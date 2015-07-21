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Google+ Fotoğraflar servisi 1 Ağustos tarihinde kapanıyor

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google+ Fotoğraflar servisi 1 Ağustos tarihinde kapanıyor
 
İnternet devi Google, kısa zaman önce ana sosyal ağından ayırdığı yeni "Google Fotoğraflar" servisini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Böylelikle Google+ Fotoğraflar'a olan ihtiyaç ortadan kalktı ve sonucunda da beklenen açıklama geldi.
Bu doğrultuda Google, Google+ ağına entegre "Fotoğraflar" servisini 1 Ağustos tarihinde kapatacak ve yoluna tamamen bağımsız yeni "Google Fotoğraflar" ile devam edecek. Kapatma işlemi önce Android, daha sonra ise iOS ve Web için gerçekleştirilecek.
Google, yeni Fotoğraflar servisine geçmeyen Google+ Fotoğraflar kullanıcılarına da geçiş yapmaları için öneride bulundu. Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/insider/2015/07/20/google-plus-photos-shutting-down-august-1-to-make-way-for-google-photos/ Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Google+'ı komple kapatsınlar bence
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Batuist 3 yıl
Google fotoğraflara bir miktar fotoğraf yüklemiştim. Yükledikten hemen sonra fotoğrafı orijinal haliyle indirenbiliyormuyum diye yüklediğim fotoyu download ettim. her bitine kadar foto aynıydı. Tabi bilmediğim şey google zamanla resimlerin boyutlarını düşürüyormuş. Daha sonra tekrar bir karşılaştırma yaptım.3MB olan resim dosyası 1MB olmuş.. Ohaa artık daha ne yapayım ben seni dedim ve biraz tiksindim servisten. Sonra resmin orijinali ile google'dan boyutu düşürülmüş versiyonunu yanyana açığ ne kadar kayıp yada fark var bakıyım dedim. Nihayetinde sınırsız bir depolama alanı elinizin tersiyle itemiyorsunuz. Hemen başta belirtiyim. Kalibre edilmiş Full HD ips bir monitör kullanıyorum. her iki resmi yanyana açtım ve çok dikkatli gözlerle her detayını inceledim. Sonuç hiçbir fark bulamadım yada göremedim. Resimde hiçbir kalite kaybı yaşamadan 1/3 oranında boyutunu düşürmüşler.. Keşke makineden en başta öyle alsak diyede düşünmeden edemedim. photoshopu açıp resmin boyutunu aynı oranda kalite kaybı yaşamadan böyle düşüremezdim. Adamlar çok iyi bir iş çıkarmışlar. Tek sorunu resimleriniz arasında video dosyalarınız varsa onlarıda uploas edebilmeniz ama google video dosyalarının ebatlarını da küçültüyor. Bunda haksız da sayılmaz. video dosyası yüklemek için youtubeu kullanabilirsiniz belki ama bu çok daha kişisel ve depolama amacıylada kullanılabileceği için video dosyalarına da fotoğraflara gösterilen özenin gösterilmesinden yanayım. Yinede son olarak değinmeden geçemicem, fotoğraf konusunda flickr çok daha profesyonel bir çözüm. 1TB alan yeterli bir alan yetmediği durumda aynı alan adınızın alt alanı şeklinde bir alan daha alırsınız ve bunu ihtiyacınız kadar yaparsınız. resimleriniz ve videolarınız orijinal haliyle saklanıyor ve çok daha pro çözümler sunuyor. ama google hem sınırsız olması hemde kolay paylaşım seçenekleriyle göz ardı edilemeyecek kadar iyi bir servis. flickr:profesyonel , google:cazip ilgi çekici.
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mcankb 3 yıl
Bu google in metin okumasi turkce olmus calistiran var mı
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CooL_ROMEO 3 yıl
Nexus 6 tasarımıyla bir 5 inçlik nexus cihaz yapsalar koşarak alırdım . Bu arada photos kullanıyorum süper derecede memnunum. Şüpheleniyormuyum ? Bütün servislerim google yani artık şüphelensem de fayda etmez.
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WiiSmash 3 yıl
picasa var bide
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MrKemal17 3 yıl
Telefondan otomatik olarak yüklediğimiz fotoğraflar servisi açık kalıyor değil mi?
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CanTnçr 3 yıl MrKemal17
MrKemal17

Telefondan otomatik olarak yüklediğimiz fotoğraflar servisi açık kalıyor değil mi?

donanimhaber.com/...

En son duyurulan bu servis açık kalacak
1 Yanıt Yanıtla
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Google+'ı komple kapatsınlar bence
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