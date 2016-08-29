Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Fiber rüyası sona mı eriyor?

Google’ın sürpriz bir şekilde fiber internet sektörüne adımını attığı Google Fiber projesi, başlangıçta yaşadığı önemli atılımların ardından sönmeye yüz tuttu.
2 yıl
5,2b
1
10
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın bazı ABD şehirlerinde başlattığı yüksek hızlı fiber internet hizmeti Google Fiber, başlangıçta oldukça ses getirmiş ve firmanın altyapı alanına girmesi sürpriz olarak görülmüştü. Bu süreçte kadrosunu sürekli genişleten Google Fiber, gelecek adına da önemli yatırımlar yapmaya başlamıştı. Bununla birlikte fiber internet rüyası çok da uzun sürmedi.

Sektörden gelen bilgilere göre Google, fiber internet hizmetindeki yatırımlarını azaltma kararı aldı. Firmanın patronu Larry Page, Google Fiber hizmetinin yöneticisi Carig Barratt’tan mevcut 1000 kişilik kadroyu yarı yarıya azaltmasını istedi. Page, kablolu altyapının iyi bir gelir modeli oluşturacağına inanmıyor.

Google Fiber, bunun yerine kablosuz internet erişimine yöneliyor. Geçen yıl satın alınan WebPass teknolojileri kullanılarak, hanelere kablosuz olarak interneti ulaştırma projesi rağbet görüyor ve böylece maliyetlerin de yüzde 90 seviyesinde azalacağı tahmin ediliyor. Yeni hizmet Access adını alacak.

Ayrıca Bkz. "Sony Xperia X Compact sesleri"

Özellikle Alphabet çatı şirketinin kurulmasının ardından tüm bölümlerin karlılık konusunda gerekli tedbirleri alması istenmişti. Google Fiber hizmetinin yerleri kazmaktan kablo çekmeye ve santral kurmaya kadar geniş çaplı faaliyetleri üzerine alması sebebiyle maliyetleri artmaya başlamıştı. Bu da Page ve Brin ikilisini oldukça rahatsız ediyordu.

Ülkedeki diğer fiber altyapı firmalarına karşı büyük bir tehdit olması beklenen Google Fiber, böylece yeteri kadar büyümeden rekabette havlu atmış oldu. Kablosuz internet hizmetinin ne kadar yaygın kabul göreceği ise merak konusu.

 

http://www.androidauthority.com/google-halving-fiber-workforce-half-moving-wireless-solution-712941/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alemburda34 2 yıl en beğenilen
Google kâr elde etmek için Türk Telekom'un internet paylaşım politikasını "AKK" örnek alacakmış
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndaCakan 2 yıl joven
joven
Ciddi bir marka değeri taşısada kimi zaman milyarlık devler
çok amatörce faliyetlerin odağında olabiliyorlar günaydın
google herkes alanında kalmalı öyle her işe sazan gibi atlamamalı

