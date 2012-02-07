Google Chrome adım adım Android'e geliyor

Google'ın 2008 yılında internet tarayıcı pazarına girdiği Chrome ürünü 3 yıl gibi kısa bir sürede Internet Explorer'ın ardından ikinci sıraya yerleşme başarısını gösterdi. Ancak Google'ın başarılı olduğu diğer bir alan olan Android platformunda Chrome tarayıcısının eksikliği yıllardır hissediliyor ve eleştiriliyordu. Nihayet geçtiğimiz yıl somut bir adım atan Google, üzerinde çalıştığı Android için Chrome tarayıcısında sona yaklaşmak üzere.





Android için Chrome tarayıcısı projesinde en somut adım bugün atıldı. Resmi blogunda bir duyuru yayınlayan Google, Android için Chrome tarayıcısının beta olarak Android Market üzerinden indirmeye sunulduğunu açıkladı.





Beta sürümü şimdilik Android 4.0 ve üzeri cihazlara yönelik olarak sadece belirli ülkelerde indirilebiliyor. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Arjantin, Brezilya şeklinde.





Android için Chrome tarayıcısı önemli özellikleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi masaüstünde sunduğu basitlik ve hız. Ayrıca Chrome ürününe giriş yaparak masaüstü bilgisayarınızda açmış olduğunuz sekmeleri Android cihazınızda da açabiliyor ve buradan gezinmeye devam edebiliyorsunuz.





Masaüstü bilgisayarınızdaki Chrome ürününden en çok ziyaret ettiğiniz siteler Android cihazınızda adresini yazarken sizin için otomatik olarak tamamlanıyor. Bunun yanında yer imleriniz artık tablet, akıllı telefon ve masaüstü PC arasında senkronize de olabiliyor.





Diğer bir özellik ise linkleri önizleme imkanı. Aynı Google arama sonuçları sayfasında olduğu gibi linklerinizin kaynağını önizleme yoluyla görebiliyorsunuz.