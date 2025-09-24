Google Fotoğraflar üretken yapay zekâ düzenleme özelliğini dağıtmaya başladı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google Fotoğraflar uygulamasının onuncu yılına özel duyurulan yapay zekâ düzenleme araçları peyderpey erişime açılıyor. İlk olarak Pixel 10 serisinde sunulan üretken düzenleme aracı diğer Android telefonlara da gelecek.

Üretken yapay zekâ düzenleme araçları

İlk etapta ABD’de Android cihaz kullanıcılarına sunulan özellik için Google hesaplarının İngilizce yapılması, Yüz Grupları özelliğinin açık olması ve konum tahminlerinin etkinleştirilmesi gerekiyor. Sonrasında özelliğe erişilebiliyor.

Kullanıcılar uygulama içerisinde bir fotoğrafı düzenlemek için Düzenleyici menüsüne girerek Bana Yardım Et seçeneğine tıklıyor. Daha sonra gelen sohbet modülüne sesli veya yazılı olarak komutlarını verebiliyor. Gelişmiş Gemini yetenekleri sayesinde istenen değişiklikler uygulanabiliyor. Sonrasında orijinal fotoğraf ve düzenlenmiş fotoğraf seçenek için kullanıcıya gösteriliyor.

