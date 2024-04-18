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    GPT-4, göz sağlığı değerlendirmelerinde uzman doktorlarla yarışır hale geldi

    Yapay zekalar gelişmeye devam ettikçe spesifik alanlarda kullanımları da benzer bir artış yaşıyor. OpenAI’ın GPT-4 modeli yapılan araştırmada göz sağlığı değerlendirmelerinde doktorlarla yarışıyor.
    GPT-4, göz sağlığı konusunda uzman doktorlarla yarışıyor Tam Boyutta Gör
    ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka araçlarına güç veren dil modelleri (LLM) sürekli olarak gelişmeye devam ediyor ve bu gelişim onların tıp ve tıbbın spesifik alanlarında kullanılma ihtimalini artırıyor. Cambridge Üniversitesi Klinik Tıp Fakültesi'nde yapılan yeni bir çalışma da bu potansiyeli ortaya koyuyor. Zira OpenAI’ın mevcuttaki en gelişmiş modeli olan GPT 4, göz ve görme sistemi hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ile ilgilenen bir tıp dalı olan oftalmoloji değerlendirmesinde neredeyse bu alandaki uzman doktorlar kadar iyi performans gösterdi.

    Yapay zekalar göz hastalıklarını teşhis edecek

    Yapılan araştırmada OpenAI’ın GPT-3.5, GPT-4 modelleriyle birlikte Google'ın PaLM 2 ve Meta'nın LLaMA yapay zeka modelleri 87 çoktan seçmeli soruyla test edildi. Bu testlere beş uzman oftalmolog, üç stajyer oftalmolog ve iki uzman olmayan genç doktor da katıldı. İnsanlara ve yapay zeka modellerine sorular sorular ise ışık hassasiyetinden lezyonlara kadar her konuda stajyerleri sınamak için hazırlanan bir ders kitabından alındı. Bu kitabın içeriği kamuya açık olamadığı için araştırmacılar, yapay zeka modellerinin bu sorulara karşı hazırlıklı olmadıklarına inanıyor.

    GPT-4, göz sağlığı konusunda uzman doktorlarla yarışıyor
    Ancak buna rağmen GPT-4, 87 sorudan 60'ını doğru yanıtlayarak stajyerlerden ve genç doktorlardan daha yüksek puan almayı başarıyor. Testlerde uzman olmayan genç doktorlar 87 sorudan 37 tanesini, oftalmoloji stajyerleri 59,7 tanesini, uzman oftalmologlar ise 66,4 tanesini doğru cevapladı. Bu arada PaLM 2 testlerde 49, GPT-3.5 ise 42 puan aldı. En düşük sonuçları ise  28 puanla LLaMa aldı.

    Bu sonuçların potansiyel faydalara kapı aralıyor olsa bazı riskler ve endişeleri de beraberinde getiriyor. En nihayetinde bu çalışmada sınırlı sayıda soru soruldu ve gerçek dünya koşullarında durumlar daha farklı olabiliyor. Bununla birlikte tüm LLM’lerde yani AI modellerinde "halüsinasyon görme" ya da bir şeyler uydurma eğilimi halen bulunuyor. Dolayısıyla GPT 4 veya başka bir model gözünüzdeki kızarıklığa bakıp kanser olduğunuzu iddia edebilir. Öte yandan yapay zeka modelleri bazı tıp alanlarında insanlar kadar uzmanlaşarak hastalıkların tespitinde ve teşhislerde kullanılabilir.

    Kaynakça https://www.engadget.com/gpt-4-performed-close-to-the-level-of-expert-doctors-in-eye-assessments-131517436.html https://journals.plos.org/digitalhealth/article?id=10.1371/journal.pdig.0000341#sec014
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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