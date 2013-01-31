Google, Chrome OS hatalarını bulanlara toplamda 3.1 milyon dolar ödül verecek





Büyük yazılım sistemlerinde gözden kaçan hataların tespiti için genelde firmalar bağımsız geliştiricilere başvuruyor. Yarışma şeklinde yapılan bu etkinliklerde başarılı olanlara para ödülü de bulunuyor. Farklı yazılımları için bugüne kadar pek çok etkinlik yapan Google, Chrome işletim sistemi için de yeni bir yarışma başlattı.



Üçüncü Pwnium yarışması olacak etkinlik Chrome işletim sistemindeki hataların giderilmesine odaklanıyor. Hataların tarayıcı veya sistem seviyesinde bulunması farketmiyor. Toplam ödül ise 3.14159 milyon dolar ve bu rakam pi sayısı ile eşit.



Geliştiricilerin Chrome işletim sistemine farklı saldırılar yaparak açıkları bulmaları gerekiyor. Bulunan her açık için Google 150,000 dolar ödeyecek. Ancak saldırının son stabil Chrome sürümü çalıştıran bir Samsung 5 serisi 550 Chromebook WiFi modeli üzerinde yapılması gerekiyor. Ayrıca açık ile ilgili detaylı bilgi verilmesi de şart.



Genelde bu tür yarışmalarda fazla açık bulunamıyor ve birkaç tane hata ancak ortaya çıkarılabiliyor. Google hata ortaya çıkar çıkmaz yamarken, benzer hatalar için de sistemi elden geçiriyor. Bu açıdan yarışmalar oldukça önemli. Çünkü kullanıcılara en güncel ve güvenilir yazılımı sunma imkanı veriyor.



Pwnium 3 ile birlikte Chrome tarayıcısında açıkları bulmak için düzenlenen Pwn2own da aynı anda yapılacak.





http://www.androidauthority.com/pwnium-3-151643/