GPT-4, göz sağlığı değerlendirmelerinde uzman doktorlarla yarışır hale geldi

Yapay zekalar göz hastalıklarını teşhis edecek
Yapılan araştırmada OpenAI’ın GPT-3.5, GPT-4 modelleriyle birlikte Google'ın PaLM 2 ve Meta'nın LLaMA yapay zeka modelleri 87 çoktan seçmeli soruyla test edildi. Bu testlere beş uzman oftalmolog, üç stajyer oftalmolog ve iki uzman olmayan genç doktor da katıldı. İnsanlara ve yapay zeka modellerine sorular sorular ise ışık hassasiyetinden lezyonlara kadar her konuda stajyerleri sınamak için hazırlanan bir ders kitabından alındı. Bu kitabın içeriği kamuya açık olamadığı için araştırmacılar, yapay zeka modellerinin bu sorulara karşı hazırlıklı olmadıklarına inanıyor.
Bu sonuçların potansiyel faydalara kapı aralıyor olsa bazı riskler ve endişeleri de beraberinde getiriyor. En nihayetinde bu çalışmada sınırlı sayıda soru soruldu ve gerçek dünya koşullarında durumlar daha farklı olabiliyor. Bununla birlikte tüm LLM’lerde yani AI modellerinde "halüsinasyon görme" ya da bir şeyler uydurma eğilimi halen bulunuyor. Dolayısıyla GPT 4 veya başka bir model gözünüzdeki kızarıklığa bakıp kanser olduğunuzu iddia edebilir. Öte yandan yapay zeka modelleri bazı tıp alanlarında insanlar kadar uzmanlaşarak hastalıkların tespitinde ve teşhislerde kullanılabilir.Kaynakça https://www.engadget.com/gpt-4-performed-close-to-the-level-of-expert-doctors-in-eye-assessments-131517436.html https://journals.plos.org/digitalhealth/article?id=10.1371/journal.pdig.0000341#sec014 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)