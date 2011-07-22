Google Docs kapasitesini 10GB’ye çıkarıyor

Haber Editörü
Google’ın bulut bilişime attığı ilk ve önemli adımlardan birisi olan Google Docs hesabınıza aktardığınız word, excel, sunu, form ve çizim dosyalarınızı yüklemenizi, internet olan herhangi bir yerden erişerek üzerinde düzenleme yapmanızı, kaydetmenizi veya yeni döküman oluşturmanızı sağlayan çok başarılı bir uygulama.
Standart pek çok ofis fonksiyonunu çevrimiçi olarak kullanıcılarına sunan Google Docs, doc, docx, odt, pdf (sadece görüntüleme) gibi yaygın uzantılarla da tam uyumlu çalışıyor.
Zaman içinde arayüz ve fonksiyon bakımından yeniliklere uğrayan Google Docs sadece döküman mantığına dayandığı için kapasite olarak 1GB üzerine izin vermiyordu.
Ancak dökümanların da artık büyük boyutlara ulaşması ve rakiplerin daha fazla kapasiteler sunulması Google’ı harekete geçirdi. Son olarak Gmail’deki Öncelikli Postalar özelliğini dökümanlar için Öncelikli Sıralamalar şeklinde sunan Google şimdi ise kapasite artırımına gidiyor.
Google Ürün Yöneticisi Scott Johnston, Google Docs’un maksimum dosya boyutunun 10GB’ye yükseltildiğini açıkladı.
Bu artırımla birlikte Google Docs; Dropbox (2GB), Box.net (5GB) ve Amazon Cloud Drive (5GB) hizmetlerini kapasite bakımından katlamış oluyor. Microsoft’un SkyDrive hizmeti ise 25GB ile halen bir numarada bulunuyor.
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Niye bu kadar kasılıyor ben bunu anlayamadım. Devletin gizli belgeleri mi var elinde? Zaten önemli bir pozisyonda çalışan bir kişi Google Docs kullanmaz, başka bir sürü cloud uygulama var ki eğer çok çok önemliyse zaten üstünde taşır internete sürmez.
İnsanların kullanım amaçları belli, insanların yükledikleri şeylerin Google'a bir faydasının dokunduğunu sanmıyorum ancak eğer bir salak önemli dosyaları sızdırmak için Google Docs'u kullanırsa developerlarında olaya el atması kadar doğru bir durum olamaz zaten.
Yazdığınız şeyi okuyun ve düşünün göndermeden önce, adı üzerinde Döküman(lar), illa devletin gizli belgeleri olması gerekmez, bu seninle benimle başkası ile şirketler ile ilgili herşey olabilir, ve privacy denilen ayarlar bu yüzden vardır, internete yüklenen herşey paylaşılacak ve başkası görecek diye bir kural mı var? google'da developer statüsüne çok basit bir şekilde isteyen herkes gelebiliyor zaten, örnek google+ denilen sosyal ağdaki tüm bilgileriniz 30 temmuz itibariyle herkese açık olacak, internet üzerinde dahi olsa şeffaflık kişiye özel olmak zorundadır, yaptığım uyarıda tüm bunlara rağmen internet üzerinden paylaştığınız herşeyin başkaları tarafından erişilebileceğini bilerek hareket edin yazdım.
bencede