Google Drive, videolara otomatik altyazı ekleme özelliği getirdi

Tam Boyutta Gör Google Drive artık yüklediğiniz videolar için otomatik olarak oluşturulan altyazılar özelliğini sunuyor. Yeni özellik tüm kullanıcılar için yaygın olarak sunuluyor. Bu özellik kişisel Google Hesapları için kullanılabilir ve sesi yazıya dökmek için konuşma tanıma teknolojisini kullanıyor.

Konuşma tanıma teknolojisi ile videolara altyazı ekleniyor

Özelliği kullanmak için, kullanıcılar Drive'a bir video yükledikten sonra otomatik altyazı talep etmeliler. Öte yandan, Google Workspace kullanıcıları için, yöneticileri devre dışı bırakmadığı sürece altyazılar otomatik olarak etkinleştirilir. Bir videoya altyazı eklemek için videoya sağ tıklayıp ardından Altyazı parçalarını yönet'i seçip otomatik altyazılar oluştur'a tıklayabilirsiniz.

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Mobilde ise sağ üstteki üç nokta menüsüne dokunduktan sonra Altyazı parçalarını yönet ve otomatik altyazılar oluştur'a gidin. Ancak bu işlemi video oynatılırken yapmalısınız. İsteğin işlenmesi biraz zaman alabilir. Daha sonra otomatik altyazılara (CC) dokunarak YouTube benzeri bir oynatıcıda kullanılabilir hale gelecektir.

Altyazılar, içerik temelinde video araması yapmak için de harika. Şimdilik, desteklenen tek dil İngilizce olmasına rağmen gelecekte başka dillerin de eklenmesi planlanıyor. Google Drive'a eklenen bu yeni özellik, videoların içeriğini aramayı ve bulmayı kolaylaştırırken, manuel altyazı oluşturma sürecini de ortadan kaldırarak kullanıcılara zaman kazandıracak.

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