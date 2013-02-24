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Google Glass, 2013 yılı sonuna kadar satışa sunulmuş olacak

6 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google Glass, 2013 yılı sonuna kadar satışa sunulmuş olacak

İlk çalışmalarına üç yıl önce, gizli Google X laboratuvarlarında başlanan internet devinin Glass adını verdiğini yeni aygıtı, geçtiğimiz yıl I/O konferansında ilan edilen çıkış tarihinden daha erken bir zaman diliminde tüketicilerin beğenisine sunulacak. Farklı basın organları tarafından bildirilen bu gelişme, Google'ın New York'taki merkez binasında Glass projesinin ürün müdürü Steve Lee ve endüstriyel tasarımcısı Isabelle Olsson ile özel bir buluşmada bir araya gelen The Verge sitesinin yayınladığı röportajda bizzat yetkililer tarafından dile getiriliyor. İçerisinde bulunduğumuz 2013 yılı sonuna kadar satılmaya başlayacağı müjdelenen Google Glass'ın ayrıca, kısa süre önce paylaşılan yeni tanıtım videosuna konu olan işlevleri ve bilinmeyen bazı teknik özellikleri de gerçekleştirilen bu röportaj kapsamında detaylandırıldı.
Google'ın kurucularından Sergey Brin öncülüğünde araştırma-geliştirme çalışmaları yürütülen Project Glass'ın ilk prototiplerinden birini ortaya çıkaran tasarımcı Isabelle Olsson, ilk duyurusundan bu yana yaklaşık bir yıl geçen artırılmış gerçeklik sunan gözlüğün fiziksel yapısıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Ünlü gözlük üreticileriyle işbirliğine gitmek için görüşmelere başladığı rapor edilen Google'ın sıradışı gözlüğü, ana cihaza tek bir vida ile sabitlenmiş olan çerçevesinden kolayca ayrılabildiği gibi, geliştiriciler için dağıtımına başlanacak özel sürüme de eşlik eden güneş gözlüğü aparatı, siyah, beyaz, turuncu, gri ve açık mavi renk seçenekleriyle özelleştirilebilecek. Google Glass ile ilk kez karşılaşan insanları bu tür bir cihaza sahip olmaya itebilecek nedenler üretmekle meşgul olan ve çeşitli fonksiyonlarının istikrarlı bir kullanım deneyimi sağlayabilmesi için geliştirme çalışmalarını sürdüren Mountain View merkezli firmanın Project Glass takımı, son olarak resmi Youtube kanalı aracılığıyla yayınladıkları yeni bir videoyla cihazın günlük hayatta karşılaşılabilecek ne tür durumlarda fayda sağlayabileceği ve paylaşımı nasıl bir boyuta ulaştıracağını gözler önüne sermişti.
Geliştiricilere özel versiyonun 1,500$ düzeyindeki fiyat etiketinin aksine yıl sonunda satılmaya başlayacak Glass, daha düşük bir seviyeden fiyatlandırılacak. Üzerinde GPS ve Wi-Fi çipleri bulunduğu bilinen gözülül, maalesef herhangi bir mobil veri aktarım teknolojisine destek sunmuyor. Ancak Bluetooth yolu ile Android ve iOS işletim sistemli cihazların 3G ve 4G LTE bağlantısından faydalanabiliyor. Böylece görüş alanınıza yerleşen Google Glass'ı yol tarifi almak, Google'da arama yapmak, Google+ sosyal ağında paylaşım yapmak, görüntülü sohbet, sesli görüşme, fotoğraf ve video kaydı gibi işlemler için kullanabileceksiniz. Kullanıcısının adeta üçüncü gözü haline gelen gözlük formundaki akıllı aygıt, oldukça hafif olması, zarif tasarımı ve Google'ın gelişmiş ses algılama teknolojisi sayesinde ağzınızdan dökülecek birkaç kelimeyle yönetilebilen arayüzü ile yeni nesil teknolojileri insanların duyularıyla bütünleştirecek.
Mobil cihazlar ile tam olarak nasıl bir etkileşim içerisinde olacağı bilinmeyen Glass'ın önümüzdeki aylarda Amerika'da faaliyet göstermeye başlayacağı tahmin edilen Google'ın resmi perakende mağazalarından tüketicilere ulaştırılabileceği konuşuluyor. Projede gelinen son noktayla ilgili Mayıs ayındaki I/O 2013 konferasında bir açıklama yapması beklenen teknoloji firmasından Steve Lee ve gözlüğün I/O 2012 tanıtımını gerçekleştirilen Isabelle Olsson'un röportajını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2013/2/22/4013406/i-used-google-glass-its-the-future-with-monthly-updates Yorum Yaz
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eczbon 6 yıl en beğenilen
Microsoft insallah kalkismaz bu ise
4 Yanıt Yanıtla +26
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kımyasal 6 yıl
Kavgada yediğimiz yumruğamı yanalım,gözlüğün kırıldığınamı yanalım.
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1 Avatar
Créw 6 yıl
Atasun optikte satilirsa indirimle alirim tanidik calisiyor
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Lepanto 6 yıl
Yenilikçi ve güzel bir konsept ancak bir süre daha gelişimini ve kullanımını izlemek gerekli diye düşünüyorum. Çok albenili duruyor olsa da gözlükle fotoğraf ve video çekmek, navigasyon kullanmak ne kadar gerekli orası tartışılır. Ayrıca yüzümüzde garip duracağı da kesin. Bluetooth ile telefona bağlanarak internete girebiliyor, ancak internette gezinme gibi bir seçenek kullanışsız olacaktır, anlık bilgi alınabilir sadece Google aracılığıyla. Ayrıca bu durum akıllı telefonun da bataryasını olumsuz etkileyecektir. Bir de o durum var, acaba gözlüğün şarjı ne kadar gidiyor, ısınma yapıyor mu? Çünkü bütün komponentleri ufak bir kısma sığdırmışlar.

