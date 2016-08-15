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Google Fuşya: Yeni işletim sistemi ile tanışın

Mobil ekosistemin en geniş işletim sistemine sahip olan Google, şimdi hem entegre hem mobil hem de masaüstü tarafına hitap edecek yeni bir platform üzerinde çalışıyor.
2 yıl
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66
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ticari hayatına bir arama motoru olarak başlayan Google, Android platformunu bünyesine katarak ilk ve ayrıca en büyük ekosistemli işletim sistemine sahip olmuştu. Daha sonra Chrome OS ile masaüstü tarafına geçen firma, Android Wear ile de giyilebilir cihazlara merhaba demişti. Şimdi ise çok daha farklı bir işletim sistemi söz konusu.

Firmanın yeni işletim sistemi projesi Fuşya (Google Fuchsia), bugüne kadar Linux tabanlı işletim sisteminde yaşadığı dezavantajları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Google, işletim sistemlerinde Linux platformunu temel almıştı ancak masaüstü için geliştirilen bir sistemin kırpılarak daha küçük cihazlara adapte edilmesi pek çok noktada sıkıntılara neden olmaya başlamıştı.

Fuşya

Fuşya ise tamamen sıfırdan geliştirilen bir işletim sistemi. Sistemin içerisinde Magenta adında bir çekirdek yer alıyor. Magenta’nın temelinde ise Little Kernel adında bootloader modüllerinde ve bazı entegre sistemlerde kullanılan mini bir işletim sistemi bulunuyor.

Fuşya, temelinde FreeRTS veya ThreadX gibi entegre işletim sistemlerinde rakip olmayı amaçlıyor ancak esnekliği sayesinde mobil cihazlar ve hatta bilgisayarlar için de ölçeklenebiliyor. Sistem 32-bit ve 64-bit ARM ile 64-bit masaüstü işlemcilere uyum sağlayabiliyor. Biraz tecrübesi olan geliştiricilerin, işletim sistemini kolayca derleyerek bir bilgisayar veya sanal makine üzerinde çalıştırabileceği ifade ediliyor. İlerleyen dönemde Raspberry Pi 3 için bir derleme yayınlanacağı belirtiliyor.

Temel kernel tasarımının dışında, sistemin kullanıcı arayüzü, Flutter adındaki mobil uygulama geliştirmek üzere hazırlanmış açık kaynak kod havuzu ile hazırlanıyor. Sistemin yazılım geliştirme dili ise Google Dart olarak belirlenmiş.

Ayrıca Bkz. "Alibaba, e-ticaret dışındaki gelirlerini arttırıyor"

Google Fuşya’nın şu anda geliştirme aşamasında olduğu dile getiriliyor. Yani kesin bir şekilde piyasaya çıkacağına dair net bir açıklama yok. Sadece firma içerisinde bir deney olarak da kalabilir. Eğer piyasaya çıkarsa, Google OnHub veya Google Home gibi akıllı sistemlerde yer alabileceği tahmin ediliyor. 

 

http://www.androidpolice.com/2016/08/12/google-developing-new-fuchsia-os-also-likes-making-new-words/ Yorum Yaz
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soneday 2 yıl en beğenilen
daha yeni dile getirmiştim bunu
ne apple ne microsfot
anca google bir masaüstü işletim sistemi yaparsa olur bu iş
artık iyice cıvkını çıkarttı microsfot ,windows'un.
heyecanla takip edeceğim
daha yeni dile getirmiştim bunune apple ne microsfotanca google bir masaüstü işletim sistemi yaparsa olur bu işartık iyice cıvkını çıkarttı microsf...
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3 Yanıt Yanıtla +41
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SeKSandDoRT 2 yıl

