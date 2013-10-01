Google, Drive servisi üzerinde ufak değişikliklere gitti

Google'ın tarayıcı tabanlı doküman düzenleme, görüntüleme ve toplu çalışma servisi Drive, bazı ufak değişiklikler ile güncellendi.

Yapılan güncelleme sonrası dokümanların sol üst köşesine Drive ana sayfasına hızlı yönlendirme yapan ve içeriklere bağlı olarak farklı renkler ile hazırlanan bir tuş yerleştiren Google, ayrıca başlık bölümünü de içeriklere daha iyi odaklanabilmek adına kompakt ve modüler bir yapı ile değiştirmiş durumda. Çok fazla yenilik yapılmıyor olmasına rağmen büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Drive servisi, geliştirilmeye devam ediyor.

http://googledrive.blogspot.com/2013/09/content-color-updated-look-for-docs.html