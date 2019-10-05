Google, 15 Ekim’de Pixel Buds 2'yi tanıtabilir

Google, Made by Google 2019 etkinliğinde Pixel Buds 2'yi tanıtabilir. Yeni nesil kablosuz kulaklık, 2017 yılında satışa sunulan Pixel Buds modelinin devamı olarak piyasaya sürülecek. 9to5Google adlı internet sitesi bu bilgiyi Google'a yakın bir kaynaktan aldığını söylüyor.

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Yeni kulaklığın Apple AirPods ve Microsoft'un kısa süre önce tanıttığı Surface Earbuds gibi tamamen kablosuz olup olmayacağına dair hiçbir bilgi yok. Kulakiçi kulaklıkların birbirine kablo ile bağlı ilk Pixel Buds gibi bir tasarıma sahip olma ihtimali var.

15 Ekim'de tanıtılabilir

https://9to5google.com/2019/10/01/source-pixel-buds-2/

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Google'ın yeni nesil kablosuz kulaklığını’de New York’ta yapılacak olanetkinliğinde duyuracağı bildiriliyor. Şirketkapsamında bir süredir gündemi meşgul eden Nest Mini, Nest Wifi ve yeni birmodeline de resmiyet kazandıracak.