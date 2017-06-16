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Google Drive’a Backup and Sync özelliği geliyor

Google Drive’a Backup and Sync isimli yeni bir özelliğin ekleneceği duyuruldu. Kişisel kullanım amacıyla geliştirilen özellik, bilgisayardaki tüm dosyaların yedeklemesini yapacak.
1 yıl
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Diğer
Emre Karakullukçu
Yazar
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Google, Google Drive’ın Backup and Sync isimli yeni bir özelliğe kavuşmak üzere olduğunu duyurdu. Kişisel dosyalarını bulut sistemine kaydetmek ve diğer cihazlarından bu dosyalara ulaşmak isteyen kullanıcılar için geliştirilen Backup and Sync, görsellerin daha kolay bir şekilde yedeklenmesi adına geliştirilen Google Photos’un masaüstü uygulamasıyla da uyumlu çalışacak. Backup and Sync’ın Google Photos ile uyumlu çalışması sayesinde bilgisayarda bulunan tüm ögeler yalnızca bir özellik sayesinde yedeklenebilecek.
Google Drive’a Backup and Sync özelliği geliyor

Backup and Sync’in tanıtıldığı blog yazısında paylaşılana göre Google, bu özelliğin yalnızca kişisel amaçlar doğrultusunda kullanılmasını istiyor ve kurumsal yönlü kullanımlar için G Suite’i öneriyor.

Backup and Sync, 28 Haziran tarihinde hem Mac, hem de Windows kullanıcıları için kullanıma sunulacak.


https://www.engadget.com/2017/06/14/google-backup-and-sync/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maximus8282 1 yıl
Yeni ajan doğdu.
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Virinom 1 yıl
İyi de bu özellik zaten vardı. Ben uzun zamandır projelerimin olduğu klasörü Drive ile senkronize edip farklı bilgisayarlarımdan çalışmaya devam ediyordum. Photos ile uyumlu çalışmasını ise tam anlamadım. İkisi farklı hizmetler sanıyorum birinin yedeklediğini diğeri yedeklemeyecek.
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