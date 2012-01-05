Google 7 inçlik tableti ile Kindle Fire'a rakip olma peşinde

Amazon'un e-kitap okuyucu pazarındaki tecrübesini çok iyi kulanarak piyasaya sürdüğü 7 inçlik Kindle Fire tablet, tatmin edici performansı ve 199$ fiyatıyla haftalık 1 milyon gibi büyük bir satış başarısı yakaladı. Genelde üst seviye tablet modelleriyle rekabete giren Samsung, Sony gibi firmalardan ziyade tüketicinin iyi performansı uygun fiyata satın almaya yönelik bir eğiliminin olduğu böylece anlaşılmış oldu.





Yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt tarafından tablet pazarına girme planları lanse edilen Google, ilk adımını Kindle Fire ve Nook Tablet'in hakim olduğu düşük bütçeli tablet segmentine atacak.





DigiTimes tarafından Google tedarik zincirindeki kaynaklara dayanarak verilen bilgide firmanın 7 inç panele sahip ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü üzerinde çalışan bir modelle Mart veya Nisan ayında rekabete katılacağı belirtiliyor. Google'ın tableti kime ürettireceği belirsiz. Geçtiğimiz yıl satın alınan Motorola Mobility ile birlikte bahse konu tablet geliştirilebilir.





Ancak Google şimdiye kadar kendi bünyesinde değil ortak üreticilerle işbirliği yaparak referans akıllı telefon modellerini ürettirmişti. Bu anlamda Samsung'dan bir Nexus tablet beklenebilir. Fakat Samsung'un 199$ altı segmente konumlanması zor görünüyor.





Google tabletin fiyatını 199$ altında tutarak Amazon'a direkt olarak rakip olmuş olacak. Apple'ın 7.85 inçlik bir cihaz dedikoduları yapılsa da firmanın iPad serisini daha ince bir modelle yenilemesine daha fazla ihtimal veriliyor.





Amazon, Kindle Fire ile piyasaya girdiğinde Apple'dan yaklaşık 1 milyon müşteri çalmayı başarmıştı. Google'ın da girişiyle 199$ altı segmentte sıkı bir rekabet yaşanacağı tahmin ediliyor.