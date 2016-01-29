Google, 5 milyon Cardboard gözlüğü sattı





Sanal gerçeklik konusunun yeni yeni gündeme gelmeye başladığı bir dönemde, Google'ın Cardboard hamlesi trendin yükselmesine de büyük katkı sağladı. 2014 yılında piyasaya çıkan Google Cardboard sanal gerçeklik gözlüğü, 5$-10$ gibi düşük fiyat etiketine sahipti ve büyük ilgi gördü. Ayrıca gerekli malzemeleri alarak, herkes kendi evinde bile oturup bu gözlüğü yapabiliyordu.





Google, gözlüğü için özel uygulama ve oyunlar geliştirmekle kalmadı, ayrıca YouTube üzerinde VR içerikleri izlenmesini mümkün kıldı, Cardboard Camera uygulaması ile VR tabanlı fotoğraflar çekmenize de olanak sağladı. Büyük yatırımlar ile birlikte, sanal gerçekliğe olan ilgi de sürekli arttı.





Google tarafından verilen bilgilere göre, Google Store üzerinden bugüne kadar 5 milyon Cardboard ürünü satıldı. Google'ın üçüncü taraf üretici desteği sayesinde, sadece karton değil, plastik tabanlı da olan pek çok farklı Cardboard versiyonu mağazada kendisine yer buldu. Böylece, tüketicilere çeşitli seçenekler sunuldu.









Google Play üzerinden indirilen Google Cardboard uygulamalarının sayısı ise 25 milyon oldu. En popüler VR uygulaması, Oculus ile birlikte geliştirilen A Chair In A Room adındaki oyun durumunda. Cardboard, iOS cihazları ile de uyumlu ancak o taraftaki uygulama rakamlarından bahsedilmemiş.





Google Cardboard ile 6 inçe kadar akıllı telefonlarda sanal gerçeklik deneyimi yaşanabiliyor ancak bazı uygulamalar daha iyi donanım gerektirdiği için her telefonda çalışmayabiliyor. Yine de, sanal gerçeklik alemine adım atmak isteyenler için Google Cardboard çok iyi bir alternatif sunuyor.

http://hexus.net/mobile/news/accessories/90110-google-shipped-five-million-cardboard-viewers/