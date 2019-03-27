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Google’ın G Suite için iki adımlı doğrulama sistemi yenileniyor

Google’ın G Suite kullanıcıları için sunduğu özel iki adımlı doğrulama sistemini yenileniyor. USB veya Bluetooth güvenlik anahtarlarının kontrolünden artık tarayıcılar sorumlu olacak.
1 ay
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Güvenlik
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google’ın G Suite için iki adımlı doğrulama sistemi yenileniyor
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İki adımlı doğrulama sistemi hesaplarımızı daha güvenli hale getirebilmek için önemli araçlardan biri. Google’ın işletmelere yönelik hazırladığı G Suite servisi de güvenliğin oldukça hassas olduğu noktalardan biri. Google tarafından paylaşılan G Suite güncellemeleri yazısında iki adımlı doğrulama sisteminin yenileneceği öğrenildi.

Kontrol aşamasından artık tarayıcılar sorumlu

G Suite için iki faktörlü doğrulama sisteminde kullanıcılar önce şifrelerini girip daha sonrasında ise Bluetooth veya USB güvenlik anahtarlarını bilgisayara takarak hesaplarına giriş yapabiliyorlar. Güvenlik anahtarının kontrolünden sorumlu diyalog penceresi daha öncesinde Google tarafından çalıştırılıyordu. Bu güncellemeden sonra ise artık tarayıcının kendisi sorumlu olacak. Haliyle Google tarafından, farklı tarayıcılarda (Chrome, Firefox, Safari vb.) değişik doğrulama arayüzleri görebileceğinizin uyarısı yapıldı.

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Chrome örneğinde tarayıcının üst kısmından USB anahtarınızı yerleştirmenizi söyleyen bir diyalog görüyorsunuz. Diğer taracıyılarda ve cihazlarda da arayüzle uyum içerisinde diyalog pencerelerinin sunulması sağlanacak. Bu özellik ile birlikte Google, iki adımlı doğrulama sisteminin arayüzünde ve görsellerinde de değişme gidiyor. Yeni doğrulama sistemi tüm G Suite kullanıcıları için aktif olacak.


https://www.engadget.com/2019/03/26/google-g-suite-two-step-verification-updates/ Yorum Yaz
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