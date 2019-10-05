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    Google, 15 Ekim’de Pixel Buds 2'yi tanıtabilir

    Arama devi Google, Ekim ayının ortalarında bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Şirket iki hafta sonra gerçekleştirilecek etkinlikte yeni nesil kablosuz kulaklığını tanıtabilir.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google, Made by Google 2019 etkinliğinde Pixel Buds 2'yi tanıtabilir. Yeni nesil kablosuz kulaklık, 2017 yılında satışa sunulan Pixel Buds modelinin devamı olarak piyasaya sürülecek. 9to5Google adlı internet sitesi bu bilgiyi Google'a yakın bir kaynaktan aldığını söylüyor.
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    Yeni kulaklığın Apple AirPods ve Microsoft'un kısa süre önce tanıttığı Surface Earbuds gibi tamamen kablosuz olup olmayacağına dair hiçbir bilgi yok. Kulakiçi kulaklıkların birbirine kablo ile bağlı ilk Pixel Buds gibi bir tasarıma sahip olma ihtimali var.

    15 Ekim'de tanıtılabilir

    Google'ın yeni nesil kablosuz kulaklığını 15 Ekim’de New York’ta yapılacak olan Made by Google 2019 etkinliğinde duyuracağı bildiriliyor. Şirket aynı etkinlik kapsamında bir süredir gündemi meşgul eden Nest Mini, Nest Wifi ve yeni bir Pixelbook modeline de resmiyet kazandıracak.

    https://9to5google.com/2019/10/01/source-pixel-buds-2/ Yorum Yaz
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    Portraitclub 5 gün
    Google birebir çeviri yapan kulaklığı uygun fiyata Türkiye gelse güzel olurdu.
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