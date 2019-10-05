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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 6s ve iPhone 6S Plus için ücretsiz tamir müjdesi

    Apple bazı iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerindeki arıza nedeniyle bu telefonlar için ücretsiz tamir programı başlattığını duyurdu. Değişim programı, belirli modelleri kapsıyor.
    6 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    14,8b
    1
    23
    iPhone
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    iPhone 6s ve iPhone 6S Plus için ücretsiz tamir müjdesi
    Tam Boyutta Gör

    Apple bazı iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerindeki arıza nedeniyle bu telefonlar için ücretsiz tamir programı başlattığını duyurdu. Değişim programı, belirli modelleri kapsıyor.

    Ekim 2018 ile Ağustos 2019 arasında üretilen sınırlı sayıdaki cihazlar ücretsiz tamir programına giriyor. Apple’ın web sitesindeki ilgili alana seri numaranızı girerek cihazınızın tamir programına dahil olup olmadığı kontrol edebilirsiniz.

    Tamir sorgulama sayfası

    Ayrıca Bkz. "Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor"

    Açılmama sorunu

    Bazı iPhone 6s modelleri, kapandıktan sonra açılmıyor. Apple, bu sorunun kronik bir sorun olduğunu kabul etti ve telefondaki bileşenlerden birisinin buna sebep olduğunu açıkladı. Eğer bu sorun nedeniyle telefonunuzu tamir ettirmiş ve para ödemişseniz paranızı Apple'dan geri alabileceksiniz.



    https://support.apple.com/tr-tr/iphone-6s-6s-plus-no-power-issues-program Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Silent Guardian 5 gün en beğenilen
    Samsung’ta Whatsapp yüklenince 3. Parti yazılım diye cihazı garanti dışı bırakır.
    Şimdi biri gelip yazacak, adamlar hatasını düzeltiyor normal falan bu diye ama uzun zamandır bu adamlar gibi teknik servis desteği veren firma olmadı Türkiye’de. 6S verip, iPhone 8 alan var forumda değişimden. Şu Apple gibi olsa her teknik servis ülkede mağdur sayısı az olur ama işte.
    Samsung’ta Whatsapp yüklenince 3. Parti yazılım diye cihazı garanti dışı bırakır. Şimdi biri gelip yazacak, adamlar hatasını düzeltiyor normal falan bu diye...
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    2 Yanıt Yanıtla +29
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    ERIKCI 5 gün
    İşte bu yüzden Apple!
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    1 Avatar
    sankii 1 gün
    iPhone da ki servis hizmetine diyecek birşey yok. Tabiki her hizmetinde bir karşılığı var.
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    Askaparta 4 gün
    Afyonun sınırlamadığı tek şey parası.
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    DH Misafiri 4 gün
    Benim ki uygun görünüyor ama telefonumda hiçbir sorun yaşamadım acaba gerek varmı ?
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    Kestirmeler 4 gün yeni yorumcu
    Bende bunun üzerine ufak bi senaryo ekleyerek iletişime geçip ve herkesin merak ettiğ o 1-2 soruyu sordum 😉
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    slymngbs48 5 gün
    Benim telefon Haziran ayında swap değişmişti seri numarayı girdim uygun dedi ama gerek yok adamlar telefonu iPhone 8 ile değiştirecek servis konusunda üstüne başka şirket yok varsın az pahalı olsun
    Yanıtla +1
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    Vega 5 gün
    İstanbul dışında oturanlar telefonunu Apple'a nasıl ulaştıracak peki?
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Rıza Can LEGTN 5 gün yeni yorumcu Vega
    Apple servis formu var internet sitesinde durumunuzu doldurum gönderiyorsunuz onlar size geri dönüş yapıyor kartı telefonu gönderdikten sonra size dönüyor ve hizmet kalitesi gerçekten çok iyi markanın sırf bu yüzden kullanıyorum
    Yanıtla +3
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    Okimiku 4 gün Vega
    Hocam neredeyse tüm türkiyede yetkili servis ağı var
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    apaci2011 5 gün
    The serial number you entered is not eligible under this program due to one of the following reasons:
    - It's not in the affected serial number range.
    - Our records show that your device has already been serviced as part of this Program.
    - Our records show your device is no longer eligible for a free service under this Program. If you have questions, please contact us.
    2018 aldım böyle yazıyor ??
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    ERIKCI 5 gün
    İşte bu yüzden Apple!
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    mehmehcik_71 5 gün
    Eskileri de kapsasa ne vardı!
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    ezimuse 5 gün
    Bu tarihlerde alan olmuş mudur acaba ?
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