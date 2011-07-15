Google 2011 ikinci çeyrek mali raporları açıklandı

2011 mali yılı ikinci çeyreğinin 30 Haziran tarihinde geçilmesiyle firmalar bu çeyreğe ait kazanç raporlarını açıklamaya devam ediyor. İkinci çeyrek mali raporunu son açıklayan firma merakla beklenen Google oldu.





Google CEO’su Larry Page firma olarak mükemmel bir çıkış yakaladıklarını ve ikinci çeyrekte 9 milyar dolar gelir elde ettiklerini açıkladı. Google yıl bazında ise %32’lik bir artış yakaladı. Wall Street Journal bu çeyrek için 6.5 milyar dolar tahmininde bulunmuştu.





Mali rapora göre Google’ın sahip olduğu siteler 6.23 milyar dolar gelir üretti. Geçen yıl aynı döneme göre %39 artış yaşandı. Uluslararası gelirler ise bu rakamın içerisinde %54’lük paya sahip.





Google’ın dev reklam ortaklığı AdSense ile 2.48 milyar dolar gelir getirdi. Geçen yıla göre %20 olan artışla tüm gelirlerin %28’i AdSense tarafından sağlandı. Google, AdSense yayıncılarına ise 2.11 milyar dolar dağıttı. Geçen yıl bu rakam 1.75 milyar dolardı.





Google’ın gelirleri yükseldikçe harcamaları da yükselmeye devam ediyor. Yapılan masraflar gelirlerin %12’sini oluşturuyor. Geçen yıl bu oran %11 idi.





Ayrıca Google’ın işletim masrafları da yükselmeye devam ediyor. Bu çeyrekteki masraflar gelirlerin %33’üne denk geliyor. Geçen yıl aynı dönemdeki işletim masrafları 1 milyar dolar seviyesindeydi.





Google’ın kısa dönem yatırım değeri 39 milyar dolar olurken hisse değeleri %12 oranında artış gösterdi.