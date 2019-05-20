Şekerli içecekler erken ölüm açısından risk faktörleri arasında

Şekerli içeceklerin sağlıklı olmadığı biliniyor lakin yeni araştırmalara göre meyve suları da tam olarak masum değil.

Araştırmacılara göre bu içecekleri düzenli olarak tüketmek yaşam ömrünü azaltabiliyor. Araştırmanın yazarı ve Emory University School of Medicine kurumunda Doçent Jean Welsh; meyve sularını, şekerli sodaları ve şekerle tatlandırılmış içecekleri tüketen yaşlı insanların erken ölüm riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Ayrıca şekerli içecek ve soda tüketimini kısıtlayan kişilerin bu kısıtlamalarına meyve sularını da eklemesi gerektiğini ve bu kısıtlamanın çocukların yanı sıra yetişkinlere de uygulanması gerektiğini ekledi.

Welsh ve meslektaşları araştırma için 2003-2007 yılları arasında yapılmış geniş bir felç araştırmasına katılan, erkeklerden ve kadınlardan oluşan, yaş ortalaması 64 olan 13.440 kişi üzerinden veri topladı. Katılımcıların %71'inin obez veya fazla kilolu olduğu belirtildi. Katılımcılara ne kadar süre şekerli içecek tükettiği soruldu. Araştırmanın süreci içerisinde yani yaklaşık 6 yılda da 1,168 katılımcının öldüğü belirtildi.

Araştırmacılar %100 taze meyve içeren taze meyve suları da dahil olmak üzere şekerli içecekleri fazla tüketen kişilerin; bu içecekleri daha az tüketenlere oranla ölüm olasılığının arttığı sonucuna vardı. Her eklenen 12 onsluk ( 354 ml ) içecek ise riski daha da fazla artırmakta. Araştırmadan elde edilen rapor ise 17 Mayıs'ta JAMA Network Open platformunda yayımlandı.

Amerika Birleşik Devletleri halkı risk altında

Harvard T.H. Chan School of Public Health kurumunda araştırmacı olan Marta Guasch-Ferre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanların yarısının her gün en az 1 adet şekerle tatlandırılmış içecek tükettiğini belirtti. Ayrıca birçok kişinin şekerli içeceklerin fazla kilo problemine ve olumsuz sağlık problemlerine sebep olduğun bildiğini lakin hala meyve sularının geniş ölçüde sağlıklı içecekler olarak algılandığını söyledi.

Şekerli içeceklerin artmış diyabet riski, kalp hastalıkları ve obeziteyle kanıtlanmış ilişkisi bulunuyor ancak bu kanıtlar meyve suları açısından daha zayıf kalıyor. Meyve sularının içinde sağlık için yararlı birçok besin bulunmasına karşın içerdiğinde doğal kaynaklardan elde edilen yüksek şeker oranı da bulunuyor. Ayrıca meyve suları diyabetle ve kalp hastalıklarıyla ilişkilendirilse de meyvelerin kendisi bu riski içermiyor.

Güncel önerilere göre bu içecekleri günlük olarak tüketim miktarı 4 ila 6 ons yani ( 118 ila 177 ml) birimini geçmemeli. Guasch-Ferre ayrıca meyve sularının şekerli içecekler kadar zararlı olmadığını, tüketim miktarının çocuklar ve kilosunu kontrol altında tutmaya çalışan yetişkinler için ayarlanarması gerektiğini söyledi.

Meyve bazlı smoothie'ler sağlıklı seçenekler olarak görülse de içerdikleri gıdalar bakımından oldukça çeşitlilik gösterebiliyorlar ve bu içecekleri tüketmenin insan vücudundaki etkileri ile ilgili araştırma sayısı oldukça kısıtlı. Ek olarak genel olarak bu içecekler oldukça yüksek kalori içeriyor ve düzenli günlük tüketimi önerilmiyor. Sebze suları içerdikleri düşük kalori miktarı sayesinde bu içeceklere alternatif olabilir lakin içerdikleri tuz oranına da dikkat etmek gerekiyor.

https://medicalxpress.com/news/2019-05-sugary-fruit-juice-early-death.html

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Mevcut kanıtlar;tercih edilen içecek olması gerektiğini, şekerle tatlandırılmış içecekler yerineveyaolmayanvegibi içeceklerin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.