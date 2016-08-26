Sony Xperia X Compact sesleri

Sony Xperia serisi içerisinde müstesna bir yeri olan ve küçük canavar olarak adlandırılan Compact modelleri, Xperia Z5 sonrasında bir daha ortalarda görünmemişti. Xperia X serisinin başlangıcını iyi yapamayan Sony, Xperia X Compact ile durumu toparlamayı istiyor.

Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre Xperia X Compact modeli üzerindeki çalışmalar tamamlandı ve Eylül ayında başlayacak IFA 2016 fuarında boy göstermeye hazırlanıyor. Daha önce Xperia XR olarak internete görselleri sızdırılan modelin de bu olduğu tahmin ediliyor.

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Xperia X Compact modelinde olması beklenen özellikler 4.6 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 821 yonga seti, 4GB RAM, 2700mAh kapasiteli batarya, HDR desteği, yeni nesil bir IMX sensör şeklinde sıralanıyor. Yine performans canavarı bir Compact modeli ile karşı karşıyayız.

Xperia X Compact modeli tüketici üzerinde ne tür bir etki yaratacak şimdiden bir şey söylemek zor. Rekorlara imza atmaya hazırlanan Galaxy Note 7 modeli, LG’nin büyük yatırımlar yaptığı V20 amiral gemisi ve yeni nesil iPhone modelleri, Xperia X Compact modelini oldukça zorlayacaktır.