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Google, 1.1 milyar euroluk vergi yükünden kurtuldu

Kısa süre önce rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından 2.42 milyar euro cezaya çarptırılan Google, Fransa'da 1.1 milyar euro'luk vergi ödemekten kurtuldu.
1 yıl
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Onur Seven
Haber Editörü
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Fransa'daki bir mahkeme Çarşamba günü, Google'ın Fransız hükümet yetkilileri tarafından talep edilen 1.1 milyar euro (1.3 milyar dolar) tutarındaki vergiyi ödemekle yükümlü olmadığı yönünde karar verdi. Paris idare mahkemesi, Google İrlanda Limited'in 2005-2010 dönemi için kurumlar ve katma değer vergilerine tabi olmadığına hükmetmiş durumda.
 
Ayrıca Bkz. "Lüks telefon üreticisi Vertu, İngiltere'deki üretim faaliyetlerini sonlandırıyor"
Artık Alphabet'in bir parçası olan Google lehine verilen kararın ardından bir mahkeme danışmanı, Google'ın Fransa'da faturayı haklı çıkaracak bir " kalıcı iş yeri" ya da vergiye tabi varlığa sahip olmadığını söyledi. Fransa Maliye Bakanlığı ise iki ay içinde karara itirazda bulunacak.
 
Google, Fransa'da yüzlerce kişiyi istihdam etmesine rağmen, dijital ticaretle ilişkili gelirlerin tamamı Google'ın İrlanda birimi tarafından işleniyor. Parasını İrlanda üzerinden geçiren Google'ın bu sayede Apple ve diğer şirketler gibi vergi yükünü önemli ölçüde azalttığını biliyoruz. Öte yandan dava açıldığı dönemdeki ekonomi bakanının, şimdiki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğunu da belirtelim.

http://www.cnbc.com/2017/07/13/google-wins-challenge-against-1-point-1-billion-euro-french-tax-bill.html Yorum Yaz
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olcayertas 1 yıl
Yeni tasarımınız güzel olmuş. Ben DH batacak galiba derken güzel işler yapmaya başladınız. Tebrik ederim.
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Serdar 1 yıl
AB de hazırlanıyordu en son bu tarz bir şeye. Hiç de takip etmemişim...
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arel.gr 1 yıl
bu kurtuluş için hiç mi bir şey vermedi ?
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