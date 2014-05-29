Google Chrome iOS tarafında güncelendi

İnternet devi Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, iOS tarafında yeni özelliklerle güncelendi





Devamlı olarak geliştirilen ve sunduğu deneyimi arttırmaya devam eden Chrome, yayınlanan en son sürümüyle ise aşağıda yer alan yeniliklere kavuşmuş durumda;





Çok amaçlı adres çubuğuna Arapça ve İbranice dilleri için ağdan sola yazma desteği eklendi

Çok amaçlı adres çubuğundauzun arama sorgusu URL'leri yerinearama terimlerinizi görün

Arama sonuçlarını kolayca hassaslaştırın ve arama sonuçları sayfasında daha fazla sonuç görüntüleyin

Karalılık ve performans geliştirmeleri





Ücretsiz olarak sunulan Chrome uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/chrome/id535886823