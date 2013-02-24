Google Glass, 2013 yılı sonuna kadar satışa sunulmuş olacak





İlk çalışmalarına üç yıl önce, gizli Google X laboratuvarlarında başlanan internet devinin Glass adını verdiğini yeni aygıtı, geçtiğimiz yıl I/O konferansında ilan edilen çıkış tarihinden daha erken bir zaman diliminde tüketicilerin beğenisine sunulacak. Farklı basın organları tarafından bildirilen bu gelişme, Google'ın New York'taki merkez binasında Glass projesinin ürün müdürü Steve Lee ve endüstriyel tasarımcısı Isabelle Olsson ile özel bir buluşmada bir araya gelen The Verge sitesinin yayınladığı röportajda bizzat yetkililer tarafından dile getiriliyor. İçerisinde bulunduğumuz 2013 yılı sonuna kadar satılmaya başlayacağı müjdelenen Google Glass'ın ayrıca, kısa süre önce paylaşılan yeni tanıtım videosuna konu olan işlevleri ve bilinmeyen bazı teknik özellikleri de gerçekleştirilen bu röportaj kapsamında detaylandırıldı.

Google'ın kurucularından Sergey Brin öncülüğünde araştırma-geliştirme çalışmaları yürütülen Project Glass'ın ilk prototiplerinden birini ortaya çıkaran tasarımcı Isabelle Olsson, ilk duyurusundan bu yana yaklaşık bir yıl geçen artırılmış gerçeklik sunan gözlüğün fiziksel yapısıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Ünlü gözlük üreticileriyle işbirliğine gitmek için görüşmelere başladığı rapor edilen Google'ın sıradışı gözlüğü, ana cihaza tek bir vida ile sabitlenmiş olan çerçevesinden kolayca ayrılabildiği gibi, geliştiriciler için dağıtımına başlanacak özel sürüme de eşlik eden güneş gözlüğü aparatı, siyah, beyaz, turuncu, gri ve açık mavi renk seçenekleriyle özelleştirilebilecek. Google Glass ile ilk kez karşılaşan insanları bu tür bir cihaza sahip olmaya itebilecek nedenler üretmekle meşgul olan ve çeşitli fonksiyonlarının istikrarlı bir kullanım deneyimi sağlayabilmesi için geliştirme çalışmalarını sürdüren Mountain View merkezli firmanın Project Glass takımı, son olarak resmi Youtube kanalı aracılığıyla yayınladıkları yeni bir videoyla cihazın günlük hayatta karşılaşılabilecek ne tür durumlarda fayda sağlayabileceği ve paylaşımı nasıl bir boyuta ulaştıracağını gözler önüne sermişti.

Geliştiricilere özel versiyonun 1,500$ düzeyindeki fiyat etiketinin aksine yıl sonunda satılmaya başlayacak Glass, daha düşük bir seviyeden fiyatlandırılacak. Üzerinde GPS ve Wi-Fi çipleri bulunduğu bilinen gözülül, maalesef herhangi bir mobil veri aktarım teknolojisine destek sunmuyor. Ancak Bluetooth yolu ile Android ve iOS işletim sistemli cihazların 3G ve 4G LTE bağlantısından faydalanabiliyor. Böylece görüş alanınıza yerleşen Google Glass'ı yol tarifi almak, Google'da arama yapmak, Google+ sosyal ağında paylaşım yapmak, görüntülü sohbet, sesli görüşme, fotoğraf ve video kaydı gibi işlemler için kullanabileceksiniz. Kullanıcısının adeta üçüncü gözü haline gelen gözlük formundaki akıllı aygıt, oldukça hafif olması, zarif tasarımı ve Google'ın gelişmiş ses algılama teknolojisi sayesinde ağzınızdan dökülecek birkaç kelimeyle yönetilebilen arayüzü ile yeni nesil teknolojileri insanların duyularıyla bütünleştirecek.

Mobil cihazlar ile tam olarak nasıl bir etkileşim içerisinde olacağı bilinmeyen Glass'ın önümüzdeki aylarda Amerika'da faaliyet göstermeye başlayacağı tahmin edilen Google'ın resmi perakende mağazalarından tüketicilere ulaştırılabileceği konuşuluyor. Projede gelinen son noktayla ilgili Mayıs ayındaki I/O 2013 konferasında bir açıklama yapması beklenen teknoloji firmasından Steve Lee ve gözlüğün I/O 2012 tanıtımını gerçekleştirilen Isabelle Olsson'un röportajını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2013/2/22/4013406/i-used-google-glass-its-the-future-with-monthly-updates