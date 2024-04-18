GPT-4, göz sağlığı değerlendirmelerinde uzman doktorlarla yarışır hale geldi

Tam Boyutta Gör ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka araçlarına güç veren dil modelleri (LLM) sürekli olarak gelişmeye devam ediyor ve bu gelişim onların tıp ve tıbbın spesifik alanlarında kullanılma ihtimalini artırıyor. Cambridge Üniversitesi Klinik Tıp Fakültesi'nde yapılan yeni bir çalışma da bu potansiyeli ortaya koyuyor. Zira OpenAI’ın mevcuttaki en gelişmiş modeli olan GPT 4, göz ve görme sistemi hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ile ilgilenen bir tıp dalı olan oftalmoloji değerlendirmesinde neredeyse bu alandaki uzman doktorlar kadar iyi performans gösterdi.

Yapay zekalar göz hastalıklarını teşhis edecek

Yapılan araştırmada OpenAI’ın GPT-3.5, GPT-4 modelleriyle birlikte Google'ın PaLM 2 ve Meta'nın LLaMA yapay zeka modelleri 87 çoktan seçmeli soruyla test edildi. Bu testlere beş uzman oftalmolog, üç stajyer oftalmolog ve iki uzman olmayan genç doktor da katıldı. İnsanlara ve yapay zeka modellerine sorular sorular ise ışık hassasiyetinden lezyonlara kadar her konuda stajyerleri sınamak için hazırlanan bir ders kitabından alındı. Bu kitabın içeriği kamuya açık olamadığı için araştırmacılar, yapay zeka modellerinin bu sorulara karşı hazırlıklı olmadıklarına inanıyor.

Ancak buna rağmen GPT-4, 87 sorudan 60'ını doğru yanıtlayarak stajyerlerden ve genç doktorlardan daha yüksek puan almayı başarıyor. Testlerde uzman olmayan genç doktorlar 87 sorudan 37 tanesini, oftalmoloji stajyerleri 59,7 tanesini, uzman oftalmologlar ise 66,4 tanesini doğru cevapladı. Bu arada PaLM 2 testlerde 49, GPT-3.5 ise 42 puan aldı. En düşük sonuçları ise 28 puanla LLaMa aldı.

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Bu sonuçların potansiyel faydalara kapı aralıyor olsa bazı riskler ve endişeleri de beraberinde getiriyor. En nihayetinde bu çalışmada sınırlı sayıda soru soruldu ve gerçek dünya koşullarında durumlar daha farklı olabiliyor. Bununla birlikte tüm LLM’lerde yani AI modellerinde "halüsinasyon görme" ya da bir şeyler uydurma eğilimi halen bulunuyor. Dolayısıyla GPT 4 veya başka bir model gözünüzdeki kızarıklığa bakıp kanser olduğunuzu iddia edebilir. Öte yandan yapay zeka modelleri bazı tıp alanlarında insanlar kadar uzmanlaşarak hastalıkların tespitinde ve teşhislerde kullanılabilir.

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GPT-4, göz sağlığı konusunda uzman doktorlarla yarışıyor