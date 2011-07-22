Google Docs kapasitesini 10GB’ye çıkarıyor

Google’ın bulut bilişime attığı ilk ve önemli adımlardan birisi olan Google Docs hesabınıza aktardığınız word, excel, sunu, form ve çizim dosyalarınızı yüklemenizi, internet olan herhangi bir yerden erişerek üzerinde düzenleme yapmanızı, kaydetmenizi veya yeni döküman oluşturmanızı sağlayan çok başarılı bir uygulama.





Standart pek çok ofis fonksiyonunu çevrimiçi olarak kullanıcılarına sunan Google Docs, doc, docx, odt, pdf (sadece görüntüleme) gibi yaygın uzantılarla da tam uyumlu çalışıyor.





Zaman içinde arayüz ve fonksiyon bakımından yeniliklere uğrayan Google Docs sadece döküman mantığına dayandığı için kapasite olarak 1GB üzerine izin vermiyordu.





Ancak dökümanların da artık büyük boyutlara ulaşması ve rakiplerin daha fazla kapasiteler sunulması Google’ı harekete geçirdi. Son olarak Gmail’deki Öncelikli Postalar özelliğini dökümanlar için Öncelikli Sıralamalar şeklinde sunan Google şimdi ise kapasite artırımına gidiyor.





Google Ürün Yöneticisi Scott Johnston, Google Docs’un maksimum dosya boyutunun 10GB’ye yükseltildiğini açıkladı.





Bu artırımla birlikte Google Docs; Dropbox (2GB), Box.net (5GB) ve Amazon Cloud Drive (5GB) hizmetlerini kapasite bakımından katlamış oluyor. Microsoft’un SkyDrive hizmeti ise 25GB ile halen bir numarada bulunuyor.