Google Glass, bu sefer de Philips'in desteğiyle ameliyat odasına giriş yaptı

Sürücüsüz otomobil modellerinden, akıllı telefonlara kadar teknolojinin birçok farklı alanında faaliyet gösteren internet devi Google, beraberinde büyük tartışmalar getiren Glass isimli giyilebilir bir gözlük üzerinde de ciddi çalışmalar yürütüyor. Daha önce Dr. Ismail Nabeel ve Dr. Christopher Kaeding tarafından yapılan bir çalışma kapsamında Amerika'da bulunan Ohio State Üniversitesi'nde yapılan bir cerrahi operasyona katılan Google Glass, şimdi de Philips'in desteğiyle benzer bir çalışma içerisinde aktif olarak yer aldı.

Philips ve Accenture isimli firmalar tarafından geliştirilen yeni sistem Google Glass ile akıllı cep telefonları arasındaki bağlantının benzerini, doktorlara ameliyat süreci boyunca gerekli görselleri sağlamak, hastanın yaşamsal bilgilerini göstermek ve sesli notlar alabilmek gibi işlevler için Google Glass ile Philips'in hasta monitörleri arasında sağlayabiliyor. Herhangi bir kablo bağlantısı gerektirmemesi ve hızlı çalışabiliyor olması sayesinde doktorlara büyük bir avantaj getiren sistem, hastane içi iletişim sürecinde de etkili bir rol oynayarak gerçek zamanlı bir bağlantı ve koordinasyon kurulmasına yardımcı oluyor.

Oldukça faydalı bir amaç için geliştirilen sistem hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2013/10/03/philips-google-glass/