Disney bastırdı yeni Star Wars oyununda mikro ödemeler kaldırıldı

Son dönemin en iyi FPS oyunlarından birisi olarak gösterilen Star Wars Battlefront’un devam oyunu kısa bir süre önce raflara çıktı çıkmasına ancak mikro ödeme konusundaki tartışmalar halen devam ediyor.

Disney devreye girdi

Oyunda Darth Vader gibi ikonik karakterlerin kilidini açabilmek için yaklaşık 40 saat oyun oynayarak kredi biriktirmek gerekiyor. Ya da mikro ödemeler üzerinden kristal satın alarak daha kolay bir şekilde erişilebiliyor.

Oyuna 70 Avro ödeyen oyuncular ise bunun adaletsizlik olduğunu ve cebinde parası olan oyuncuların haksız bir şekilde öne geçeceğini dile getirmişti. Tepkilerin artması üzerine EA mikro ödemeleri şimdilik rafa kaldırdığını açıklamıştı. Yeni bir sistem geliştirilene kadar oyuncular kazandıkları krediler ile karakterlerin kilidini açabilecekler.

Açıklama böyle olsa da işin diğer boyutu da var. Star Wars: The Last Jedi filmi 15 Aralık tarihinde vizyona girecek Walt Disney Co., tepkilerin filmi etkilemesinden çekinerek EA’e mikro ödemelerin kaldırılması yönünde baskı yaptı. Zaten kullanıcı eleştirileri ile bunalan EA de çareyi ödemeleri kaldırmakta buldu. Diğer taraftan EA’in yüzde 2.5 değer kaybeden hisseleri de bunda etken.

Yaşanan bu gelişmeler aslında oyun içi ödeme sistemlerinin gelecekte daha çok rahatsızlık vereceğini gösteriyor. Pek çok geliştirici oyun fiyatlarının maliyetleri karşılamamasından şikayetçi ve oyuncuları mikro ödemelere yönlendirmenin daha avantajlı olduğunu düşünüyor. Analizlere göre bu yıl DLC paketleri ve oyun içi ödemelerden 8 milyar dolar civarında gelir elde edilecek. Haliyle pasta büyüdükçe stüdyoları iştahı da kabarıyor.