Gold Teknoloji grubu iflasa sürükleniyor





Ülkemizde Gold perakende mağazaları, Sanalpazar ve Hızlıal gibi büyük iştiraklerle faaliyet gösteren Gold Teknoloji grubunun başında kara bulutlar dolaşıyor. Son dönemde mali sıkıntılar yaşayan grup, gelen bilgilere göre iflas erteleme kararı aldı ve kayyum atanmasından bahsediliyor.





Gerek Sanalpazar üyelerine gönderilen mesajlar, gerekse de tedarikçilerin açıklamaları, iflas durumunun söz konusu olduğunu gösteriyor. Ayrıca bazı mağazaların da dün itibariyle kepenk indirdiği belirtiliyor. Henüz ne grubun kendisinden ne de ulusal basından gelen resmi açıklamalar yok ancak bilgiler bu yönde.





Uzun yıllardır teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Gold Teknoloji, önce işe perakende mağazaları ile başlamış daha sonra Hızlıal ve Sanalpazar platformlarını hayata geçirerek elektronik ticaret sektöründe söz sahibi olmaya çalışmıştı. Ayrıca Metro Elektronik, GSA Saat, Pegasus Bilgi Teknolojileri, GTA Tekstil ve Nova Elektronik gibi farklı alanlara açılan iştirakleri de vardı. Başarı sürdürülebilir olmayınca da iflas kaçınılmaz oldu.





Gelinen süreçte tamamen iflas edip kapanmasından ziyade, iflas erteleme ve kayyum ataması ile devletin bir müddet daha özel şirketi koruması söz konusu. Bu süreçte şirket aleyhine açılan icra davaları duruyor ve mali durumunu düzeltebilmesi için süre tanınıyor. Eğer bu süreçte de değişiklik olmazsa iflas ilanının ardından iştiraklerin ve mal varlıklarının haczine geçilecek. İddialara göre Gold Teknoloji grubunun piyasaya yaklaşık olarak 1 milyar TL borcu bulunuyor.