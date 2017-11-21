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Disney bastırdı yeni Star Wars oyununda mikro ödemeler kaldırıldı

Star Wars Battlefront II oyununu içeriğinden çok ücretli hediye sandıkları ile konuşur olduk. Kullanıcıların eleştirileri yanında Disney’in de yeni film kaygıları baskın geldi.
1 yıl
2,2b
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8
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin en iyi FPS oyunlarından birisi olarak gösterilen Star Wars Battlefront’un devam oyunu kısa bir süre önce raflara çıktı çıkmasına ancak mikro ödeme konusundaki tartışmalar halen devam ediyor.

Disney devreye girdi

Oyunda Darth Vader gibi ikonik karakterlerin kilidini açabilmek için yaklaşık 40 saat oyun oynayarak kredi biriktirmek gerekiyor. Ya da mikro ödemeler üzerinden kristal satın alarak daha kolay bir şekilde erişilebiliyor.

Oyuna 70 Avro ödeyen oyuncular ise bunun adaletsizlik olduğunu ve cebinde parası olan oyuncuların haksız bir şekilde öne geçeceğini dile getirmişti. Tepkilerin artması üzerine EA mikro ödemeleri şimdilik rafa kaldırdığını açıklamıştı. Yeni bir sistem geliştirilene kadar oyuncular kazandıkları krediler ile karakterlerin kilidini açabilecekler.

Ayrıca Bkz. "Sonic Forces: Speed Battles ile çoklu mücadeleler başlıyor"

Açıklama böyle olsa da işin diğer boyutu da var. Star Wars: The Last Jedi filmi 15 Aralık tarihinde vizyona girecek Walt Disney Co., tepkilerin filmi etkilemesinden çekinerek EA’e mikro ödemelerin kaldırılması yönünde baskı yaptı. Zaten kullanıcı eleştirileri ile bunalan EA de çareyi ödemeleri kaldırmakta buldu. Diğer taraftan EA’in yüzde 2.5 değer kaybeden hisseleri de bunda etken.

Yaşanan bu gelişmeler aslında oyun içi ödeme sistemlerinin gelecekte daha çok rahatsızlık vereceğini gösteriyor. Pek çok geliştirici oyun fiyatlarının maliyetleri karşılamamasından şikayetçi ve oyuncuları mikro ödemelere yönlendirmenin daha avantajlı olduğunu düşünüyor. Analizlere göre bu yıl DLC paketleri ve oyun içi ödemelerden 8 milyar dolar civarında gelir elde edilecek. Haliyle pasta büyüdükçe stüdyoları iştahı da kabarıyor. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/disney-pressured-ea-to-remove-micro-transactions-from-battlefront-ii.html Yorum Yaz
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geranimo486 1 yıl
aklıma nedense mtv zamına olan müdahale geldi.
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DH Misafiri 1 yıl
mikro hırsızlık...
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Umutcan 1 yıl
"Buy to play" mantığıyla servis edilen bir oyuna ilerlemeyi etkileyen mikro-ödeme modeli eklenmesi kabul edilemez, oyuncular burada haklı.
Madem amaç mikro-ödemelerden para kazanmak, o zaman "free to play" modeli ile sunsun, kimse birşey diyemez.
Yabancı platformlarda gündem bu kaç gündür, EA'i boykot edin diyorlar. Adamlar önüne gelen firmayı alıyor zaten,
oyuncular tepki vermeden ön sipariş geçmeye devam ederse git gide her oyunu bu mantığa çevirecekler.
Dolayısıyla oyuncuların da ön sipariş tuzağına düşmemesi lazım artık, oyunların yarım yamalak ve bu şekilde çıkmasının güveni parayı önceden
almaktan geliyor. Ustaya bile parayı işin tamamını bitirmeden vermeyiz, oyun sektörü de böyle olmalı.
Ön sipariş geçip sonra bu gibi sorunlardan yakınmak ironik oluyor malesef.
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sniper23 1 yıl
Nedense burada olan senaryo aynı bizim MTV senaryosuna gibi geldi.
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dr20mouse 1 yıl
Ücretsiz oyunu çıkar öyle mikro ödeme koy. Hem oyuna para ver hem karaktere para ver oh ne güzel. Skinlere para isteseler bir nebze anlarım.
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MustafaC53 1 yıl
OHA YANİ Darth Vader filmin en baş adamlarından biri ( aynı zamanda oyunun ). Deselerki Darth Vader ın bi özelligi ücretli, bi nebze mantıklı adam, direkt kendisi paralı olması çok saçma.
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Lazeran 1 yıl
belli bir süreliğine ileri ki bir tarihte geri gelecek
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Tugrul_512bit 1 yıl
Mikro kazık. Gene de güzel oyun yapıyorlar, hakkını vermek lazım. Sonuçta yazılımcılar taş yemiyor.
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