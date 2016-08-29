Google Fiber rüyası sona mı eriyor?

Google’ın bazı ABD şehirlerinde başlattığı yüksek hızlı fiber internet hizmeti Google Fiber, başlangıçta oldukça ses getirmiş ve firmanın altyapı alanına girmesi sürpriz olarak görülmüştü. Bu süreçte kadrosunu sürekli genişleten Google Fiber, gelecek adına da önemli yatırımlar yapmaya başlamıştı. Bununla birlikte fiber internet rüyası çok da uzun sürmedi.

Sektörden gelen bilgilere göre Google, fiber internet hizmetindeki yatırımlarını azaltma kararı aldı. Firmanın patronu Larry Page, Google Fiber hizmetinin yöneticisi Carig Barratt’tan mevcut 1000 kişilik kadroyu yarı yarıya azaltmasını istedi. Page, kablolu altyapının iyi bir gelir modeli oluşturacağına inanmıyor.

Google Fiber, bunun yerine kablosuz internet erişimine yöneliyor. Geçen yıl satın alınan WebPass teknolojileri kullanılarak, hanelere kablosuz olarak interneti ulaştırma projesi rağbet görüyor ve böylece maliyetlerin de yüzde 90 seviyesinde azalacağı tahmin ediliyor. Yeni hizmet Access adını alacak.

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Özellikle Alphabet çatı şirketinin kurulmasının ardından tüm bölümlerin karlılık konusunda gerekli tedbirleri alması istenmişti. Google Fiber hizmetinin yerleri kazmaktan kablo çekmeye ve santral kurmaya kadar geniş çaplı faaliyetleri üzerine alması sebebiyle maliyetleri artmaya başlamıştı. Bu da Page ve Brin ikilisini oldukça rahatsız ediyordu.

Ülkedeki diğer fiber altyapı firmalarına karşı büyük bir tehdit olması beklenen Google Fiber, böylece yeteri kadar büyümeden rekabette havlu atmış oldu. Kablosuz internet hizmetinin ne kadar yaygın kabul göreceği ise merak konusu.