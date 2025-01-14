Google Drive artık büyük dosyaları daha hızlı senkronize edecek

Google Drive kullanıclarının uzun süredir talep ettiği özellik, özellikle büyük dosyalarda çalışacak ve senkronizasyon süresini önemli ölçüde kısaltacak. Güncellemenin tüm Google Drive kullanıcılarına aşama aşama sunulması bekleniyor.
Geçtiğimiz ay, Google Drive'ın web sürümüne yine kullanım deneyimin iyileştiren bir özellik eklenmişti. Bu özellik ile kullanıcılar, yükledikleri videoların işlenmesini beklemeden anında izleyebilme imkanına kavuştu.
Google Drive için sunulan Gemini özelliğine şu an, Gemini Business, Enterprise, Education Premium ve Google One AI Premium kullanıcıları erişebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil