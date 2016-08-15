Google Fuşya: Yeni işletim sistemi ile tanışın

Ticari hayatına bir arama motoru olarak başlayan Google, Android platformunu bünyesine katarak ilk ve ayrıca en büyük ekosistemli işletim sistemine sahip olmuştu. Daha sonra Chrome OS ile masaüstü tarafına geçen firma, Android Wear ile de giyilebilir cihazlara merhaba demişti. Şimdi ise çok daha farklı bir işletim sistemi söz konusu.

Firmanın yeni işletim sistemi projesi Fuşya (Google Fuchsia), bugüne kadar Linux tabanlı işletim sisteminde yaşadığı dezavantajları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Google, işletim sistemlerinde Linux platformunu temel almıştı ancak masaüstü için geliştirilen bir sistemin kırpılarak daha küçük cihazlara adapte edilmesi pek çok noktada sıkıntılara neden olmaya başlamıştı.

Fuşya

Fuşya ise tamamen sıfırdan geliştirilen bir işletim sistemi. Sistemin içerisinde Magenta adında bir çekirdek yer alıyor. Magenta’nın temelinde ise Little Kernel adında bootloader modüllerinde ve bazı entegre sistemlerde kullanılan mini bir işletim sistemi bulunuyor.

Fuşya, temelinde FreeRTS veya ThreadX gibi entegre işletim sistemlerinde rakip olmayı amaçlıyor ancak esnekliği sayesinde mobil cihazlar ve hatta bilgisayarlar için de ölçeklenebiliyor. Sistem 32-bit ve 64-bit ARM ile 64-bit masaüstü işlemcilere uyum sağlayabiliyor. Biraz tecrübesi olan geliştiricilerin, işletim sistemini kolayca derleyerek bir bilgisayar veya sanal makine üzerinde çalıştırabileceği ifade ediliyor. İlerleyen dönemde Raspberry Pi 3 için bir derleme yayınlanacağı belirtiliyor.

Temel kernel tasarımının dışında, sistemin kullanıcı arayüzü, Flutter adındaki mobil uygulama geliştirmek üzere hazırlanmış açık kaynak kod havuzu ile hazırlanıyor. Sistemin yazılım geliştirme dili ise Google Dart olarak belirlenmiş.

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Google Fuşya’nın şu anda geliştirme aşamasında olduğu dile getiriliyor. Yani kesin bir şekilde piyasaya çıkacağına dair net bir açıklama yok. Sadece firma içerisinde bir deney olarak da kalabilir. Eğer piyasaya çıkarsa, Google OnHub veya Google Home gibi akıllı sistemlerde yer alabileceği tahmin ediliyor.