Çok dar bir bakış açısı. Google sizin dediğiniz gibi "kendi alanında" kalsaydı yani sadece bir arama motoru olsaydı bu günlere gelebilir miydi? Şu anda onlarca farklı sektörde atılımları var ve bu sayede dünyanın en büyük şirketlerinden biri elbet bazı yatırımlar başarısız olacaktır bu çok doğal
jovenCiddi bir marka değeri taşısada kimi zaman milyarlık devlerçok amatörce faliyetlerin odağında olabiliyorlar günaydıngoogle her...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Meka_4756 1 yıl
internette yabancı birin yorumundan anladığım kadarıyla bizeki TTNET = Onlardaki Google Fiber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jubeii 2 yıl
Insanlarin anlamadigi su.
Kablosuz teknoloji nasi ilerliyorsa,
Kabloluda ilerliyor. Ve hicbir zaman kablosuz, kablolu kadar iyi olamicak veya
Onun yerine gecemicek. Kabloluya bel baglicak ki zaten amerikada ve medeni ulkelerde omurga hep boyledir. Her yeri
Turkiye zannetmeyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
her şey tutacak değil , doğal olabilir böyle şeyler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ressi1 2 yıl
1gbit(veriyorlar) ardindan 10gbit vermeyi planliyordu :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl en beğenilen
Google kâr elde etmek için Türk Telekom'un internet paylaşım politikasını "AKK" örnek alacakmış
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
görünen o ki google artık eski google değil !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 2 yıl
Her yere kaliteli internet ulaştırma anca havadan olacak bir şey, yapılması gerekende interneti kablosuz ulaştırma teknolojilerini geliştirmek, daha stabil, uzun menzilli ve kapasiteli yapılırsa hem az maliyetli yüksek başarı olur hem benim gibi mega kentlerde yaşamayanlar acep buralara fiber ne zaman gelecek diye boş yere beklememiş oluruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5151 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, google fiber ve
4 etiket daha google access Diğer Internet Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl DC sinematik evreninin yeni kötüsü ilk kez görüldü 2 yıl Kullanılmış SpaceX roketlerinin ilk müşterisi belli oldu 2 yıl Intel Kaby Lake platformu resmen duyuruldu 2 yıl Samsung Exynos 8890 işlemcisinin bilinmeyenleri "Tüm detaylar ve derin analiz" 2 yıl Windows’un tablet pazarındaki payı %10’u geçiyor 2 yıl FES Watch U: Çift ekranlı Sony akıllı saati 2 yıl Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten Apple’a davet 2 yıl Avrupa Birliği’nden Apple’a rekor vergi cezası 2 yıl HTC One A9s geliyor 2 yıl Huawei yakın zamanda bir amiral gemisi tanıtmayacak 2 yıl Kim Dotcom: Mahkeme YouTube’dan canlı yayınlansın 2 yıl Haftanın en çok indirilen filmleri 2 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın teknik özellikleri sızdırıldı 2 yıl Samsung Galaxy TabPro S2 geliyor 2 yıl iPhone 7, 7 Eylül’de tanıtılıyor! 2 yıl Microsoft yeni reklamında şimdi de MacBook’la alay etti 2 yıl Detroit Electric tamamen elektrikli lüks sedan ve SUV üretmeyi planlıyor 2 yıl Wildfire şantaj yazılımının şifresi çözüldü 2 yıl Microsoft, Surface Book 2'ye ait yeni görsel yayınladı 2 yıl Otokar, Altay tankının seri üretimi için son teklifini gönderdi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Fiber rüyası sona mı eriyor? Sonraki İşte LADA'nın yeni otomobil konsepti 2 yıl Sebze ve meyveler genetik modifikasyona uğramadan önce nasıl görünüyordu? 2 yıl Türk Telekom’a ikinci FETÖ operasyonu 2 yıl Samsung Galaxy A serisi yeni yıla hazırlanıyor 2 yıl Snapchat büyümesine devam ediyor 2 yıl Dizüstü bilgisayar konseptinin mimarı hayatını kaybetti 2 yıl Mobilite: LG V20 ve ön çıkan diğer gelişmeler 2 yıl Herkes kod yazmayı öğrenebilir "özel röportaj" 2 yıl Juno tarihin en yakın Jüpiter geçişini gerçekleştirdi: İşte gönderdiği fotoğraf 2 yıl MIT'nin yeni 3D yazıcısı ısıyla şekil değiştiren objeler yaratabiliyor 2 yıl Facebook Live, Blizzard oyunlarının yayınına başladı 2 yıl Belçikalı öğretmenden muhteşem Pokemon Go uyarlaması 2 yıl iPhone 6 SE'ye ait olduğu iddia edilen test sonuçları yayınlandı 2 yıl Anti tank silahları, yapabilecekleri ve aktif tank koruma sistemleri 2 yıl Baidu'nun elektrikli otonom aracı 2018′de yollarda olacak 2 yıl Singapur sokakları ilk sürücüsüz taksilere ev sahipliği yapıyor 2 yıl Opera’nın senkronizasyon servisine siber saldırı 2 yıl Archos’dan yeni Helium akıllı telefonlar 2 yıl Intel’den 3D NAND SSD ürünleri 2 yıl Uber'deki düşüş devam ediyor: Zarar 1.27 milyar dolar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim