Google Cardboard satışları 500 bini aştı, planlar değişti





Google'ın sanal gerçeklik gözlüklerine ucuz yollu bir alternatif olarak geliştirdiği Cardboard ayrıca bu amacı taşıyan üreticilere de fikir vermeyi amaçlamıştı. Ancak görülen o ki Cardboard ürünü oldukça büyük bilgi gördü.





Karton malzeme, NFC etiketi, mıknatıs ve lens birimleri ile herkesin kolayca satın alarak yapabileceği bir konsepte dayanan Cardboard, 5-10$ gibi bir maliyete sahipti. Unity oyun motoruna dayalı yazılım geliştirme aracı ile geliştiriciler pek çok 3D sanal gerçeklik projesine imza atmıştı.





Google tarafından yapılan açıklamada Cardboard ürününün 500 bin adet satış yaptığı duyuruldu. Google yeni özellikler ve muhtemelen yeni bir Cardboard ürünü için geliştirici iş pozisyonları da açmış durumda.





Ayrıca mevcut Cardboard ürününü yapılışı, daha iyi görüş ve kalibrasyon seçenekleri için daha detaylı sepsifikasyonlar da yayımlandı. Anlaşılan Google ucuz bir sanal gözlük projesi olarak başlayan platforma önemli yatırımlar yapmayı planlıyor. Zira Samsung Gear VR veya Oculus Rift gibi sanal gerçeklik gözlükleri şimdilik böyle bir satış rakamına ulaşamadı.

http://www.androidauthority.com/google-cardboard-ships-500000-573748/