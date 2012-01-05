Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google 7 inçlik tableti ile Kindle Fire'a rakip olma peşinde

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Amazon'un e-kitap okuyucu pazarındaki tecrübesini çok iyi kulanarak piyasaya sürdüğü 7 inçlik Kindle Fire tablet, tatmin edici performansı ve 199$ fiyatıyla haftalık 1 milyon gibi büyük bir satış başarısı yakaladı. Genelde üst seviye tablet modelleriyle rekabete giren Samsung, Sony gibi firmalardan ziyade tüketicinin iyi performansı uygun fiyata satın almaya yönelik bir eğiliminin olduğu böylece anlaşılmış oldu.

Yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt tarafından tablet pazarına girme planları lanse edilen Google, ilk adımını Kindle Fire ve Nook Tablet'in hakim olduğu düşük bütçeli tablet segmentine atacak.

DigiTimes tarafından Google tedarik zincirindeki kaynaklara dayanarak verilen bilgide firmanın 7 inç panele sahip ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü üzerinde çalışan bir modelle Mart veya Nisan ayında rekabete katılacağı belirtiliyor. Google'ın tableti kime ürettireceği belirsiz. Geçtiğimiz yıl satın alınan Motorola Mobility ile birlikte bahse konu tablet geliştirilebilir. 

Ancak Google şimdiye kadar kendi bünyesinde değil ortak üreticilerle işbirliği yaparak referans akıllı telefon modellerini ürettirmişti. Bu anlamda Samsung'dan bir Nexus tablet beklenebilir. Fakat Samsung'un 199$ altı segmente konumlanması zor görünüyor.

Google tabletin fiyatını 199$ altında tutarak Amazon'a direkt olarak rakip olmuş olacak. Apple'ın 7.85 inçlik bir cihaz dedikoduları yapılsa da firmanın iPad serisini daha ince bir modelle yenilemesine daha fazla ihtimal veriliyor.

Amazon, Kindle Fire ile piyasaya girdiğinde Apple'dan yaklaşık 1 milyon müşteri çalmayı başarmıştı. Google'ın da girişiyle 199$ altı segmentte sıkı bir rekabet yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Silver Eagle 7 yıl
Eger fiyat olarak rakip olamazsa isterse 5Ghz islemci koysunlar ise yaramaz.Ama ucuz fiyata satilirsa is yapar ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnLord 7 yıl
google baştan hata yaptı apple gibi tableti telefonu kendi üretecekti ortalığın a... koycaktı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
199 dolarlık fiyat seviyesi ile pazar oldukça değişir. Yani ipadin hitap ettiği pazar çok farklı bu alanda googleın girmek istediği pazareçok farklı. bu tip tabletler evde çocukların genelde ellerine oyuncak diye verilen tabletler. ama kimse bir ipad alıpta bir çocuğun eline oyuncak diye vermez. artı zaten amazon kindlefire özellikle çocuklara kitap okumayı sevdirmek için alınan ve özellikle ebeveynler tarafından tercih edilen bir yöntem. amacı farklı. bende kitap okumayan çocuğum olsa bir şekilde böyle bir yöntemle ona kitap okutmayı başarabilirdim. bu tabletleri kimse internette gezmek, uygulama mağazasından uygulama, oyun indirip oynamak vesaire için almıyor. amaç o değil zaten. o yüzden hitap edilen yada başka deyişle hedef pazar farklı. bunu diğer üst segment tabletlerle karıştırıp, karşılaştırmak yanlış olur. benzeri çözümler sony tarafında da var ama kimse onları aynı kefeye koymuyor. google ipad'e rakip olacaksa motorolanın xoom serisini iyice adam etsin ve özellikle geliştiricilere tabletler için uygulama geliştirmelerine sebep yaratacak birşeyler bulsun. bir tableti sattıran en büyük etken uygulama desteği. bugün en iyi mağaza appstore'da olduğu için ipad lider. yoksa eminim kimse ipadin kuru menüsüne hayran değildir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Crumby 7 yıl Batuist
Batuist
199 dolarlık fiyat seviyesi ile pazar oldukça değişir. Yani ipadin hitap ettiği pazar çok farklı bu alanda googleın girmek istediği pazareçok farklı. bu tip tabletler evde çocukların genelde ellerine oyuncak diye verilen tabletler. ama kimse bir ipad alıpta bir çocuğun eline oyuncak diye vermez. artı zaten amazon kindlefire özellikle çocuklara kitap okumayı sevdirmek için alınan ve özellikle ebeveynler tarafından tercih edilen bir yöntem. amacı farklı. bende kitap okumayan çocuğum olsa bir şekilde böyle bir yöntemle ona kitap okutmayı başarabilirdim. bu tabletleri kimse internette gezmek, uygulama mağazasından uygulama, oyun indirip oynamak vesaire için almıyor. amaç o değil zaten. o yüzden hitap edilen yada başka deyişle hedef pazar farklı. bunu diğer üst segment tabletlerle karıştırıp, karşılaştırmak yanlış olur. benzeri çözümler sony tarafında da var ama kimse onları aynı kefeye koymuyor. google ipad'e rakip olacaksa motorolanın xoom serisini iyice adam etsin ve özellikle geliştiricilere tabletler için uygulama geliştirmelerine sebep yaratacak birşeyler bulsun. bir tableti sattıran en büyük etken uygulama desteği. bugün en iyi mağaza appstore'da olduğu için ipad lider. yoksa eminim kimse ipadin kuru menüsüne hayran değildir.

Kamera nerde el sallamak istiyorum daha kindle fire in ozelliklerini bilmeden cocuk icin demen baya komik islemci vs olarak ipad2ye baya yakin bi alet sadece sirket politikasi sadece app satma uzerine kuruldugu icin alet zararina satiliyor. Ayrica bu aletin arkasinda da amazon olmasi ayri bi avantaj samsung vs gibi yari yolda birakmaz sonuna kadar destek verir ve 7" olmasi cogu insan tarafindan daha kullanilabilir bulunuyor. Tamam ipad2 kadar degil ama ozellikler olarak ipade asiri yakin bi cihaz asla bi cocuk oyuncagi olmaz fiyatina bakip yorum yapmayin ;)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cidelee 7 yıl
7" biraz küçük değil mi? telefonların 5" olmaya başladığı bu dönemde tabletin bence biraz büyük olması gerekir. Ama boyut kişiden kişiye değişebilecek bir durum oldğu için az sayıda da olsa 7" ve 8,9 tabletlerde çıkarsa fena olmaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 7 yıl
sgs2 kullanıcısıyım, iphone dan nefret ediyorum ama kaliteli ve yeterince uygulama barındıran appstore ile ipad e tablet pazarında rakip yok. ancak apple 7" boyutlarında daha küçük bir tablet yapsa muhteşem olur. 9.7" biraz büyük geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3524 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, amazon ve google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC Sensation XE video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim