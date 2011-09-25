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Google, Alman kapalı devre indirim sistemi DailyDeal'i satın aldı

7 yıl
3,5b
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Üyelerine hergün farklı markalardan çeşitli indirimler sunan kapalı devre indirim sistemleri son dönemde hızlı bir yükseliş içinde. Sayısı aşırı şekilde artan bu sistemlerin göze çarpan örnekleri de bulunuyor.
Trendyol firması yakın zamanda yabancı firmaların yatırım yapmak istediği haberiyle gündeme gelmişti. Şimdi ise bir satın alma haberi gündemde. 

Google, Almanya'da faaliyet gösteren kapalı devre indirim sistemlerinden DailyDeal'i satın aldı. 2009 yılında Berlin'de faaliyete geçen DailyDeal Avusturya ve İsviçre'de ofis açarak kapsamını genişletti.
Farklı yatırım firmalarından 10 milyon dolar fon elde eden firma Google'ın da dikkatini çekti. Firmanın kurucu ortakları Fabian ve Ferry Heilmann adında iki kardeş. 

Google tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ancak satın alma haberi firmanın kendi sitesinde küçük bir duyuruyla verildi. Firma iki yıldır çok uygun indirimlerle üyelerinin karşısına çıktıklarını ancak daha geniş bir alanda hizmet sunmak adına kendileri ile aynı vizyonu paylaşan başka bir ortaklığa başlayacaklarını açıkladı. 

DailyDeal geçtiğimiz yıl en büyük rakibi Reduti'yi satın alarak pazarın hakimi olmuştu. 

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Volkanbaba 7 yıl
Aceleyle yazılmış heralde.
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resler 7 yıl
3 ncü paragrafın ilk cümlesinde ne anlatıyor anlamadım.
"Google, Türkiye Almanya'da faaliyet gösteren"
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