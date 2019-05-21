Google AI akciğer kanserini doktorlardan daha iyi teşhis ediyor

Bütün kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinin de erken teşhisi hastanın yaşam şansını oldukça yükseltiyor lakin tüm kanserlerde olduğu gibi hastalığın erken teşhisi söylendiği kadar kolay olmayabiliyor. Yeni yayımlanan umut verici bir araştırmaya göre Google; yapay zekadan yararlanarak akciğer kanserini modelleyebilecek ve kanseri tahmin edebilecek bir teknoloji geliştirdi. Yeni teknoloji bazı sertifikalı radyologlardan bile daha iyi tanı koyabiliyor.

AI'nın yardımı ile meme, deri ve over kanserlerinin daha iyi tedavi edilebileceği düşünülüyor, yapılan bir dizi araştırmaya göre bu buluşlar sayesinde kanserlere daha erken ve daha doğru tanı koyma oranları da artıyor.





Google'nin yeni sistemi akciğer kanserini teşhis etmeyi öğreniyor

Google'nin yeni sistemi algoritmayı öğrenirken National Health Institute ve Northwestern University kurumlarından alınan 45.000 farklı CT (bilgisayarlı tomografi) taramalarını inceledi, bu görüntülerin bazıları çeşitli evrelerde kanserleri de içeriyordu. Yeni algoritma CT taramasından yararlanarak 3 boyutlu bir modelleme oluşturuyor ve bu modellemeden yararlanarak akciğer nodüllerinde bulunan çok küçük malign dokuları bile tespit edebiliyor.

Eğitimden sonra yeni algoritma teste tabi tutuldu, makineye bir CT taraması gösterildi ve tanı konması istendi, sonra sonuçlar; 6 farklı kuruldan sertifika alan radyologların koyduğu sonuçlarile karşılaştırıldı. Google'ya göre yeni algoritma %5 oranında daha fazla kanser vakası tespit edebiliyor ve yalancı pozitiflik oranlarını %11'den daha fazla oranda azaltıyor.

Yeni sistem mevcut hastalardaki eski taramalar kullanılarak oluşturulmuş olmasına ve yeni sistemin klinik ortamlarda nasıl uygulanacağı konusunda daha fazla araştırma gerekse de Google sonuçları '' ümit verici '' olarak tanımlıyor.

Nature Medicine

https://newatlas.com/google-ai-lung-cancer-diagnosis/59761/

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Makineye algoritma eğitimi içingösteriliyor; bu sebeple de sistemdüzeyde olan, oldukçave potansiyel olarakoluşturabilecekyakalayabiliyor.Umut vadeden araştırmadergisinde de yayımlandı.