arm işlemciler aşırı güçlendi, steam çok yaygınlaştı ve vulkan gibi apiler her platformda çalışabiliyor, gelecek linuxta artık
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selcuksert38 2 yıl
google fuhuş diye okuyan...???
::))
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köfteciŞakir 2 yıl
Anlaşılan Google muhabbet tellalı olmuş.Fuşya ne lan Rus lolita ismi gibi :D Tanıtımıda jonny sins abimiz yapacakmış :D
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gs09gs09 2 yıl
Haber basligi nedir ya fusya ile tanisin bitmis bi isletim sistemi degil ki gelistirme asamasinda olan seyin neyiyle tanisalim
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cimbomlusinan 2 yıl
En başta isimden kaybediyor Tabi ilerde elle tutulur daha somut ve dev gelişmeler sonucunda isim de değişir
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Blue_Low 2 yıl
google da fuhuş oldu sandım
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DH Misafiri 2 yıl
Windows genel kitleye hep hitap edecek. Mac os da kendi kitlesine hitap etmeye devam edecek. Bunu değiştirmenin olanağı yok gibi. Ama symbian için de aynısı söylenirdi. Nokia almış yürümüş derlerdi. Belli olmaz ama ne olursa olsun genel kitleye ücretsiz sunulmalıdır. Windows öyle değil. Mac cihazla birlikte satılıyor ama o da öyle değil. Genel kitle demek yazılımı ticari amaçla kullanmayan kullanıcı demektir. İnternet oyun video için işletim sistemine para verilmemeli.
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destinati0n 2 yıl
İyi bir şeyler yaparsa ve kullanıcıları memnun ederse pazardaki rekabette eli bayağı güçlenecek google'ın.
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igetsky 2 yıl
Nokia bunla gelse belki tutunabilir
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GenkaNuank 2 yıl
Sacmalik gidin linuxu gelistirin dicem de gelistiriyorlar da ama gene de sacmalik
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freedom36 2 yıl
Hah, çok güzel, adamlar şimdi tüm dünyayı kucaklarına oturtacaklar işte. Erişemedikleri yer kalmayacak bu gidişle - sözüm ona kendi hesaplarına göre.
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DH Misafiri 2 yıl
Varsayalım ki bu işketim sistemi tuttu. Windows'su kırdı. Güzel bir ekosistem oluşturdu. Güzel inşallah böyle olur. Ama size daha güzel bir şey söyliyeyim artık "Ş" harfini Türkçe uyumlu olarak adamakıllı kullanabileceğiz. Fu'ş'ya
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Alper# 2 yıl
Linux'u alt edemez. Linux sürekli kendini güncelleyen ve yenileyen bir çekirdek. Tek sorunu monolitik olması. Linux çekirdekli işletim sistemlerin 3. derece tüketiciler tarafından yer edemesinin sebebi kendi içinde standartlaşamamısı.

GTK-QT, Gnome-Plasma-LxQt-Mate-Cinnamon-i3 gibi aynı işi yapan çok fazla çatallama mevcut. Linux çoğu sürücüleri kendi bünyesinde barındırır. Sürekli sürümleri yükseltir. Performans açısından sıkınıtısı yok. Sıkıntı sürekli güncellenen kodların stabil olmaması.

Google, Linux'u geliştirmek için adımlar attığına eminim. Linus Torvalds sivri dilini açmış acıtmıştır :D

Binlerce distro var. Bir türlü tek bir işletim sistemi için el birliği kurulamadı. Bütün geliştiriciler bir konuda anlaşsalar herşey daha güzel olacak.
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Amd64x2 2 yıl
Sony'nin marka olarak çöp ilan edilmesini gerçekten anlamış değilim, telefonlarını kullanmadım ama baharda Sony KDL50W805C tv'sini aldım, bırakın açıkken seyretmeyi kapalıyken bile kendine baktırıyor, o kadar şık ve işçilik kalitesi yüksek. Bu sıcaklarda, sabah açılıp gece yarısına kadar çalıştığı halde kapatırken arkasına dokunuyorum değil ısınmak bildiğin metal soğukluğunu hissediyorsun. Şimdi gözümün önünde böyle muhteşem bir ürün varken Sony MÖ öncenin markası diyenler axen tv falan kullanıyor her halde. Barni Moloztaş bile telefonları "kötü" diye bir markayı toptan çöp ilan etmezdi. Bu arada hiç bir markanın fanı değilim, telefonum lg, tabletim samsung, mp3 çalarım apple, tv dede aynı kalite ve estetikte sUnny yada SQNY de bulsam onuda alırdım sorun değil yani.
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Glitz 2 yıl
Bu sistem android'in masaüstü için geliştirilen linuxe kendini dayaması sonucu çok da etkin çalışmadığı için mi geliştirilmiş yani fuşya olgunluğa erişince android bitecek telefonlarda fuşya kerneli yazılım çekirdeği mi olacak?
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