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Alibaba, e-ticaret dışındaki gelirlerini arttırıyor

Alibaba’nın patronu Jack Ma, gelir kollarını arttırabilmek amacı ile geçmiş yıllarda önemli satın alımlar yapmıştı. Yapılan büyük yatırımlar, gelir anlamında kendisini göstermeye başladı.
2 yıl
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8
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Alibaba, e-ticaret dışındaki gelirlerini arttırıyor

Yurtdışında daha çok e-ticaret alanındaki faaliyetleri ile bilinen Alibaba, aslında farklı sektörlerde de faaliyet gösteriyor. Yapılan büyük yatırımlar, gelir anlamında kendisini göstermeye başladı. Firma ilk kez, e-ticaret haricindeki kollarında gelirlerini arttırmayı başardı.

Yılın ikinci çeyreğinde firmanın elde ettiği gelir yaklaşık 4.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 59 civarında artış yaşanırken, faaliyet karı da yaklaşık 1.3 milyar dolar oldu.

E-ticaret bölümünün gelirlerdeki payı yüzde 85 civarında. Geçen yıl bu oran yüzde 92 civarındaydı. Bulut bilişim, dijital eğlence ve yenilikçi girişimler bölümleri toplamda gelirin yüzde 15’ini üretti. Geçen yıl bu oran yüzde 8 civarındaydı.

Ayrıca Bkz. "Nvidia’dan rekor çeyrek dönem geliri"

Alibaba’nın patronu Jack Ma, gelir kollarını arttırabilmek amacı ile geçmiş yıllarda önemli satın alımlar yapmıştı. Örneğin Youku video platformu ve UCWeb tarayıcısı, milyar dolarlar karşılığında Alibaba cephesine geçmişti. Ayrıca bulut bilişim konusunda da önemli yatırımlar gerçekleşmişti.

Dijital eğlence bölümü altında yer alan UCWeb ve Youku gibi platformlar, toplamda 472 milyon dolar gelir getirdi ve yüzde 256 artış yaşadı. Bulut bilişim ise 182 milyon dolar gelir ile yüzde 156 artış gösterdi. E-ticaret bölümü ise yüzde 39 artışla 3.5 milyar dolar gelir getirdi.

Gelecek için umut vadetse de, şimdilik e-ticaret bölümü haricinde faaliyet karı elde edebilen bölüm yok. Hepsi zararda ancak önümüzdeki çeyrek dönemlerde kar marjının yükselerek açığı kapatması bekleniyor. 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-11/alibaba-s-getting-more-revenue-outside-of-e-commerce-chart Yorum Yaz
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
Ben ilk çıktıkları dönemde Türk firması sanıyordum. :D
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featfromcrash 2 yıl
Alibaba ismi her yerde aynı telafuz ediliyor.
Patronunun adı da öyle: Jack Ma (çak ma)
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
Ben ilk çıktıkları dönemde Türk firması sanıyordum. :D
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mserifoglu 2 yıl
Alibaba ve amazon gibileri çok daha fazlasını hak ediyor. Sayelerinde daha fazla çeşide çok daha uygun fiyatlara ulaşabiliyoruz. Yıllardan beri sadece aliexpress.com da harcadığım binlerce dolar son centine kadar helali hoş olsun. Böyle siteler de olmasa bizim kan emici türk esnafının eline kalmıştık. Umarım gelirlerini misli misli artırmaya devam edeler.
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GLaDiaTR01 2 yıl
Neden ismi alibaba acaba?
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orientem 2 yıl GLaDiaTR01
GLaDiaTR01
Neden ismi alibaba acaba?

Masaldan dolayı insanlar ismini biliyor diye tanıdık bir isim olsun diyerekten seçmiş.
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serocan39 2 yıl GLaDiaTR01
GLaDiaTR01
Neden ismi alibaba acaba?

Alibaba ve kırk haramilerin tüm dünyada sevilip bilinmesi ve dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun Alibaba'nın telaffuzu aynıymış. Bu nedenle adını alınana koymuşlar.
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Adittorie 2 yıl GLaDiaTR01
GLaDiaTR01

Neden ismi alibaba acaba?

Masalla alakası yok hocam. Çoğu major dilde telaffuzu aynı.
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cherkesomer 2 yıl
nooldu alibaba türkiyede gümrük işlerini kendi bünyesinde halledecek bi birim açacaktı sanki yurtiçinden almış gibi ürün satın alacaktık_?? yalanmı oldu_?
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