amazondan aldığın şeyin gelme garantisi yok. Amazon ithal ürünler satmıyor genelde yurtiçi ürünleri sattığı için ucuza satıyor. Türkiye bir ithalat ülkesi. Amerika'da aldığın mal sorunlu çıksa bile yedek parça yeni ürün desteği nerdeyse sınırsız. Türkiye'de çok sınırlı o yüzden Vatan bilgisayar falan batsın demek doğru değil. Ama amazondan düşürebildiğin ürünler de senin karındır. Çünkü 3'te 1 fiyatına aynı ürünü alabiliyorsun eğer düşürebilirsen yani gümrük olayları falan diyorum. Tabi garanti falan yok bozulursa tamire ihtiyaç olursa geri gönderme şansın yok. Bu işlerden anlayan biri olacaksın ki yedek parçayı alıp takabilesin. Bu risk de 3'te 1 fiyatına alınır bence.

bilmedigin seylere yorum yapmasan iyi edersin
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DH Misafiri 3 yıl
ne demişler alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. çalışanlarının maaşlarını asgariden yatırarak kar elde edeceğini düşünürsen milletin hakkını yer, personele TL bazında maaş verip dolar bazında 3dk geciktin diyip 10 dolar ceza kesersen olacağı bu.
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DH Misafiri 3 yıl
bu bir iflas erteleme , iflas değil . inşalah düzelirler . borçları denildiği gibi 1 milyar değil . 1/5 i .
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DH Misafiri 3 yıl
az akıllıyorum yazın... fiyat politikalarını sanki çalışanlar belirledi arkadaş arızalı malı sanki çalışan bile bile sattı. 51 DÜKKAN 10 ÇALIŞANDAN HESAP ETSENİZ 510 Çalışan yapar 510 işsiz az akıllı olun.
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DH Misafiri 3 yıl
geçen yıl gold sitesinden aldığım cep telefonunun, batarya arızası (birazda benim hor kullanmam nedeniyle)çıkarması üzerine hiç sorgulamadan 15 günde halletmişlerdi. birde yine siteden aldığım telefon ekran koruyucusundan memnun kalmayınca yine itirazsız değiştirerek gönlümde taht kurmuşlardı. bu zamanda ürünlerine sahip çıkan nadir firmalardan biriydiler. batarlarsa üzülürüm.
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DH Misafiri 3 yıl
Dünyada yeni markalar yükselirken büyük markalar pazar kaybediyor, daha birkaç yıl önce kurulan firmalar deve dönüştü (xiaomi,huawei). Binlerce lira verip telefon almak devri bitti. Bir şekilde büyük markaları bize kazıklamaya çalışanlar batacak dünya ya ayak uyduranlar hayatta kalacak. 500 TL ye aldığım telefon turkiyede 2000 TL ye satilanlara denk. Şimdiki gençlik araştırıyor ve genelde yurtdışından karşılıyor teknoloji urunlerini. Bu tip firmalarada batmak kalıyor.
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premiumbeyin 3 yıl
Beter olsunlar..
Herşeyleri problemdi..
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diemcizone 3 yıl
Bunlar bülent arınçın kankası bunlara birşey olmaz
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