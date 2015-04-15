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Google, Chrome tarayıcının 42. sürümünü kullanıma sundu

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, Chrome tarayıcının 42. sürümünü kullanıma sundu
 
Google'ın hem mobil hem de masaüstü platformlarında en çok kullanılan internet tarayıcı Chrome, Mac, Windows ve Linux sistemler için 42. sürümüne güncellendi.
Sürekli olarak geliştirilen Chrome, yayınlanan 42. sürümüyle ise ilk olarak Apple'ın Safari ile uzun zamandır sunduğu anlık bildirim (Push Notification) desteğine kavuştu. Bu destek sayesinde girilen internet siteleri sayfa kapatılsa dahi kullanıcılara farklı konular (Örneği sayfaya eklenen yeni yazı, reklam vb.) hakkında bildirimler yapabilecek ve bu özellik belirli izinler çerçevesinde çalışma gösterecek. Aynı zamanda gelen bildirimler doğrultusunda öğrenilen 45 farklı hatası çözülen tarayıcı, bu sürümüyle ciddi performans artışları da alıyor ve söylendiği kadarıyla sistem özelliklerini de bağı olarak çok daha stabil çalışıyor.
Chorme'un son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/dd/2015/04/14/latest-chrome-update-touts-push-notifications-and-security-improvements/ Yorum Yaz
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Lazeran 4 yıl
Mac OS X kişisel deneyimim:

HTML5 puanı 522den 524e çıkmış
Gereksiz bir çok plug-in kaldırılmış
Smooth zoom özelliği eklenmiş artık iphone gibi zoom yapıyor
Safariye hız konusunda özellikle sayfa yükleme ve tab açmada hissedilir fark açmış
Olmazsa olmaz plug-inlerim: FlashControl, Data Saver, uBlock

-Scroll performansı olarak halen safari ileride
-Halen safaride fontlar daha güzel görünüyor
-Safaride olan readlist ve reader özelliğini tam anlamıyla yapan eklenti daha bulamadım
-Safarinin sayfa ileri geri animasyonu daha başarılı

önemli edit: forum donanımda scroll yapmak safaride %8 CPU tüketimi chromeda %11 CPU tüketimine neden oluyor. Ayrıca daha önce belirttiğim gibi safari daha akıcı
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Bu tarayıcıyı kullanıp kendinizi fişletmeyin , google babasının hayrına tarayıcı çıkartmadı. Her girdiğiniz site ve her yazdığınız yazı direkt google'a servis ediliyor.
Firefox veya opera kullanın.
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gael 4 yıl
laptop nezaman ısınsa ,işlem gören programlara bakıyorum en çok işlem gören ısınmaya yol açan program chrome çıkıyor
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balcis 4 yıl
anlık bildirim mevzu normalde mac'te olan bir şey sadece o os'de çalışacak değil mi?
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gcb1903 4 yıl
Şu yeni yer işaretleri yöneticisini de eski haline getirirler umarım. Ne kadar salak bir şeye dönüşmüş uyuz oldum resmen.
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infomania 4 yıl gcb1903
gcb1903

Şu yeni yer işaretleri yöneticisini de eski haline getirirler umarım. Ne kadar salak bir şeye dönüşmüş uyuz oldum resmen.

Ben resmen nefret ettim.
Şu spartan adam gibi bişey olsa yeminle Chromun yanına yanaşmam.
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sertacaygun 4 yıl
PC'de Firefox, Android'de UC Brorwser.
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