Google Drive, videolara otomatik altyazı ekleme özelliği getirdi

Konuşma tanıma teknolojisi ile videolara altyazı ekleniyor
Özelliği kullanmak için, kullanıcılar Drive'a bir video yükledikten sonra otomatik altyazı talep etmeliler. Öte yandan, Google Workspace kullanıcıları için, yöneticileri devre dışı bırakmadığı sürece altyazılar otomatik olarak etkinleştirilir. Bir videoya altyazı eklemek için videoya sağ tıklayıp ardından Altyazı parçalarını yönet'i seçip otomatik altyazılar oluştur'a tıklayabilirsiniz.
Mobilde ise sağ üstteki üç nokta menüsüne dokunduktan sonra Altyazı parçalarını yönet ve otomatik altyazılar oluştur'a gidin. Ancak bu işlemi video oynatılırken yapmalısınız. İsteğin işlenmesi biraz zaman alabilir. Daha sonra otomatik altyazılara (CC) dokunarak YouTube benzeri bir oynatıcıda kullanılabilir hale gelecektir.
Altyazılar, içerik temelinde video araması yapmak için de harika. Şimdilik, desteklenen tek dil İngilizce olmasına rağmen gelecekte başka dillerin de eklenmesi planlanıyor. Google Drive'a eklenen bu yeni özellik, videoların içeriğini aramayı ve bulmayı kolaylaştırırken, manuel altyazı oluşturma sürecini de ortadan kaldırarak kullanıcılara zaman kazandıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.