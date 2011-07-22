Google, Fridge'i satın aldı, Google+ için Gruplar geliyor

Google yeni sosyal ağı Google+ için yatırım yapmaya devam ediyor. Google son olarak Fridge firmasını satın aldı.





Fridge; özel veya genel olan içerik, olay veya konuşmalarınızı paylaşabileceğiniz gruplar kurmanızı sağlayan bir hizmet. Çok kolay bir biçimde grup oluşturarak özel görüşmeler ve içerik paylaşımları yapılabiliyor.





Google satın aldığı bu hizmeti Google+ ağına entegre edecek. Ancak Circles-Daireler zaten bu özelliğe sahipti. Biraz garip karşılanan bu satın alma işleminin temelinde Google’ın farklı gruplara farklı profil resimleri veya isimleri gösterme, ajanda paylaşımı yapma ve gezilen bir sayfanın anında paylaşımını sağlayan yer imi aracı gibi fonksiyonları Google+’a uyarlamayı istemesi. Hali hazırda bu tür fonksiyonlar Google+’da yok.





New York temelli bir firma olan Fridge’in kurucusu Austin Chang hizmeti sona erdirdiklerini ancak çekirdek fonksiyonların Google+’da hayat bulacağını belirtti. İlk etapta “Google+ için Gruplar” olacak özellik ardından “Shared Circles-Paylaşılan Daireler” olarak değiştirilecek.





Fridge kullanıcılarına 20 Ağustos’a kadar verilerini taşımaları için süre tanıdı. Bunun yanında Google’ın sosyal medya ünlülerini izleme hizmeti olan JustSpotted’ın geliştirici firması Scoopler’ı da haftaya satın alacağı iddia ediliyor.