Dediğim gibi güzel bir teknoloji ancak tam olarak anlamak ve biraz daha gelişmesi için beklemek makul olacaktır kendi adıma.

Ayrıca yurtdışı fiyatı pek önemli değil ülkemizde kazık da değil elektrik direği fiyatına satılacağı da bir Türkiye gerçeği ne yazık ki.
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fuckulteli 6 yıl
Artık eskisi gibi uçuk bir teknolojik gelişme olduğunu düşünmüyorum bu gözlüğün. Hepsi bildiğimiz şeyler, Google'ın sesli asistanı, şeffaf minik bir ekran. Telefonun donanımlarını bir miktar küçültüp farklı bir şekle sokmuşlar.. Yaratıcı mı evet yaratıcı, ancak bambaşka bir şey değil.. Daha fazlasını bekliyorum ve yapacaklar..
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pergamonist 6 yıl
Başlangıç olarak örnek olup geliştirildiğinde devrim olacaktır bu gözlükler diye düşünüyorum. Telefon kullanmaktansa gözlük kullanmak çok güzel olurdu sanırım.
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qwerty18 6 yıl
Zeki Mürende bizi girecek mi :D
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acmtncy 6 yıl
elektronik parçaların olduğu kısmı 2 gözlük sapına da dağıtıp inceltebilirlerse daha güzel olur. tabi onların kendi aralarında iletişimini sağlamak zor olacaktır.
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Hk@n 6 yıl
Arkadaslar bu cihaz ne ise yariyor anlık fotograf cekiyor sanirim.baska neler yapabiliyoruz ?
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EstrEmO 6 yıl
Şöyle bir şey ile kombine edilebilse keşke :)
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hazarRS 6 yıl
Nihilous
Televizyonda 1500 dolar olacağı söyleniyordu ne kadar doğrudur bilemem ama fiyatı illaki uçuk olacaktır.

Geliştiriciler için üretilmiş versiyonu 1500 dolar. Satışa çıktığında fiyatı bu kadar olmayacak.
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sinanerdem 6 yıl
devrimm.
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Nerevarine 6 yıl
Konuşan gözlük kadın sesi idi, eğer Türkçede erkek sesi olursa almam. Çinceye kadar giderim.


Yeter ki kadın sesi olsun.
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plutonus 6 yıl
giyilebilir teknoloji (hem insanlar hem de yapılar için) geleceğimiz galiba
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Elessar Eredhian 6 yıl
Şarjı ne kadar gider ki bunun?
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eczbon 6 yıl en beğenilen
Microsoft insallah kalkismaz bu ise
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plutonus 6 yıl eczbon
emre305

Microsoft insallah kalkismaz bu ise


mavi ekranla bitmesi güzel bir dokunuş olmuş :D
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Behaviour 6 yıl eczbon
emre305

Microsoft insallah kalkismaz bu ise


sesli güldüm
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Puzzles 6 yıl eczbon
emre305

Microsoft insallah kalkismaz bu ise


Süper
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