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Tam Boyutta Gör Google, Mac ve Windows için masaüstü Google Drive uygulamasını kademeli yükleme özelliğiyle güncelleyerek daha hızlı dosya senkronizasyonunu getirdi. Yeni güncellemeyle, Google Drive artık dosyanın yalnızca değişen kısımlarını yükleyerek büyük dosyaların senkronizasyon süresini kısaltacak.

Google Drive kullanıclarının uzun süredir talep ettiği özellik, özellikle büyük dosyalarda çalışacak ve senkronizasyon süresini önemli ölçüde kısaltacak. Güncellemenin tüm Google Drive kullanıcılarına aşama aşama sunulması bekleniyor.

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Geçtiğimiz ay, Google Drive'ın web sürümüne yine kullanım deneyimin iyileştiren bir özellik eklenmişti. Bu özellik ile kullanıcılar, yükledikleri videoların işlenmesini beklemeden anında izleyebilme imkanına kavuştu.

Tam Boyutta Gör Son olarak bu hafta, Google Drive'ın PDF dosyaları için geliştirilmiş önizleme arayüzüne şirketin yapay zeka aracı Gemini'yi eklendi. Bu sayede, içerikleri özetlemek ve dönüştürmek için bir yan panel ile beraber birden fazla dosya arasında sorunsuz geçiş yapabilme yeteneğine kavuşuldu.

Google Drive için sunulan Gemini özelliğine şu an, Gemini Business, Enterprise, Education Premium ve Google One AI Premium kullanıcıları erişebiliyor.

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Google Drive artık büyük dosyaları daha hızlı senkronize edecek