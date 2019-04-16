SpaceX, Falcon Heavy roketinin merkez parçasını kabaran okyanusta kaybetti

SpaceX geçen hafta Falcon Heavy roketinin ilk ticari uçuşunu başarıyla tamamlamış ve üç parçasını da başarıyla geri indirmişti. Parçalardan iki tanesi olan yan iticiler, kalkış yapılan üsse inerken merkezdeki itici ise Atlantik Okyanusu üzerindeki insansız gemiye iniş yaptı.

İlk üçlü inişi başaran firma, merkez iticiyi üsse getirmek için giderken okyanusun kabarması yüzünden sallanan gemide roketin dik duramayışını izlemek zorunda kaldı. SpaceX tarafından yapılan bir açıklamayla “Koşullar kötüleşip 3 metrelik kabarmalar olduğunda itici sallanmaya başladı ve sonunda dik duramadı. İticiyi zarar görmemiş halde geri getirmeyi umuyorduk fakat ekibimizin güvenliği her zaman daha önceliklidir. Gelecek görevlerin bu durumdan etkilenmesini beklemiyoruz.” denildi.

SpaceX’in “octagrabber” adlı tutucu robotu, Falcon 9 iticilerinin yakalamak için tasarlanmış olsa da Heavy roketine özel modifiye edilmiş bu merkez iticide kullanılamadı.

Yaz aylarında yine bir Falcon Heavy uçuşu gerçekleştirecek olan SpaceX, bu görevde yeni bir merkez itici ve geçen hafta iniş yapan yan iticileri kullanacak. SpaceX bu görevde octagrabber robotunu kullanmayı planlıyor. Firma belki de o zamana kadar robotu modifiye edip merkez iticiye tutunabilmesini sağlayacaktır.