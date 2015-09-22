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Google, Cardboard VR'ı geliştirebilmek için akademik yardım istiyor

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Google, Cardboard VR'ı geliştirebilmek için akademik yardım istiyor
 
Sanal gerçeklik gözlüklerinin piyasaya çıkmasına oldukça az bir zaman kaldı. Ancak bu yeni teknolojik oyuncaklarımızın maliyeti bir çok insanın karşılayamayacağı seviyede olacak. Bu durumu önceden kestiren Google ise 2014 yılında Cardboard VR'ı duyurmuştu.
Kartondan yapılan ve ortalama 15 dolar fiyat etiketine sahip bu gözlükler ekran olarak akıllı telefonunuzu kullanıyor. Basit bir düzenek ile birlikte VR video veya uygulamanın açıldığı akıllı telefon gözlüğün ön kısmına yerleştirilerek ilginç bir deneyim elde ediliyor.
Bu deneyimi geliştirmek isteyen Google, G+ üzerinden yaptığı duyuruda Cardboard VR'ı geliştirmek için akademik topluluklara çağrıda bulundu.Toplulukların araştırması için önerilen konular arasında : Bilgisayar grafikleri ve render, Optik ve görüntüleme, video yakalama, sıkıştırma ve görüntüleme,  yön belirleme ve pozisyon takibi, insan faktörü ve ergonomi gibi başlıklar bulunuyor. Son başvuru tarihinin 15 Ekim olduğu ilanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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kadirirdem 3 yıl
uygun fiyata gelişirse süper olur bu proje....
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Phyrodex 3 yıl
Sadece PS VR öyle olsa iyi. Oculus Rift ve HTC Vive'da o civarlarda olacak. Üstüne bir de Oculus yanlış hatırlamıyorsam sağlam bir sistem de istiyordu.
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Mr.Hahn13 3 yıl
Gercekden cok onemli bir atilim. Ozellikle playstation VR in fiyati ps4 fiyatinda olacagi aciklanmisken...
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