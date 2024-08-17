Google Drive: Artık taranan belgeler JPEG olarak kaydedilebilecek

Taranmış belgeler artık JPEG olarak kaydedilebilecek
Daha önce, kamera görünümü bir belgeyle hizalandığında otomatik yakalama, kamera rulosundan içe aktarma seçeneği, daha hızlı taramalar için tarayıcı düğmesi kısayolu, taranan belgenin hizalamasını değiştirme seçenekleri, otomatik kırpma, filtreler ve daha fazlasını sunacak şekilde yükseltmeler gerçekleşmişti.
Google Drive, taranmış belgelerin yüklenmesini ve başkalarıyla paylaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla taranmış belgeleri JPEG olarak kaydetme desteğini kullanıma sunuyor. Teknoloji devi bu özelliğin tüm Google Workspace müşterileri, Workspace Individual aboneleri ve kişisel Google hesapları olan kullanıcılar için kullanılabilir olacağını vurgulayarak Workspace Updates gönderisinde kullanıma sunulduğunu duyurdu.
Bu yeni özellik şu anda hem Hızlı Sürüm hem de Zamanlanmış Sürüm alanlarındaki kullanıcılara sunuluyor ve kullanıcılar önümüzdeki on beş gün içinde hem Android hem de iOS'ta kullanıma sunulmasını bekleyebilir.
Büyük bir değişiklik olmasa da JPEG'ler genellikle PDF'lerle karşılaştırıldığında daha küçük boyuttalar. Bu da taranmış belgeleri mobil veriler üzerinden buluta yüklemeyi veya paylaşmayı daha kolay ve hızlı hale getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.