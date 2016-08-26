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Sony Xperia X Compact sesleri

Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre Xperia X Compact modeli üzerindeki çalışmalar tamamlandı ve Eylül ayında başlayacak IFA 2016 fuarında boy göstermeye hazırlanıyor.
2 yıl
5,7b
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57
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia X Compact sesleri

Sony Xperia serisi içerisinde müstesna bir yeri olan ve küçük canavar olarak adlandırılan Compact modelleri, Xperia Z5 sonrasında bir daha ortalarda görünmemişti. Xperia X serisinin başlangıcını iyi yapamayan Sony, Xperia X Compact ile durumu toparlamayı istiyor.

Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre Xperia X Compact modeli üzerindeki çalışmalar tamamlandı ve Eylül ayında başlayacak IFA 2016 fuarında boy göstermeye hazırlanıyor. Daha önce Xperia XR olarak internete görselleri sızdırılan modelin de bu olduğu tahmin ediliyor.

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Xperia X Compact modelinde olması beklenen özellikler 4.6 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 821 yonga seti, 4GB RAM, 2700mAh kapasiteli batarya, HDR desteği, yeni nesil bir IMX sensör şeklinde sıralanıyor. Yine performans canavarı bir Compact modeli ile karşı karşıyayız.

Xperia X Compact modeli tüketici üzerinde ne tür bir etki yaratacak şimdiden bir şey söylemek zor. Rekorlara imza atmaya hazırlanan Galaxy Note 7 modeli, LG’nin büyük yatırımlar yaptığı V20 amiral gemisi ve yeni nesil iPhone modelleri, Xperia X Compact modelini oldukça zorlayacaktır. 

 

http://www.phonearena.com/news/This-is-the-Sony-Xperia-X-Compact_id84521 Yorum Yaz
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jerry smith 2 yıl en beğenilen
Maşallah çerçeveler yine yakıyor
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ahnksqualt 2 yıl
z5 compact kullanıyorum.
Sony compact üretimini deveam ettirdiği sürece hep compact serisi almayı planlıyorum.
2 Yanıt Yanıtla +17
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zf2 2 yıl
sony telefon işini bırakıp reklam panosu işine girse rakipsiz olur bence. zaten su da geçirmiyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +16
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DH Misafiri 2 yıl
X compact cihazı 20 gündür kullanıyorum 2-3 gün bekleme süresinden sonra gelen çağrıları sesli olarak bildirmiyor. Ses hiç çıkmıyor. Kapatıp açtım mı düzeliyor. Konuya hakim arkadaşlar varsa yardımcı olursa sevinirim.
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adnansetek 2 yıl
Sony, compact işini iyi yapıyor.
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kratostol 2 yıl
İddia edilen özelliklerle ve artık 1080p ekranla gelirse direk alacağım inş. Yıllardır 5inç telefonlarla kendime eziyet ettiğimi anladım sonunda. Şuan z5 var çok memnunum oyun moyun da oynamam telde. Varsa yoksa internet ve birkaç app. 4.6" bu işler için ideal gibi.
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Adiyamanmp3 2 yıl
Teknik özellikleri çok tatmin edici.
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pekbiumursanmaz 2 yıl
Özellik olarak X'in aynısı olsa ve fiyatı 1700 olsa yeter bence
Eğer çerçeveyi kalın tutacaklarsa suya-toza dayanıklılık bekliyorum. Olmayacaksa biraz daha inceltsinler şu cerceveyi çok değil.. azıcık inceltseler
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se_runtome 2 yıl
Yeni bilgiler gelmiş.
4.6 ekran
Full HD ekran 1920x1080
64 gb hafıza
Sd 820
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lido 2 yıl
küçük ve performanslı bir cihaz alacak olsam kesin iphone se alırdım tahminimce sony x compact daha pahalı da olur
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hmof98 2 yıl
up
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Haplo 2 yıl
Bazı arkadaşlar Snapdragon 650 ile gelebilir demişler; benim fikrime göre öyle bir şey olursa sony büyük hata yapmış demektir. IFA'da ilgi toplamak için canavarı uyandırmaları gerek. Hele ki ben hariç, bunca insan Sony'nin tasarımlarından, alt ve üst çerçeve uzunluklarından veya pilinden şikayetçi durumdayken, bu durumu kurtarmasının tek yolu olarak işlemci ve ram kalıyor. Eğer X Compact, X Performance'ın değil de X'in bir minyatürü olarak gelirse, çoğu insan X Compact yerine X Performance'ı tercih edecektir diye düşünüyorum.
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Fell on Black Days 2 yıl
Artık yapılabilecek olan şeyleri insanlara sunmaları gerekiyor. Planlı eskitmeyi kabullendik de artık yapılabilir teknolojileri eklemek lazım, insanlar aptal değil diye sonlandıracaktım fakat öyleler.
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Fenomenon 2 yıl
şuan z3c kullanıyorum, 9 ay önce aldım. en az 2.5 sene daha kullanmayı düşünüyorum. umarım sony compact ailesinin devamını getirir, ben de compact serisi ile devam ederim. çerçeve ile dalga geçenler iphone görmedi sanırım. benim telefon kasa olarak ip5s ile neredeyse aynı. ama ip5s 4" iken z3c 4.6"
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hmof98 2 yıl
Arkadaşlar sizce bu telefon ne zaman satışa çıkar ve fiyatı ne kadar olur sizce ?

Snapdragon 650 ile geleceğini varsayarsak ''Xperia X Compact'' ı beklemeli miyim , yoksa bir iki hafta içinde ''Xperia XA'' mı almalıyım ?

Birde mobil işlemciler hakkında (sd 650, sd820, sd810, mediatek, exynos farkları nedir ?) bilgi alabileceğim forum adresi hakkında bilgilendirir misiniz?
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ThE LoSt 2 yıl
Xr modelinde sd820 compact modelde sd650 kullanabilir
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