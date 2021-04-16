Google Chrome’da kapatılan sekmeleri yeniden açmak kolaylaşacak

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Tarayıcı pazarına hükmeden Chrome’a yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Canary sürümüne eklenen özellik kapatılan sekmeleri geri getirmeyi kolaylaştıracak.

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Klavye kısayolundan daha gelişmiş kısa yol

Hali hazırda son kapatılan sekmeler ctrl+shift+t kısayoluyla geri getirilebildiği gibi tarayıcı başlık çubuğuna sağ tıklanarak da bu işleve ulaşılabiliyor.

Son Google Chrome Canary sürümü bu işlevi daha pratik ve işlevsel hale getirecek. Tarayıcı başlık çubuğuna eklenen aşağı yönlü üçgen simgesine tıklanarak istenen son kapatılan sekme geri getirilebiliyor.

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Kısayolun sağladığı pratikliğe ek olarak hangi sekmenin geri getirileceğinin seçilebilmesi Chrome’un kullanışlılığını arttıracak. Son olarak özelliğin Canary sürümünde olması nedeniyle önümüzdeki dönemde genel kullanıma açılacağını söyleyebiliriz.

https://mspoweruser.com/google-is-finally-making-it-easier-to-re-open-closed-tabs/

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