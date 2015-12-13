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Google Fotoğraflara'da "paylaşılan albümler" dönemi

İnternet devi Google'ın son dönemde en çok öne çıkan servislerinden Google Fotoğraflara'da "paylaşılan albümler" özelliği dahil edildi. Faydalı özelliğin detayları ve fazlası haberimizde.
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Fotoğraflara'da

Google'ın belirli bir çözünürlük limitine kadar fotoğraf ve videolar için sınırsız depolama alanı verdiği bulut depolama servisi Google Fotoğraflar, hem mobil sürümleri hem de masaüstünde "paylaşılan albümler" isimli yeni bir özellik kazandı.
Geçtiğimiz Ekim ayında aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı açıklanan Google Fotoğraflar, yeni duyurulan "paylaşılan albümler" özelliğiyle kullanıcılarına oldukça faydalı bir sürecin kapılarını aralıyor. Bu altyapı ile daha önce de yer alan albüm paylaşma desteği bir adım daha ileriye taşınıyor ve artık oluşturarak paylaştığınız albümlere başkaları da içerik ekleyebiliyor.
Albüme yapılan her türlü ekleme işleminde albümü oluşturan kişiye ufak bir bildirim veren ve böylece aile ya da arkadaşlar ile ortaklaşa albüm oluşturma sürecini sadeleştiren Google, yeni desteği "Çektiğiniz tüm fotoğrafları özel olarak paylaşmak ve çekmediklerinizi almak hiç bu kadar kolay olmamıştı." şeklinde yorumluyor. Özellikle fotoğraf yanında video için de kullanılabiliyor.

Google Fotoğrafların iOS sürümüne ayrıca "Free Up Space / Yer aç" özelliği de dahil ediliyor. Android sürümüne geçtiğimiz Kasım ayında verilen destek, temel olarak hali hazırda bulutta depolanan fotoğrafların otomatik olarak telefondan silinmesine dayanıyor. Otomatik olarak gerçekleşen bu işlem ile telefonlar içerisinde yer açmak kolaylaşırken, Google telefon hafızası dolmaya yakın kullanıcılara bu özelliği bildirim temelinde hatırlatıyor. 
Google Fotoğraflar'a buradan ulaşabilir, hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Google Fotoğraflara'da
 


https://googleblog.blogspot.com.tr/2015/12/shared-memories-made-easy-with-google.html Yorum Yaz
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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kadirirdem 3 yıl
iyi olmuş benden habersiz kimse görmesin özel fotoğraflar olduğu oluyor nete yaymasın..
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Patren 3 yıl
bizden izinsiz başkaları görmesinde
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Seyrim 3 yıl
Özel yaşam kalmadı..
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