iPhone 6s ve iPhone 6S Plus için ücretsiz tamir müjdesi

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Apple bazı iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerindeki arıza nedeniyle bu telefonlar için ücretsiz tamir programı başlattığını duyurdu. Değişim programı, belirli modelleri kapsıyor.

Ekim 2018 ile Ağustos 2019 arasında üretilen sınırlı sayıdaki cihazlar ücretsiz tamir programına giriyor. Apple’ın web sitesindeki ilgili alana seri numaranızı girerek cihazınızın tamir programına dahil olup olmadığı kontrol edebilirsiniz.

Tamir sorgulama sayfası

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Açılmama sorunu

Bazı iPhone 6s modelleri, kapandıktan sonra açılmıyor. Apple, bu sorunun kronik bir sorun olduğunu kabul etti ve telefondaki bileşenlerden birisinin buna sebep olduğunu açıkladı. Eğer bu sorun nedeniyle telefonunuzu tamir ettirmiş ve para ödemişseniz paranızı Apple'dan geri alabileceksiniz.

https://support.apple.com/tr-tr/iphone-6s-6s-plus-no-power-issues-program