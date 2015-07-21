Google+ Fotoğraflar servisi 1 Ağustos tarihinde kapanıyor

İnternet devi Google, kısa zaman önce ana sosyal ağından ayırdığı yeni "Google Fotoğraflar" servisini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Böylelikle Google+ Fotoğraflar'a olan ihtiyaç ortadan kalktı ve sonucunda da beklenen açıklama geldi.

Bu doğrultuda Google, Google+ ağına entegre "Fotoğraflar" servisini 1 Ağustos tarihinde kapatacak ve yoluna tamamen bağımsız yeni "Google Fotoğraflar" ile devam edecek. Kapatma işlemi önce Android, daha sonra ise iOS ve Web için gerçekleştirilecek.

Google, yeni Fotoğraflar servisine geçmeyen Google+ Fotoğraflar kullanıcılarına da geçiş yapmaları için öneride bulundu. Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/insider/2015/07/20/google-plus-photos-shutting-down-august-1-to-make-way-for-google-photos/