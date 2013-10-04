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Google Glass, bu sefer de Philips'in desteğiyle ameliyat odasına giriş yaptı

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Glass, bu sefer de Philips'in desteğiyle ameliyat odasına giriş yaptı
Sürücüsüz otomobil modellerinden, akıllı telefonlara kadar teknolojinin birçok farklı alanında faaliyet gösteren internet devi Google, beraberinde büyük tartışmalar getiren Glass isimli giyilebilir bir gözlük üzerinde de ciddi çalışmalar yürütüyor. Daha önce Dr. Ismail Nabeel ve Dr. Christopher Kaeding tarafından yapılan bir çalışma kapsamında Amerika'da bulunan Ohio State Üniversitesi'nde yapılan bir cerrahi operasyona katılan Google Glass, şimdi de Philips'in desteğiyle benzer bir çalışma içerisinde aktif olarak yer aldı.
Philips ve Accenture isimli firmalar tarafından geliştirilen yeni sistem Google Glass ile akıllı cep telefonları arasındaki bağlantının benzerini, doktorlara ameliyat süreci boyunca gerekli görselleri sağlamak, hastanın yaşamsal bilgilerini göstermek ve sesli notlar alabilmek gibi işlevler için Google Glass ile Philips'in hasta monitörleri arasında sağlayabiliyor. Herhangi bir kablo bağlantısı gerektirmemesi ve hızlı çalışabiliyor olması sayesinde doktorlara büyük bir avantaj getiren sistem, hastane içi iletişim sürecinde de etkili bir rol oynayarak gerçek zamanlı bir bağlantı ve koordinasyon kurulmasına yardımcı oluyor.
Oldukça faydalı bir amaç için geliştirilen sistem hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://mashable.com/2013/10/03/philips-google-glass/ Yorum Yaz
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Nelson Muntz 5 yıl
Güzel güzel
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Nucleus7 5 yıl
Hologram teknolojisinin gelmesi yakındır artık.
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OverClocK1ng 5 yıl
Bence Google Glass, tıp sektörü için fevkalade yararlı bir cihaz.
Doktorun gözünden ameliyatı çekip, stajyer doktorlara izleteceksin.
Aynı zamanda çok iyi doktor olanların nasıl ameliyat yaptıkları veya
işin incelikleri de videoyu izleyerek geliştirilebilir.
Apple da "Tüm paramı harcasam da Google ve Android'i bitirmeye çalışacağım" desin.
Google bu dünyayı daha iyi ve yaşanacak bir yer haline getirmek için elinden geleni yapıyor.
Apple'la yola çıkanları görüyoruz...
Antartika'ya gidenler mi dersin, veya:
chip.com.tr/...
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Farwynd 5 yıl
umut_baris
Philips yapıyorsa donanımı kalitelidir ancak yazılım kısmında cihazları hep güncelleme mağduru bırakıyor. Bu huyundan vazgeçip eski philips olsa yine keşke.

Şaka mısın sen ya? Adam Philips'in medikal bölümüyle telefon bölümünü aynı zannediyor ya...
2 Yanıt Yanıtla +3
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khytr89 5 yıl Farwynd
Farwynd
umut_baris
Philips yapıyorsa donanımı kalitelidir ancak yazılım kısmında cihazları hep güncelleme mağduru bırakıyor. Bu huyundan vazgeçip eski philips olsa yine keşke.

Şaka mısın sen ya? Adam Philips'in medikal bölümüyle telefon bölümünü aynı zannediyor ya...

philips in guncellenebilir telefonu mu var ?

adam belli ki smart tv den bahsetmis.. o da ekran neticede ;)
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umut_baris 5 yıl Farwynd
Farwynd

umut_baris

Philips yapıyorsa donanımı kalitelidir ancak yazılım kısmında cihazları hep güncelleme mağduru bırakıyor. Bu huyundan vazgeçip eski philips olsa yine keşke.


Şaka mısın sen ya? Adam Philips'in medikal bölümüyle telefon bölümünü aynı zannediyor ya...

Aynı zannettiğimi o mesajdan çıkardın ya ayakta alkışlıyorum seni.


Sana daha fazla yazmak isterdim ama hoşaftan anlamıyorsun ki...
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khytr89 5 yıl
tıp sektorunde siemens ten asagisini tanimam :)
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Hypervenom 5 yıl
FASCINATING
1 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 5 yıl
Philips yapıyorsa donanımı kalitelidir ancak yazılım kısmında cihazları hep güncelleme mağduru bırakıyor.

Bu huyundan vazgeçip eski philips olsa yine keşke.
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Susanoo 5 yıl Hypervenom
Hypervenom

FASCINATING

Adamların tek yaptığı monitördekini gözlüğe yansıtmak. Sanki mükemmel bir iş yapmışlar. Cerrah gözlüğe onu diyene kadar kafayı kaldırır monitöre bakar. Zaten o monitörler de eğer herhangi bir sıkıntı varsa ona göre seli uyarı yapıyor.
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