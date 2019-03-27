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WhatsApp uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor

Kullanıcıların uzun zamandır talep ettiği karanlık mod özelliği WhatsApp uygulamasının beta sürümünün kodlarında ortaya çıktı. Yeni özellik henüz kullanılabilir değil.
1 ay
9,1b
1
22
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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WhatsApp uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için kullanıcılar uzun zamandır karanlık mod isteğinde bulunuyorlar. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da WhatsApp Android uygulamasının 2.19.82 sürümünün kodları içerisinde karanlık mod özelliği görüldü.

Hala kullanılabilir değil

Her ne kadar 2.19.82 sürümü içerisinden karanlık modun aktif edilebildiği söylense de bu sürümü yükleseniz bile yeni özelliğe ulaşamayacaksınız. WABetaInfo tarafından beta sürümün kodları içinde yapılan özel çalışmayla karanlık mod aktifleştirilebildi.

Ayrıca Bkz. "Serinin uygun fiyatlı üyesi P30 Lite karşınızda!"

Paylaşılan ekran görüntülerinde WhatsApp’ın ayarlar kısmının karanlık mod ile nasıl göründüğünü inceleyebiliyoruz. Mesajlaşma arayüzüne ait herhangi bir görüntü şimdilik yok. Tabii ki karanlık mod özelliği resmi olarak aktif olduğunda uygulamanın tamamına yayılacaktır. Uygulamanın iOS versiyonun karanlık mod özelliği ise çok daha öncesinde sızdırılmıştı.

WhatsApp uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor
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Google’ın yeni işletim sistemi Android Q ile sistem çapında karanlık mod özelliği getirmek istediği uzun zamandır biliniyor. Başta Google uygulamaları olmak üzere tüm uygulamalara da sırayla karanlık mod özelliği geldiğini gördük. Hem göz yorulmasını engellemesi hem de özellikle AMOLED ekranlarda batarya tasarrufu sağlaması sebebiyle karanlık mod özelliği kullanıcılardan da sürekli talep ediliyor.


https://9to5google.com/2019/03/26/whatsapp-android-dark-mode-beta/ Yorum Yaz
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Vrataski 1 ay en beğenilen
Donanımhaber'e de gelmesi lazım. Geceleri foruma giresim gelmiyor artık.
3 Yanıt Yanıtla +19
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Theologist 1 ay
Telegramda olup Whatsapp’ta olmayan 40 özellik ama insanlar hala sürü gibi aynı yönden gidiyorlar maalesef.
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoların kalitesini düşürmeden gönderilebiliyor olması. Mobil internet kullanımı için isteğe bağlı düşük boyutlu gönderme seçeneği de var.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin video açılmasına gerek kalmadan izlenilebilmesi.
10) Grup üye sayısı sınırının 2000000 olması.
11) Gizli sohbetlerde ekran görüntüsü alınamaması.
12) Gizli sohbet imkanı.
13) Belirlenen süreye göre mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
14) Sticker desteği.
15) Parmak izi koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Böylece kişisel reklam saldırısından kurtulma.
17) Sunucuların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı, kesintisiz iletişim.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
21) Masaüstü uygulamasının native olması. (Telefonun internete bağlı olması gerekmiyor)
22) Gruptaki diğer kişiler, eğer siz onların rehberlerine ekli değilseniz numaranızı göremezler. Çünkü numara yerine kullanıcı adı kullanımaktadır Telegram.
23) Gruplarda mesaj sabitleme ve üyeler için gelişmiş izin ayarları.
24) Bot desteği.
25) Tüm mesajları ve mesajlarda gönderilen dosyaları sunucudan çekerek yedekleme imkanı. Üstelik yedek klasöründeki html dosyası ile tüm sohbetleri aynı formatta görüntüleme
24) Eğer rehber izni vermezseniz, numara, ad, soyad ile kişi ekleyip sadece onunla mesajlaşabilirsiniz.
25) Gruplarda ve kanallarda anket gönderebilme imkanı.
26) Anlık çeviri imkanı. Yabancı bir dilde sohbet etmek çok daha pratik.
27) Otomatik olarak video oynatım.
28) Çoklu numara ve hesap desteği
29) Numarayı silmeden geçici olarak hesabı dondurabilme.
30) Uygulama içi tarayıcı özelliği, websitelerini otomatik görme, hatta sayfalardaki videoları otomatik oynatma.
31) Gizli sohbetlerde istenilen zamanda istenilen mesajı her iki taraftan da silme özelliği.
32) Mesajlar başkasına iletilirse mesaj sahibinin haberi olur.
33) Profil resminin kime görünüp görünmeyeceğini belirleyebilme.
34) Video mesajlarını ve Gif’leri tam indirmeden önce izleyebilme.
35) Sticker ve Gif arama özelliği.
36) Sadece emoji içeren mesajların daha büyük görünmesi.
37) Uygulama içi ayar arama özelliği.
38) Çoklu numara veya hesap ekleme özelliği kullanımında herhangi bir hesaba rehbere erişme veya bildirim alıp almama seçeneği ekleyebilme.
39) Video izlerken yana cihazı yana çevirip otomatik olarak tam ekrana geçebilmesi.
40) Siri veya Hey Google ile uygulama içi erişim
Telegramda olup Whatsapp’ta olmayan 40 özellik ama insanlar hala sürü gibi aynı yönden gidiyorlar maalesef.1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor ol...
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Hakimutata Insane 1 ay
Senide kararttılar sonunda WhatsApp benim ruhum gibi hoşgeldin yamacıma
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medverdev 1 ay
bence gereksiz kullanacağımı düşünmüyorum. Ne güzel aydınlık varken :)
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FantomİçinF 1 ay
Şu iğrenç yeşil renkten kurtulup arayüz güncellemesi gelmeli acilen. Iosdeki görüntü mükemmelken andoridde 2012den kalma arayüz kullanılıyor hala allah aşkına
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Vrataski 1 ay
Tek mesajla karanlık modu getirttim
Ama gelişmesi lazım
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adroid 1 ay
Whatsapp çok kurnaz bir uygulama yeni çıkan telefonlara Whatsapp'ı kurunca güzel ve hoş bir logo geliyor.
Ama eski model bir Android telefona kurunca uygulama logosu farklı oluyor.
Bunların amacı yeni telefon aldırmak olmuş adamlar nasıl psikolojik olarak telefon eskitiriz diye düşünüyor herhalde veya büyük telefon üretici şirketler whatsapp ile anlaşma yapıyor olabilir.
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Askaparta 1 ay
Karanlığı seviyorum.
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ByBaterist 1 ay
Ne önemli özellik aman aman.
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
WhatsApp da karardı
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ozakin70 1 ay
Karanlık mod değil koyu gelmeli. Evet tıpkı Telegram’da olduğu gibi.
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The.Mafia 1 ay
Gece modu 😅
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Vrataski 1 ay
Genelde bilgisayardan giriyorum foruma.
Celonfix, bilmiyodum bu uygulamayı. İyi oldu teşekkürler
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Vrataski 1 ay
Genelde bilgisayardan giriyorum foruma.
Celonfix, bilmiyodum bu uygulamayı. İyi oldu teşekkürler
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Vrataski 1 ay
Genelde bilgisayardan giriyorum foruma.
Celonfix, bilmiyodum bu uygulamayı. İyi oldu teşekkürler
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