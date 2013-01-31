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Google, Chrome OS hatalarını bulanlara toplamda 3.1 milyon dolar ödül verecek

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Chrome OS hatalarını bulanlara toplamda 3.1 milyon dolar ödül verecek

Büyük yazılım sistemlerinde gözden kaçan hataların tespiti için genelde firmalar bağımsız geliştiricilere başvuruyor. Yarışma şeklinde yapılan bu etkinliklerde başarılı olanlara para ödülü de bulunuyor. Farklı yazılımları için bugüne kadar pek çok etkinlik yapan Google, Chrome işletim sistemi için de yeni bir yarışma başlattı.

Üçüncü Pwnium yarışması olacak etkinlik Chrome işletim sistemindeki hataların giderilmesine odaklanıyor. Hataların tarayıcı veya sistem seviyesinde bulunması farketmiyor. Toplam ödül ise 3.14159 milyon dolar ve bu rakam pi sayısı ile eşit.

Geliştiricilerin Chrome işletim sistemine farklı saldırılar yaparak açıkları bulmaları gerekiyor. Bulunan her açık için Google 150,000 dolar ödeyecek. Ancak saldırının son stabil Chrome sürümü çalıştıran bir Samsung 5 serisi 550 Chromebook WiFi modeli üzerinde yapılması gerekiyor. Ayrıca açık ile ilgili detaylı bilgi verilmesi de şart.

Genelde bu tür yarışmalarda fazla açık bulunamıyor ve birkaç tane hata ancak ortaya çıkarılabiliyor. Google hata ortaya çıkar çıkmaz yamarken, benzer hatalar için de sistemi elden geçiriyor. Bu açıdan yarışmalar oldukça önemli. Çünkü kullanıcılara en güncel ve güvenilir yazılımı sunma imkanı veriyor.

Pwnium 3 ile birlikte Chrome tarayıcısında açıkları bulmak için düzenlenen Pwn2own da aynı anda yapılacak.


http://www.androidauthority.com/pwnium-3-151643/ Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Zekice hamleler bunlar
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Legendery 6 yıl
Parayı bastırırım en iyisi ben olurum diyor kısaca.
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E_Aydin35 6 yıl
Bu tür ödüllü yöneltmeler özellikle genç yazılımcılar için heveslendirici ve iyi bir yöntem.. Google işini biliyor açıkcası ne diyelim, imkanım olsa bende bulmaya çalışırdım :)
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SEO-Uzmanı 6 yıl
herkes ufak tefek bir şeyler bulup ödeme aldığı için
hiç kimse büyük ödülü alamıyor ! :)
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oktayakgoz 6 yıl
böyle saçma sapan şeyleri neden yaparlar anlamış değilim. bulmuşlar bir çekirdek önüne gelen sistem yapıyor. yapsın çok olması iyidir de. bi bakın bunun eskisi nasıl yenisinde ne olması gerek vs vs vs. Windows ve os x gibi örnekler dururken bu tip atraksiyonlara gerek yok
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DH Misafiri 6 yıl
Google arama motoru markası olmaktan çıktıktan sonra böyle şeyler yapmalı, ayrıca Chrome Os. Microsoft'tun windows işletim sistlerinin arasında sadece bir uygulama olarak kalabilir. :D tarihe bakan ve biraz olsun Chrome Os Book kurcalayan biriyse nedemek istediğimi gayet iyi anlıcaktır..
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S.Soylu 6 yıl
Huan8
150.000 dolar kazanmak için 559.99 dolarlık bilgisayar, şans ve yazılım bilgisi gerekiyor, pazarlamacılık açısından güzel yöntem.

150.000 az para değil ayrıca pazarlamakla pekde alakası yok. Açığı bulucak insanlar sürekli yazılımla uğraşan google bu yarışmayı yapmadan öncede açıklarını arayan kişilerdi muhtemelen. Eğer google bu işletim sistemi iyi bi şekilde geliştirir ise windowsun yıllardır tek başına götürdüğü platforma büyük bi rakip olarak girebilir
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V4LKyR 6 yıl
#include
using System.Forms;

foreach (Controls c in Control)
{
if(c is RadioButton)
{
if(c.Checked == true)
{MessageBox.Show("Ahanda hatayı buldum yeah.");}
}
}

asdkljaalşfkjsdşflasd :D
1 Yanıt Yanıtla +1
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Huan8 6 yıl
150.000 dolar kazanmak için 559.99 dolarlık bilgisayar, şans ve yazılım bilgisi gerekiyor, pazarlamacılık açısından güzel yöntem.
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SystemApps 6 yıl
Chrome OSun kendisi başlı başına bir hata zaten :D
hadi verin paramı :D
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Psydia 6 yıl
Madem matematige bu kadar meraklilar googol (10^100) dolar para versinler
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