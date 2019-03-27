WhatsApp uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için kullanıcılar uzun zamandır karanlık mod isteğinde bulunuyorlar. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da WhatsApp Android uygulamasının 2.19.82 sürümünün kodları içerisinde karanlık mod özelliği görüldü.

Hala kullanılabilir değil

Her ne kadar 2.19.82 sürümü içerisinden karanlık modun aktif edilebildiği söylense de bu sürümü yükleseniz bile yeni özelliğe ulaşamayacaksınız. WABetaInfo tarafından beta sürümün kodları içinde yapılan özel çalışmayla karanlık mod aktifleştirilebildi.

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Paylaşılan ekran görüntülerinde WhatsApp’ın ayarlar kısmının karanlık mod ile nasıl göründüğünü inceleyebiliyoruz. Mesajlaşma arayüzüne ait herhangi bir görüntü şimdilik yok. Tabii ki karanlık mod özelliği resmi olarak aktif olduğunda uygulamanın tamamına yayılacaktır. Uygulamanın iOS versiyonun karanlık mod özelliği ise çok daha öncesinde sızdırılmıştı.

Google’ın yeni işletim sistemi Android Q ile sistem çapında karanlık mod özelliği getirmek istediği uzun zamandır biliniyor. Başta Google uygulamaları olmak üzere tüm uygulamalara da sırayla karanlık mod özelliği geldiğini gördük. Hem göz yorulmasını engellemesi hem de özellikle AMOLED ekranlarda batarya tasarrufu sağlaması sebebiyle karanlık mod özelliği kullanıcılardan da sürekli talep ediliyor.

https://9to5google.com/2019/03/26/whatsapp-android-dark-mode-beta/