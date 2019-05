Google Fuşya işletim sistemi Swift desteğine kavuştu

Google’ın halen erken aşamada olan ve üzerinde çalışmaları sürdürdüğü mobil işletim sistemi Fuchsia veya dilimizdeki adıyla Fuşya önemli bir güncelleme aldı. Apple’ın Swift programlama dili artık Fuşya içerisinde destekleniyor.

Fuşya OS

Fuşya tamamen sıfırdan geliştirilen bir işletim sistemi. Sistemin içerisinde Magenta adında bir çekirdek yer alıyor. Magenta’nın temelinde ise Little Kernel adında bootloader modüllerinde ve bazı entegre sistemlerde kullanılan mini bir işletim sistemi bulunuyor.

Fuşya, temelinde FreeRTS veya ThreadX gibi entegre işletim sistemlerine rakip olmayı amaçlıyor ancak esnekliği sayesinde mobil cihazlar ve hatta bilgisayarlar için de ölçeklenebiliyor. Sistem 32-bit ve 64-bit ARM ile 64-bit masaüstü işlemcilere uyum sağlayabiliyor.

Biraz tecrübesi olan geliştiricilerin, işletim sistemini kolayca derleyerek bir bilgisayar veya sanal makine üzerinde çalıştırabileceği ifade ediliyor. İlerleyen dönemde Raspberry Pi 3 için bir derleme yayınlanacak.

Ayrıca Bkz.

"Disney bastırdı yeni Star Wars oyununda mikro ödemeler kaldırıldı"

Temel kernel tasarımının dışında, sistemin kullanıcı arayüzü, Flutter adındaki mobil uygulama geliştirmek üzere derlenmiş açık kaynak kod havuzu ile hazırlanıyor. Sistemin yazılım geliştirme dili ise Google Dart olarak belirlenmiş. Ayrıca Flutter ile Android uygulamaları Fuşya platformuna port edilebilecek.

Sistem C ve C++ temelinde oluştuğu için pek çok farklı platforma destek sunulma potansiyeline sahip. Go, Python, Rust bunlar arasında. Swift desteği ile birlikte Fuşya’nın daha geniş bir alana hitap etme şansı doğdu.

Aslında Swift desteği sürpriz olmadı zira geliştiricisi Chris Lattner bir süre önce Apple’dan Google’a transfer olmuştu. Pek çok kaynak Lattner’in Android tarafında bir şeyler yapacağını düşünüyordu ancak nasip Fuşya’ya oldu.

Böylelikle Fuşya platformu Android’e göre önemli bir kazanım elde etmiş oldu. Gelecekte geliştiricilerin iOS için yaptıkları uygulamayı Fuşya’ya port etmeleri çok kolaylaşacak.

Elbette bunlar tahminden ibaret zira Google halen daha Fuşya işletim sistemini neye yönelik olarak geliştirdiğini resmi olarak açıklamadı. Bu bakımdan en azından bir iki yıl daha Fuşya platformunu mobilde göremeyiz.