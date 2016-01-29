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Google, 5 milyon Cardboard gözlüğü sattı

Google'ın sanal gerçeklik alanındaki mütevazi projesi Cardboard, iki yıldır başarılı bir şekilde hayatına devam ediyor. Tüketici ilgisinin sürekli arttığı proje, geçen yıl önemli rakamlara ulaştı.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, 5 milyon Cardboard gözlüğü sattı


Sanal gerçeklik konusunun yeni yeni gündeme gelmeye başladığı bir dönemde, Google'ın Cardboard hamlesi trendin yükselmesine de büyük katkı sağladı. 2014 yılında piyasaya çıkan Google Cardboard sanal gerçeklik gözlüğü, 5$-10$ gibi düşük fiyat etiketine sahipti ve büyük ilgi gördü. Ayrıca gerekli malzemeleri alarak, herkes kendi evinde bile oturup bu gözlüğü yapabiliyordu. 

Google, gözlüğü için özel uygulama ve oyunlar geliştirmekle kalmadı, ayrıca YouTube üzerinde VR içerikleri izlenmesini mümkün kıldı, Cardboard Camera uygulaması ile VR tabanlı fotoğraflar çekmenize de olanak sağladı. Büyük yatırımlar ile birlikte, sanal gerçekliğe olan ilgi de sürekli arttı. 

Google tarafından verilen bilgilere göre, Google Store üzerinden bugüne kadar 5 milyon Cardboard ürünü satıldı. Google'ın üçüncü taraf üretici desteği sayesinde, sadece karton değil, plastik tabanlı da olan pek çok farklı Cardboard versiyonu mağazada kendisine yer buldu. Böylece, tüketicilere çeşitli seçenekler sunuldu.


Google Play üzerinden indirilen Google Cardboard uygulamalarının sayısı ise 25 milyon oldu. En popüler VR uygulaması, Oculus ile birlikte geliştirilen A Chair In A Room adındaki oyun durumunda. Cardboard, iOS cihazları ile de uyumlu ancak o taraftaki uygulama rakamlarından bahsedilmemiş. 

Google Cardboard ile 6 inçe kadar akıllı telefonlarda sanal gerçeklik deneyimi yaşanabiliyor ancak bazı uygulamalar daha iyi donanım gerektirdiği için her telefonda çalışmayabiliyor. Yine de, sanal gerçeklik alemine adım atmak isteyenler için Google Cardboard çok iyi bir alternatif sunuyor. 

http://hexus.net/mobile/news/accessories/90110-google-shipped-five-million-cardboard-viewers/ Yorum Yaz
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hakanguven 2 yıl
Arkadaşlar firmalar için promosyon olarak Google Cardboard üretimi yapan bir firma olarak öncelikle şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. google cardboard projesini oluşturdu fakat kendisi hiçbir zaman üretim yapmadı veya direkt ürün satışında bulunmadı. bunun yerine farklı ülkelerde bizler gibi üreticilere üretim süreçlerini açık kaynak olarak ileterek bizlerin üretim yapmasını ve bu sayede sanal gerçekliğin herkes tarafından ucuz maliyet ile sanal gerçekliğin deneyimlenmesi sağlanmış oldu. yani google gözlük satma veya üretme peşinde hiç olmadı. Ülkemizde karton sanal gerçeklik gözlüğü çok ucuz fiyatlara üretiliyor ve satılıyor hatta çin fiyatlarına
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alphekka 3 yıl
Gerekli malzemeleri alarak kendisi yapabilen var mı acaba? Yapılışını anlatan klavuzu bakınca makine mühendisi olmak gerektiğini sanıyorum
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KARACABEYY 3 yıl
maliyet fiyatına sattıklarını düşünüyorum.
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kadirirdem 3 yıl
maliyetli fiyatına satıyorlar muhtemelen bende almayı düşünüyorum....
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01myavuz 3 yıl
Ödülü hakeden bir üründü, sırf denemek için gereksiz harcamanın önüne geçti.
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wolf silver 3 yıl
Şu google Store bizim ülkeyede açılsa da bizde birşeyler alsak...

Mümkünse Xaomide gelsin.
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Patren 3 yıl
maliyet fiyatına satdıklarını düşünüyorum kar amacı gütmeyen bişey yaptı google
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