Tam Boyutta Gör Google Drive kullanıcıları uzun zamandır fiziksel belgeleri tarayıp doğrudan uygulama içinden buluta yükleme olanağına sahipti ancak taranan belgeleri kaydetmek her zaman PDF'lerle sınırlıydı.

Taranmış belgeler artık JPEG olarak kaydedilebilecek

Daha önce, kamera görünümü bir belgeyle hizalandığında otomatik yakalama, kamera rulosundan içe aktarma seçeneği, daha hızlı taramalar için tarayıcı düğmesi kısayolu, taranan belgenin hizalamasını değiştirme seçenekleri, otomatik kırpma, filtreler ve daha fazlasını sunacak şekilde yükseltmeler gerçekleşmişti.

Google Drive, taranmış belgelerin yüklenmesini ve başkalarıyla paylaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla taranmış belgeleri JPEG olarak kaydetme desteğini kullanıma sunuyor. Teknoloji devi bu özelliğin tüm Google Workspace müşterileri, Workspace Individual aboneleri ve kişisel Google hesapları olan kullanıcılar için kullanılabilir olacağını vurgulayarak Workspace Updates gönderisinde kullanıma sunulduğunu duyurdu.

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Bu yeni özellik şu anda hem Hızlı Sürüm hem de Zamanlanmış Sürüm alanlarındaki kullanıcılara sunuluyor ve kullanıcılar önümüzdeki on beş gün içinde hem Android hem de iOS'ta kullanıma sunulmasını bekleyebilir.

Büyük bir değişiklik olmasa da JPEG'ler genellikle PDF'lerle karşılaştırıldığında daha küçük boyuttalar. Bu da taranmış belgeleri mobil veriler üzerinden buluta yüklemeyi veya paylaşmayı daha kolay ve hızlı hale getiriyor.

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Google Drive: Artık taranan belgeler JPEG olarak kaydedilebilecek