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    Anlık Bildirim

    Google Drive: Artık taranan belgeler JPEG olarak kaydedilebilecek

    Google, Google Drive kullanıcıları için önemli bir haberi duyurdu. Artık taranan belgeleri yalnızca PDF olarak değil JPEG formatında da kaydetmek mümkün olacak.
    Google Drive: Artık taranan belgeler JPEG olarak kaydedilebilecek Tam Boyutta Gör
    Google Drive kullanıcıları uzun zamandır fiziksel belgeleri tarayıp doğrudan uygulama içinden buluta yükleme olanağına sahipti ancak taranan belgeleri kaydetmek her zaman PDF'lerle sınırlıydı.

    Taranmış belgeler artık JPEG olarak kaydedilebilecek

    Daha önce, kamera görünümü bir belgeyle hizalandığında otomatik yakalama, kamera rulosundan içe aktarma seçeneği, daha hızlı taramalar için tarayıcı düğmesi kısayolu, taranan belgenin hizalamasını değiştirme seçenekleri, otomatik kırpma, filtreler ve daha fazlasını sunacak şekilde yükseltmeler gerçekleşmişti.

    Google Drive, taranmış belgelerin yüklenmesini ve başkalarıyla paylaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla taranmış belgeleri JPEG olarak kaydetme desteğini kullanıma sunuyor. Teknoloji devi bu özelliğin tüm Google Workspace müşterileri, Workspace Individual aboneleri ve kişisel Google hesapları olan kullanıcılar için kullanılabilir olacağını vurgulayarak Workspace Updates gönderisinde kullanıma sunulduğunu duyurdu.

    Bu yeni özellik şu anda hem Hızlı Sürüm hem de Zamanlanmış Sürüm alanlarındaki kullanıcılara sunuluyor ve kullanıcılar önümüzdeki on beş gün içinde hem Android hem de iOS'ta kullanıma sunulmasını bekleyebilir.

    Büyük bir değişiklik olmasa da JPEG'ler genellikle PDF'lerle karşılaştırıldığında daha küçük boyuttalar. Bu da taranmış belgeleri mobil veriler üzerinden buluta yüklemeyi veya paylaşmayı daha kolay ve hızlı hale getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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