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Google Cardboard satışları 500 bini aştı, planlar değişti

4 yıl
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14
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Cardboard satışları 500 bini aştı, planlar değişti

Google'ın sanal gerçeklik gözlüklerine ucuz yollu bir alternatif olarak geliştirdiği Cardboard ayrıca bu amacı taşıyan üreticilere de fikir vermeyi amaçlamıştı. Ancak görülen o ki Cardboard ürünü oldukça büyük bilgi gördü.

Karton malzeme, NFC etiketi, mıknatıs ve lens birimleri ile herkesin kolayca satın alarak yapabileceği bir konsepte dayanan Cardboard, 5-10$ gibi bir maliyete sahipti. Unity oyun motoruna dayalı yazılım geliştirme aracı ile geliştiriciler pek çok 3D sanal gerçeklik projesine imza atmıştı. 

Google tarafından yapılan açıklamada Cardboard ürününün 500 bin adet satış yaptığı duyuruldu. Google yeni özellikler ve muhtemelen yeni bir Cardboard ürünü için geliştirici iş pozisyonları da açmış durumda.

Ayrıca mevcut Cardboard ürününü yapılışı, daha iyi görüş ve kalibrasyon seçenekleri için daha detaylı sepsifikasyonlar da yayımlandı. Anlaşılan Google ucuz bir sanal gözlük projesi olarak başlayan platforma önemli yatırımlar yapmayı planlıyor. Zira Samsung Gear VR veya Oculus Rift gibi sanal gerçeklik gözlükleri şimdilik böyle bir satış rakamına ulaşamadı.  

http://www.androidauthority.com/google-cardboard-ships-500000-573748/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
İlgiç bir ürüne benziyor
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DH Misafiri 4 yıl
aliexpres ten aldım 10 dolara, 2 ay geçti gelmedi. Siteye girip gelmedi diye işaretlemeyince de paramı kaptı çinli. Bu gün sahibinden den sipariş verdim heyecanla bekliyorum. Çinden bir daha bir şey almayacağım.
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DH Misafiri 4 yıl
Aliex. verdim sipariş hiç gelmedi. Bende takip etmeyince uyanık çinli almış benim parayı
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SeKSandDoRT 4 yıl

Acaba LG G Flex le nasıl bir deneyim olur, ekran kıvrımlıya ?
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cocainer 4 yıl
Bende aldım 20 gün oldu ama hala gelecek aliexpress
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Astronot1997 4 yıl
Millet Oculus Rift kullandım. Daha sonra epey bir süre Google Cardboard kullandım. Deneyimlerim şu yönde ki bu sanal gerçeklik olayı gelecek vaat ediyor kesinlikle. Özellikle değişik fikirler için mükemmel bir taban oluşturuyor Android tarafında. Oculus ile görüntü kalitesini karşılaştırma fırsatım oldu. Daha sönük renklere sahip cardboard g3 ikilisi. Ama cozunurlukte fark hissedilmiyor. Ikisinde de pixelleri sayabiliyorsunuz. Cardboardı birkac lastik ile Güncelledim. Doğrusunu söylemek gerekirse Oculus rift ile ayni yaşatıyor.. Özellikle yazılımlarin çeşitliliği sebebiyle Android bir telefon cardboard ikilisi benim favorim oldu. Çok kaliteli oyum mevcut. Bir an önce edinin bir tanrle. Film leri bile dev bir sinemada izleyebilirsiniz. Isterseniz otg kabloyla klavye bağlayıp uçuş simülasyonu oynayabilir veya earth de gezinebilirsiniz. Tavsiyem cardboard alarak ucuz yollu kaliteli bir deneyim yaşamak. Ben fuardan 10 tl ye almıştım. Çin'den 5 tl ye getirebilirsiniz. Oculus konusunda ise iki bina arasından geçmeye çalışan birini canlandırdiginiz demoda ki yapımcılar türk., tüm hissiyati aliyorsunuz. Benden önce deneyen adam yere attı kendini binadan düşme sahnesinde gerisini siz düşünün.
Iyi günler
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Umutcan 4 yıl
Lensler acaba gözü uzağa mı odaklıyor yoksa yakın stres içine mi sokuyor. Eğer çok yakına odaklıyorsa bir süre sonra miyopluk problemlerini artırabilir gibi.
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Rainbow6 4 yıl
Ne acayip bişey üstünde bütün hardware var ama gözlük kartondan fiyatı 5-10 dolar ehh bunu plastikten yapsa nolur fiyatı 10-15 dolar daha artar ama yook biraz şekli oldumu bas etiketi 100 dolar
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Üfler 4 yıl
el emeği göznuru değerlenir
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Hyponsoinage 4 yıl
Yazim hatalari mevcut herzamanki gibi
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feerrroooo 4 yıl
Ekrem reis Youtube de çevrimdışı video desteği geldi. Bizi de aydınlatırsın bu konuda:)
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dR.ElessaR 4 yıl
Bu VR ürünler sağlığa zararlı olabilir. Yine de Oculus takımı baş ağrısı vb. önlemek için en iyi teknolojileri kullandıklarını söylemişti.
Bu teknolojilerde ekran yenilenme hızı, sensörlerin çalışma hızı vb. birçok faktör önemli.
Bu videoda Oculus ekibinden John Carmack VR için Note 4 ekranının uygunluğundan bahsediyor. youtube.com/...
Ayrıca önemli bir nokta da şu ki: Her ne kadar birçok kişi yüksek çözünürlüğü gereksiz saysa da VR için 4k hatta daha fazlası gerekiyormuş.
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1BilimAdamı 4 yıl dR.ElessaR
KinqElessar

Bu VR ürünler sağlığa zararlı olabilir. Yine de Oculus takımı baş ağrısı vb. önlemek için en iyi teknolojileri kullandıklarını söylemişti.

Bu teknolojilerde ekran yenilenme hızı, sensörlerin çalışma hızı vb. birçok faktör önemli.

Bu videoda Oculus ekibinden John Carmack VR için Note 4 ekranının uygunluğundan bahsediyor.
youtube.com/...

Ayrıca önemli bir nokta da şu ki: Her ne kadar birçok kişi yüksek çözünürlüğü gereksiz saysa da VR için 4k hatta daha fazlası gerekiyormuş.

note4ü alıp VR gözlük yapmayacağımız için 2k gereksiz eğer note4 VR teknolojisi ile entegre olacaksa 2k olması çok iyi

.Google'ın çözümü bence çok güzel dandikte olsa ucuz yoldan merak edenlerin denemesi için ürün
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