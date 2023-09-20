Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, kanser tespitini kolaylaştıran yapay zekalı mikroskop geliştiriyor

    Yapay zeka artık hastalıkların tespitinde kullanılmaya başlıyor. Google, doktorların kanseri tespit etmesine yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir mikroskop geliştiriyor.
    Google, kanser tespiti için yapay zekalı mikroskop geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Google, ABD Savunma Bakanlığı ile birlikte, ısı haritaları veya nesne sınırları gibi görsel göstergeleri gerçek zamanlı olarak üst üste bindirmek için yapay zeka destekli "Artırılmış Gerçeklik Mikroskobu" (ARM) prototipi geliştirdi. Yapay zeka sayesinde örneklerin sınıflandırılmasının ve kanser hücrelerinin ya da patojenlerin varlığının tespit edilmesinin kolaylaşacağı iddia ediliyor.

    Yapay zekalı mikroskop

    Google, kanser tespiti için yapay zekalı mikroskop geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Artırılmış Gerçeklik Mikroskobu ARM ilk kez 2018 yılında kamuoyuna tanıtılsa da henüz hastalıkları tespit etmek için kullanılmadı. Şu anda ARM'ın 13 prototipi mevcut ve günlük klinisyenlere yardımcı olabilmesi için hala önemli testler yapılması gerekiyor. Ancak Google'a göre amaç, "hastanelerde ve kliniklerde bulunan mevcut ışık mikroskoplarına uyarlanabilecek" bir sistem yaratmak. ARM donanımlı mikroskoplar daha sonra her biri benzersiz değerlendirme hedeflerine göre uyarlanmış metin, oklar, konturlar, ısı haritaları veya animasyonlar dahil olmak üzere çeşitli görsel geri bildirimler sağlayabilecek.

    Google, kanser tespiti için yapay zekalı mikroskop geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    ABD Savunma Bakanlığı'nın Savunma İnovasyon Birimi, Google ile ARM’ın ordu aracılığıyla dağıtımını sağlayacak anlaşmalar üzerinde görüştüğünü ve bu sonbaharda bazı hükümet kullanıcılarına sunulabileceğini umuyor. ARM’ın maliyetinin 90.000 ila 100.000 dolar arasında olması bekleniyor. Bu maliyet küçük ve orta ölçekli sağlık kuruluşlarının imkanlarını aşıyor.
    Google, kanser tespiti için yapay zekalı mikroskop geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Google Health, yalnızca teşhislerin doğruluğunu artırmakla kalmayıp aynı zamanda sağlık personelinin sınırlı olduğu tıp alanındaki boşlukları doldurmaya yardımcı olan yapay zeka destekli araçlara ilk defa yatırım yapmıyor. Teknoloji devinin "sağlık hizmetlerini iyileştirmek" için yapay zekaya yatırım yapan girişimlerle ortaklık kurmaya önem verdiği ve son on yılda yapay zeka yatırımlarına 200 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030 yılına kadar dünya çapında 15 milyon sağlık çalışanı açığı öngördüğü düşünüldüğünde sağlık alanında yapay zekanın kullanılması büyük faydalar sağlayabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    100 dönüm tarla ne kadar eder aştiden eryamana nasıl gidilir huawei hg253s philips 55pus8807 yorumlar entering sleep mode çözümü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook D16
    Huawei Matebook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız