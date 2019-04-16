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Google, DeepMind Health yapay zekasını inceleyen kurulu dağıtıyor

Google’ın geçen ay kapattığı etik yapay zeka konseyinin ardından bu sefer de DeepMind Health’i inceleyen kurul dağıtılıyor. Kurul, DeepMind Health’in çalışmalarını incelemekle görevliydi.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google, DeepMind Health yapay zekasını inceleyen kurulu dağıtıyor
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Yapay zeka firmaların en önemli odağı haline geldi. Google da yürüttüğü çalışmalar ile bu firmalar arasında iyi bir konumda. Her ne kadar yapay zeka, sağlık sektörü gibi alanlarda bile bizlere yardımcı olsa da etik sınırları aşmadığını takip etmek ciddi bir konu. Oluşturulan kurullarla bu kontrolü yapmayı amaçlayan Google, görünen o ki DeepMind Health’i inceleyen kurulu dağıtmaya karar vermiş.

İlk olay değil

Geçtiğimiz ay kurulması planlanan etik yapay zeka konseyinin aradan fazla zaman geçmeden kapatılmasına karar verildi. Üzerine bir de DeepMind Health’i inceleyen kurulun dağıtılacağının öğrenilmesi firmanın yapay zeka konusundaki çalışmaları için pek iyi gözükmüyor. 2014 yılında Google tarafından satın alınan DeepMind için bu kurul 2016 yılında oluşturulmuştu.

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DeepMind Health adından anlayabileceğiniz üzere sağlık sektörüne yönelik yapay zeka geliştirmek üzere çalışıyor. Kurulun görevi de çalışmaları incelemek. Ancak gelen haberlere göre kurul üyeleri hangi bilgilere ulaşabildiklerini, önerilerinin ne kadar kale alındığını ve DeepMind’ın Google’dan bağımsız olup olamayacağını sorgulamaya başladı. Google’ın kurulu yeniden yapılandırması bekleniyordu ama görünen o ki bunun yerine tamamıyla kapanmasına karar verilmiş.

Google, DeepMind Health yapay zekasını inceleyen kurulu dağıtıyor
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Yapay zekanın hayatlarımızın içerisine daha çok dahil olmaya başladığı günümüzde etik sınırların net bir şekilde çizilmesi oldukça önemli. Daha öncede belirttiğimiz gibi iki kurulun birden kapatılması Google için iyiye işaret değil. DeepMind Health’i inceleyen kurul, kapatılmadan önce öğrendikleri şeyler hakkında son bir rapor yayınlayacak.


https://www.wsj.com/articles/google-quietly-disbanded-another-ai-review-board-following-disagreements-11555250401 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
Derin bir anlatı sunulmuş pek çok okuyan içeriğini kolay anlayamaz.
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blood.army 1 ay
Bazen gerçekten okuduğumu anlamıyorum, sizin bu yazılarınızdan ne anlatıyorsunuz. tamlamalarınız insanın beynini yakıyor.Şimid olay ne? google kurulu lağvetmiş... bu mudur.
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