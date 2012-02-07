Google Chrome adım adım Android'e geliyor

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Google'ın 2008 yılında internet tarayıcı pazarına girdiği Chrome ürünü 3 yıl gibi kısa bir sürede Internet Explorer'ın ardından ikinci sıraya yerleşme başarısını gösterdi. Ancak Google'ın başarılı olduğu diğer bir alan olan Android platformunda Chrome tarayıcısının eksikliği yıllardır hissediliyor ve eleştiriliyordu. Nihayet geçtiğimiz yıl somut bir adım atan Google, üzerinde çalıştığı Android için Chrome tarayıcısında sona yaklaşmak üzere.
Android için Chrome tarayıcısı projesinde en somut adım bugün atıldı. Resmi blogunda bir duyuru yayınlayan Google, Android için Chrome tarayıcısının beta olarak Android Market üzerinden indirmeye sunulduğunu açıkladı.
Beta sürümü şimdilik Android 4.0 ve üzeri cihazlara yönelik olarak sadece belirli ülkelerde indirilebiliyor. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Arjantin, Brezilya şeklinde.
Android için Chrome tarayıcısı önemli özellikleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi masaüstünde sunduğu basitlik ve hız. Ayrıca Chrome ürününe giriş yaparak masaüstü bilgisayarınızda açmış olduğunuz sekmeleri Android cihazınızda da açabiliyor ve buradan gezinmeye devam edebiliyorsunuz.
Masaüstü bilgisayarınızdaki Chrome ürününden en çok ziyaret ettiğiniz siteler Android cihazınızda adresini yazarken sizin için otomatik olarak tamamlanıyor. Bunun yanında yer imleriniz artık tablet, akıllı telefon ve masaüstü PC arasında senkronize de olabiliyor.
Diğer bir özellik ise linkleri önizleme imkanı. Aynı Google arama sonuçları sayfasında olduğu gibi linklerinizin kaynağını önizleme yoluyla görebiliyorsunuz.
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zaten var arastır gorursun ben su an onu denıyorum hatta chrome book dıyede notebook cıkardı dıye bılıyorum yanlıs hatırlamıyor ısem
Doğru hatırlıyorsun hocam
Yukarıda bana eksi oy kullanmışsınız ama bütün cihazlar ICS olmayacak ve herkes uzun bir süre ICS kullanmayacak. Şuan %99.99 u 4.x in altında olan pazarda sadece 4.x lere tarayıcı üretmek saçmalık.
Ben Nokia ve symbiandan nefret ettim androide geçtim salak saçma hatalar yüzünden ya ios yada WP7 tarafına kayacağım.
Şimdi basın eksileri kovulmadığımız 8 köy daha var :D
sag ve soldan cikan hizli denetimler,cevrimdisi okuma icin kaydet ozelligi vs komplike bir sekilde gayet iyi calisiyor
su anki beta chrome bunlari sunabiliyor mu acaba merak ettim?
ilerleyen dönemlerde chrome android'in standart tarayıcısı olarak yer alacaktır muhtemelen.
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