Google Chrome iOS tarafında güncelendi

Haber Editörü
İnternet devi Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, iOS tarafında yeni özelliklerle güncelendi
Devamlı olarak geliştirilen ve sunduğu deneyimi arttırmaya devam eden Chrome, yayınlanan en son sürümüyle ise aşağıda yer alan yeniliklere kavuşmuş durumda;
- Çok amaçlı adres çubuğuna Arapça ve İbranice dilleri için ağdan sola yazma desteği eklendi
- Çok amaçlı adres çubuğundauzun arama sorgusu URL'leri yerinearama terimlerinizi görün
- Arama sonuçlarını kolayca hassaslaştırın ve arama sonuçları sayfasında daha fazla sonuç görüntüleyin
- Karalılık ve performans geliştirmeleri
Ücretsiz olarak sunulan Chrome uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/app/chrome/id535886823 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Androidcı olsam da