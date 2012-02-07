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Google Chrome adım adım Android'e geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
1
37
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın 2008 yılında internet tarayıcı pazarına girdiği Chrome ürünü 3 yıl gibi kısa bir sürede Internet Explorer'ın ardından ikinci sıraya yerleşme başarısını gösterdi. Ancak Google'ın başarılı olduğu diğer bir alan olan Android platformunda Chrome tarayıcısının eksikliği yıllardır hissediliyor ve eleştiriliyordu. Nihayet geçtiğimiz yıl somut bir adım atan Google, üzerinde çalıştığı Android için Chrome tarayıcısında sona yaklaşmak üzere.

Android için Chrome tarayıcısı projesinde en somut adım bugün atıldı. Resmi blogunda bir duyuru yayınlayan Google, Android için Chrome tarayıcısının beta olarak Android Market üzerinden indirmeye sunulduğunu açıkladı. 

Beta sürümü şimdilik Android 4.0 ve üzeri cihazlara yönelik olarak sadece belirli ülkelerde indirilebiliyor. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Arjantin, Brezilya şeklinde.

Android için Chrome tarayıcısı önemli özellikleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi masaüstünde sunduğu basitlik ve hız. Ayrıca Chrome ürününe giriş yaparak masaüstü bilgisayarınızda açmış olduğunuz sekmeleri Android cihazınızda da açabiliyor ve buradan gezinmeye devam edebiliyorsunuz. 

Masaüstü bilgisayarınızdaki Chrome ürününden en çok ziyaret ettiğiniz siteler Android cihazınızda adresini yazarken sizin için otomatik olarak tamamlanıyor. Bunun yanında yer imleriniz artık tablet, akıllı telefon ve masaüstü PC arasında senkronize de olabiliyor.

Diğer bir özellik ise linkleri önizleme imkanı. Aynı Google arama sonuçları sayfasında olduğu gibi linklerinizin kaynağını önizleme yoluyla görebiliyorsunuz. 



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artcraft35 7 yıl en beğenilen
çok geç kalınmadı mı? google'a ait bir işletim sisteminde yine google'a ait bir internet tarayıcısının standart tarayıcı olması gerekmez mi?
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redstar01 7 yıl
07kral07
Beyler bence 3-4 yılda Google kendi sistemini üretecek, aynı windows ve iMac gibi ve bu sistem cok tutulacak. Marketlerde Windows yerine Googlenin yazılımı satılacak

zaten var arastır gorursun ben su an onu denıyorum hatta chrome book dıyede notebook cıkardı dıye bılıyorum yanlıs hatırlamıyor ısem
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl redstar01
redstar01

07kral07

Beyler bence 3-4 yılda Google kendi sistemini üretecek, aynı windows ve iMac gibi ve bu sistem cok tutulacak. Marketlerde Windows yerine Googlenin yazılımı satılacak


zaten var arastır gorursun ben su an onu denıyorum hatta chrome book dıyede notebook cıkardı dıye bılıyorum yanlıs hatırlamıyor ısem

Doğru hatırlıyorsun hocam
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infom@n 7 yıl
2.3.3 e kurmaya çalıştım "yeni SDK lazım" dedim.
Yukarıda bana eksi oy kullanmışsınız ama bütün cihazlar ICS olmayacak ve herkes uzun bir süre ICS kullanmayacak. Şuan %99.99 u 4.x in altında olan pazarda sadece 4.x lere tarayıcı üretmek saçmalık.
Ben Nokia ve symbiandan nefret ettim androide geçtim salak saçma hatalar yüzünden ya ios yada WP7 tarafına kayacağım.
Şimdi basın eksileri kovulmadığımız 8 köy daha var :D
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LA LA LAKERS 7 yıl
Geç bile kalındı
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emiLL 7 yıl
ics browser bence daha iyi

sag ve soldan cikan hizli denetimler,cevrimdisi okuma icin kaydet ozelligi vs komplike bir sekilde gayet iyi calisiyor

su anki beta chrome bunlari sunabiliyor mu acaba merak ettim?
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met@lrock 7 yıl
ie yi chrome indirmek için kullanıyorum Başkada bir işe yaramıyor saten. Geç kalınmış bir proje olarak nitelendiriyorum.
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mangdasire 7 yıl
bence iyi olmuş.ama ics den altına destek vermemesi kötü.ayrıca bir arkadaş android sistem flash olmazsa biter demiş.android flash ile ayakta durmuyordu ki.android android yapan açık kaynak olmasıdır.ayrıca flash player yerine html5 desteği veren siteler gelecek.
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E_Aydin35 7 yıl
Yola devam herzaman bir sonraki adımınız başarı olsun.:)
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SAITAMA 7 yıl
ICS güncellemesi almayacak telefonlar şimdiden harcanmaya başladı. Onca para verilip alınan telefonların çoğu 1 sene bile güncelliğini koruyamıyor işte android'in en büyük eksiği.

ilerleyen dönemlerde chrome android'in standart tarayıcısı olarak yer alacaktır muhtemelen.
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YGA 7 yıl
Chrome gerçekten piyasayı az da olsa canlandırabilir.HTC pazarında ki düşüşün haberlerini okumuştuk.Belki az da olsa bu düşüş bu haber ile yavaşlayabilir.İyi ki HTC ve Android'e geçmişim diyorum.Mobile olarak,aynı özellikler PC tarayıcısında ki gibi olursa çok güzel olur,umarım öyle olur.
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Recharged 7 yıl
Geç bile kalındı.
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-gg- 7 yıl
Google kendi işletim sistemine daha yeni getirecek chrome'u. Ne kadar geç kalmış..
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DH Misafiri 7 yıl
Adobe firması flash desteğini Android ICS'den sonra kesecekmiş..Bu demek oluyor ki Android işletim sistemi bitmek üzere.Flası olmayan işletim sistemi ne olacak sorusu geliyor hemen akıllara.Bu yüzden Chrome çıkmış çıkmamış önemli değil.
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janparey 7 yıl
Google mühendisleri yine yapacaklarını yapmışlar.Gerçekten müthiş özellikler var. Şu ana kadar gördüğüm en innovatif firmalardan biri google.Microsoftu masaüstü sistemlerinde de alaşağı etmesini yada en azından pastanın yarısını kapmasını isterim
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