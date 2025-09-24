Google Fotoğraflar üretken yapay zekâ düzenleme özelliğini dağıtmaya başladı

Üretken yapay zekâ düzenleme araçları
İlk etapta ABD’de Android cihaz kullanıcılarına sunulan özellik için Google hesaplarının İngilizce yapılması, Yüz Grupları özelliğinin açık olması ve konum tahminlerinin etkinleştirilmesi gerekiyor. Sonrasında özelliğe erişilebiliyor.
Kullanıcılar uygulama içerisinde bir fotoğrafı düzenlemek için Düzenleyici menüsüne girerek Bana Yardım Et seçeneğine tıklıyor. Daha sonra gelen sohbet modülüne sesli veya yazılı olarak komutlarını verebiliyor. Gelişmiş Gemini yetenekleri sayesinde istenen değişiklikler uygulanabiliyor. Sonrasında orijinal fotoğraf ve düzenlenmiş fotoğraf seçenek için kullanıcıya gösteriliyor.