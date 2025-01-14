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    Google Drive artık büyük dosyaları daha hızlı senkronize edecek

    Google, Mac ve Windows için masaüstü Google Drive uygulamasına kademeli yükleme özelliği getirerek, büyük dosyaların daha hızlı dosya senkronize edilmesini sağladı.
    Google Drive artık büyük dosyaları daha hızlı senkronize edecek Tam Boyutta Gör
    Google, Mac ve Windows için masaüstü Google Drive uygulamasını kademeli yükleme özelliğiyle güncelleyerek daha hızlı dosya senkronizasyonunu getirdi. Yeni güncellemeyle, Google Drive artık dosyanın yalnızca değişen kısımlarını yükleyerek büyük dosyaların senkronizasyon süresini kısaltacak.

    Google Drive kullanıclarının uzun süredir talep ettiği özellik, özellikle büyük dosyalarda çalışacak ve senkronizasyon süresini önemli ölçüde kısaltacak. Güncellemenin tüm Google Drive kullanıcılarına aşama aşama sunulması bekleniyor.

    Geçtiğimiz ay, Google Drive'ın web sürümüne yine kullanım deneyimin iyileştiren bir özellik eklenmişti. Bu özellik ile kullanıcılar, yükledikleri videoların işlenmesini beklemeden anında izleyebilme imkanına kavuştu. 

    Google Drive artık büyük dosyaları daha hızlı senkronize edecek Tam Boyutta Gör
    Son olarak bu hafta, Google Drive'ın PDF dosyaları için geliştirilmiş önizleme arayüzüne şirketin yapay zeka aracı Gemini'yi eklendi. Bu sayede, içerikleri özetlemek ve dönüştürmek için bir yan panel ile beraber birden fazla dosya arasında sorunsuz geçiş yapabilme yeteneğine kavuşuldu.

    Google Drive için sunulan Gemini özelliğine şu an, Gemini Business, Enterprise, Education Premium ve Google One AI Premium kullanıcıları erişebiliyor.

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    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

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    KKM 8 saat önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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