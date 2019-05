Google Drive’a Backup and Sync özelliği geliyor

Google, Google Drive’ın Backup and Sync isimli yeni bir özelliğe kavuşmak üzere olduğunu duyurdu. Kişisel dosyalarını bulut sistemine kaydetmek ve diğer cihazlarından bu dosyalara ulaşmak isteyen kullanıcılar için geliştirilen Backup and Sync, görsellerin daha kolay bir şekilde yedeklenmesi adına geliştirilen Google Photos’un masaüstü uygulamasıyla da uyumlu çalışacak. Backup and Sync’ın Google Photos ile uyumlu çalışması sayesinde bilgisayarda bulunan tüm ögeler yalnızca bir özellik sayesinde yedeklenebilecek.

Backup and Sync’in tanıtıldığı blog yazısında paylaşılana göre Google, bu özelliğin yalnızca kişisel amaçlar doğrultusunda kullanılmasını istiyor ve kurumsal yönlü kullanımlar için G Suite’i öneriyor.

Backup and Sync, 28 Haziran tarihinde hem Mac, hem de Windows kullanıcıları için kullanıma sunulacak.

