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Google AI akciğer kanserini doktorlardan daha iyi teşhis ediyor

Google'nin AI akciğer kanserinin tanısının doğruluğunu radyologlara göre daha yüksek oranlarda başarıyor. Yeni araştırmayı Google ''ümit verici'' olarak nitelendirdi.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Bütün kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinin de erken teşhisi hastanın yaşam şansını oldukça yükseltiyor lakin tüm kanserlerde olduğu gibi hastalığın erken teşhisi söylendiği kadar kolay olmayabiliyor. Yeni yayımlanan umut verici bir araştırmaya göre Google; yapay zekadan yararlanarak akciğer kanserini modelleyebilecek ve kanseri tahmin edebilecek bir teknoloji geliştirdi. Yeni teknoloji bazı sertifikalı radyologlardan bile daha iyi tanı koyabiliyor.
AI'nın yardımı ile meme, deri ve over kanserlerinin daha iyi tedavi edilebileceği düşünülüyor, yapılan bir dizi araştırmaya göre bu buluşlar sayesinde kanserlere daha erken ve daha doğru tanı koyma oranları da artıyor.
Makineye algoritma eğitimi için binlerce farklı fotoğraf gösteriliyor; bu sebeple de sistem insanların gözünden kaçabilecek düzeyde olan, oldukça küçük ve potansiyel olarak problem oluşturabilecek değişiklikleri yakalayabiliyor.


Google'nin yeni sistemi akciğer kanserini teşhis etmeyi öğreniyor

Google'nin yeni sistemi algoritmayı öğrenirken National Health Institute ve Northwestern University kurumlarından alınan 45.000 farklı CT (bilgisayarlı tomografi) taramalarını inceledi, bu görüntülerin bazıları çeşitli evrelerde kanserleri de içeriyordu. Yeni algoritma CT taramasından yararlanarak 3 boyutlu bir modelleme oluşturuyor ve bu modellemeden yararlanarak akciğer nodüllerinde bulunan çok küçük malign dokuları bile tespit edebiliyor.
Eğitimden sonra yeni algoritma teste tabi tutuldu, makineye bir CT taraması gösterildi ve tanı konması istendi, sonra sonuçlar; 6 farklı kuruldan sertifika alan radyologların koyduğu sonuçlarile karşılaştırıldı. Google'ya göre yeni algoritma %5 oranında daha fazla kanser vakası tespit edebiliyor ve yalancı pozitiflik oranlarını %11'den daha fazla oranda azaltıyor.
Yeni sistem mevcut hastalardaki eski taramalar kullanılarak oluşturulmuş olmasına ve yeni sistemin klinik ortamlarda nasıl uygulanacağı konusunda daha fazla araştırma gerekse de Google sonuçları ''ümit verici'' olarak tanımlıyor.
Umut vadeden araştırma Nature Medicine dergisinde de yayımlandı.
https://newatlas.com/google-ai-lung-cancer-diagnosis/59761/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a_y_k_u_t 2 hf.
5 dakikadır düşünüyorum al akciğer kanseri başka bir kanser çeşidi mi acaba diye meğerse büyük I yerine küçük l kullanılmış.
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SEO-Uzmanı 2 hf.
iş işten geçtikten sonra
anlamak için uzman olmayan veya bir yapay zekaya ihtiyaç yok !
asıl önemli olan 2 unsur
1. düzenli kontroldür. !
2. kendi ilaçını ürete bilen bir ülke !
ama siyasilerin akrabaları müteahhit kökenli olunca
ihaleden başka bir şeyden anlamazlar !
bu seçimlerde ; bundan sonra, her şey çok güzel olacağı umuduyla :)
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SEO-Uzmanı 2 hf.
iş işten geçtikten sonra anlamak için uzman olmayan veya bir yapay zekaya ihtiyaç yok !
asıl önemli olan 2 unsur
1. düzenli kontroldür. !
2. kendi ilaçını ürete bilen bir ülke !
ama siyasilerin akrabaları müteahhit kökenli olunca
ihaleden başka bir şeyden anlamazlar !
bu seçimlerde bundan sonra her şey çok güzel olacağı umuduyla :)
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serafon 2 hf.
Maalesef, istisnalar hariç, tıp gelişmiyor, mühendislik ve cihazlar gelişiyor.
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trooe199 2 hf.
Bu tarz tanı araçları yıllardır farklı alanlarda ortaya çıkıyor ancak saha çalışmalarında istenen verim bir türlü alınamıyor.
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yimmasabi 2 hf.
Google AL nedir ? AI olmasın ?
Google Al akciğer kanserini doktorlardan daha iyi teşhis ediyor
GOOGLE AL AKCİĞER KANSERİNİ DOKTORLARDAN DAHA İYİ TEŞHİS EDİYOR (Uppercase)
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profecco 2 hf.
AL değil AI'dır o artifical intelligence yani :)
1 Yanıt Yanıtla
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yimmasabi 2 hf. profecco
Malesef AL yazmış, resimli kısımdaki antet.
Google Al akciğer kanserini doktorlardan daha iyi teşhis ediyor
GOOGLE AL AKCİĞER KANSERİNİ DOKTORLARDAN DAHA İYİ TEŞHİS EDİYOR (Uppercase)
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Feyzuli 2 hf.
Doktor başına günlük yüzlerce hasta düştüğü için artık doktorların teşhislerine güvenmek yürek istiyor. Bunun dolayısı ile birden fazla doktorun teşhisine ihtiyaç duyulup bir hasta aynı sorun için birden fazla randevu aldığından var olan sorun daha büyük bir yoğunluğa neden oluyor. AI gelecek adına insan oğlunun hem kurtarıcısı hem sonu olacak gibi.
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