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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Chrome iOS tarafında güncelendi

4 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Chrome iOS tarafında güncelendi
İnternet devi Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, iOS tarafında yeni özelliklerle güncelendi

Devamlı olarak geliştirilen ve sunduğu deneyimi arttırmaya devam eden Chrome, yayınlanan en son sürümüyle ise aşağıda yer alan yeniliklere kavuşmuş durumda;

  • Çok amaçlı adres çubuğuna Arapça ve İbranice dilleri için ağdan sola yazma desteği eklendi
  • Çok amaçlı adres çubuğundauzun arama sorgusu URL'leri yerinearama terimlerinizi görün
  • Arama sonuçlarını kolayca hassaslaştırın ve arama sonuçları sayfasında daha fazla sonuç görüntüleyin
  • Karalılık ve performans geliştirmeleri

Ücretsiz olarak sunulan Chrome uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/chrome/id535886823 Yorum Yaz
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darkest earth 4 yıl en beğenilen
Kaç harf eksik o yenilikler bölümünde ya. Editörsünüz siz hiç mi bakmazsiniz?
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darkest earth 4 yıl en beğenilen
Kaç harf eksik o yenilikler bölümünde ya. Editörsünüz siz hiç mi bakmazsiniz?
Yanıtla +4
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emiLL 4 yıl
androiddede güncellendi
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orka55 4 yıl


Androidcı olsam da
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