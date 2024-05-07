Google’ın tıbbi yapay zekası doktorlardan daha iyi performans gösterdi

Med-Gemini ailesi adından da anlaşılacağı üzere mevcuttaki Gemini modellerinin üzerine inşa edilmiş durumda ancak tıp odaklı ince ayarlamalara da sahipler. Med-Gemini ailesinde dört farklı model bulunuyor: Med-Gemini-S 1.0, Med-Gemini-M 1.0, Med-Gemini-L 1.0 ve Med-Gemini-M 1.5.
Google, Med-Gemini ile daha gelişmiş klinik muhakeme sağlamak için web tabanlı aramaya erişimi de dahil etmiş durumda. Ayrıca Med-Gemini, tıbbi bilgi ve muhakemeyi test etmek için tasarlanmış ABD Tıp Lisans Sınavı (USMLE) sorularını temsil eden çoktan seçmeli sorular olan MedQA üzerinde eğitilmiş durumda.
Her kriterde GPT-4’ü geçiyor
Med-Gemini ayrıca 10 kişilik bir listeden tanı konulan zorlu klinik vakaların görüntülerini içeren NEJM de dahil olmak üzere 7 adet multimodal karşılaştırmada GPT-4'ten ortalama yüzde 44,5 daha iyi performans gösterdi. Med-Gemini, yoğun bakıma kabul edilen hastaların kimliksizleştirilmiş sağlık verilerini içeren, halka açık büyük bir veritabanı olan MIMIC-III’te tarama yapma konusunda da üstün başarı sergiledi. Buradaki hasta kayıtlarındaki bilgiler son derece uzun olabiliyor. Ayrıca yazım yanlışı, kısaltmalar gibi hata oranını artıracak faktörler de var. Buna rağmen model istenen görevleri başarıyla yerine getirdi.
Med-Gemini, bilim insanlarına göre mevcut haliyle “umut verici” bir araştırmadan ibaret. Yapılan gerçek dünya testlerinde hem hasta hem de doktor taleplerini doğru bir şekilde yerine getirebilse de araştırmacılar daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunun altını çiziyor. Bununla birlikte aracın mevcut haliyle bile doktorlara önemli zaman tasarrufu sağlayabileceği de kabul ediliyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.