Google, Chrome tarayıcının 42. sürümünü kullanıma sundu

Google'ın hem mobil hem de masaüstü platformlarında en çok kullanılan internet tarayıcı Chrome, Mac, Windows ve Linux sistemler için 42. sürümüne güncellendi.

Sürekli olarak geliştirilen Chrome, yayınlanan 42. sürümüyle ise ilk olarak Apple'ın Safari ile uzun zamandır sunduğu anlık bildirim (Push Notification) desteğine kavuştu. Bu destek sayesinde girilen internet siteleri sayfa kapatılsa dahi kullanıcılara farklı konular (Örneği sayfaya eklenen yeni yazı, reklam vb.) hakkında bildirimler yapabilecek ve bu özellik belirli izinler çerçevesinde çalışma gösterecek. Aynı zamanda gelen bildirimler doğrultusunda öğrenilen 45 farklı hatası çözülen tarayıcı, bu sürümüyle ciddi performans artışları da alıyor ve söylendiği kadarıyla sistem özelliklerini de bağı olarak çok daha stabil çalışıyor.

http://thenextweb.com/dd/2015/04/14/latest-chrome-update-touts-push-notifications-and-security-improvements/