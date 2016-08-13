Alibaba, e-ticaret dışındaki gelirlerini arttırıyor

Yurtdışında daha çok e-ticaret alanındaki faaliyetleri ile bilinen Alibaba, aslında farklı sektörlerde de faaliyet gösteriyor. Yapılan büyük yatırımlar, gelir anlamında kendisini göstermeye başladı. Firma ilk kez, e-ticaret haricindeki kollarında gelirlerini arttırmayı başardı.

Yılın ikinci çeyreğinde firmanın elde ettiği gelir yaklaşık 4.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 59 civarında artış yaşanırken, faaliyet karı da yaklaşık 1.3 milyar dolar oldu.

E-ticaret bölümünün gelirlerdeki payı yüzde 85 civarında. Geçen yıl bu oran yüzde 92 civarındaydı. Bulut bilişim, dijital eğlence ve yenilikçi girişimler bölümleri toplamda gelirin yüzde 15’ini üretti. Geçen yıl bu oran yüzde 8 civarındaydı.

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Alibaba’nın patronu Jack Ma, gelir kollarını arttırabilmek amacı ile geçmiş yıllarda önemli satın alımlar yapmıştı. Örneğin Youku video platformu ve UCWeb tarayıcısı, milyar dolarlar karşılığında Alibaba cephesine geçmişti. Ayrıca bulut bilişim konusunda da önemli yatırımlar gerçekleşmişti.

Dijital eğlence bölümü altında yer alan UCWeb ve Youku gibi platformlar, toplamda 472 milyon dolar gelir getirdi ve yüzde 256 artış yaşadı. Bulut bilişim ise 182 milyon dolar gelir ile yüzde 156 artış gösterdi. E-ticaret bölümü ise yüzde 39 artışla 3.5 milyar dolar gelir getirdi.

Gelecek için umut vadetse de, şimdilik e-ticaret bölümü haricinde faaliyet karı elde edebilen bölüm yok. Hepsi zararda ancak önümüzdeki çeyrek dönemlerde kar marjının yükselerek açığı kapatması bekleniyor.