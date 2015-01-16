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Google Glass deneme süreci sona erdi, projenin başına Tony Fadell getiriliyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Glass deneme süreci sona erdi, projenin başına Tony Fadell getiriliyor

Tanıtıldığı yıl gelecek vaad eden icatlardan birisi olarak kabul edilen ancak bugüne kadar pilot programdan çıkamayınca tüketici ilgisini de kaybeden Google Glass akıllı gözlüğü ile ilgili sık sık rafa kalktığı yönünde iddialar gündeme geliyordu. Projenin rafa kalktığı doğrulandı ancak bu, hali hazırdaki pilot program için geçerli ve Google Glass ayrı bir departman olarak yoluna devam edecek. 

Gelen bilgilere göre Glass Explorer adındaki pilot program sona ermiş durumda ve 1500$ fiyat seviyesindeki geliştirici modellerinin de üretimine son verildi. Bilgileri veren ekibin lideri Ivy Ross, bugüne kadar Google X laboratuvarı içerisinde bir ekip olarak yürüttükleri projenin artık ayrı bir bölüm olarak yola devam edeceğini ve bölümün başkanlığına da Tony Fadell'in getirileceğini ifade etti. 

Bu yıl başına kadar Google'ın satın aldığı akıllı termostat firması Nest'in başında olan Tony Fadell'i 2000'li yılların başındaki iPod modelinden tanıyoruz. Google Glass bölümünün başına geçmesi ile ilgili olarak ise projenin geleceğini firma içerisinde en iyi Fadell'in çizebileceği yorumları yapılıyor. 

Google Glass'ın bu yıl ikinci versiyonu ile tüketici karşısına çıkacağı iddia ediliyordu. Muhtemelen Tony Fadell ikinci versiyonu bizzat takip edecek. Ancak yine de Google Glass'ın geleceği konusunda şüpheler mevcut. Özellikle Google'ın ağırlığı Project Ara modüler akıllı telefon projesine verdiği bu günlerde bu şüpheler de giderek artıyor. 

http://fortune.com/2015/01/15/glass-to-exit-google-x-report-to-nests-tony-fadell/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Neden bilmem, Google Glass'ı çok sevmeme rağmen tasarımının kötü olduğunu düşünüyorum; neden böyle?
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WB 4 yıl
Trafikte arac kullanirken cihaz kullanimi nasil engellenebilir yada kaza ihtimali yuksek hassas islerle ugrasanlar icin de gecerli..
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Das Boot 4 yıl
Ne işe yarıyacak Google Glass? bizim gibi kullanıcılar için? Bu sorunun cevabı verilemiyor. Daha çıkmadan, amerika da bazı barlarda Google Glass ile girilmesi yasaktır tabelası asılmış. Kimse kendisinin çekilmesini istemez sonuçta. Bence patladı Google Glass. Polis falan kullanır anca.
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TickTok 4 yıl
Benim fikrim Google Glass bir devrim bence.Fakat fiyatı inanılmaz derecede pahalı.
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Gece772 4 yıl
Gözlüklü sapık var polis....
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darkhair 4 yıl
Bence Sony in her gözlüğü akıllı yapan aparatı daha başarılı. En azından numaralı gözlük kullanan kişiler de deneme fırsatı bulur.
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Masquerade89 4 yıl
Ben bir şeyler bekliyorum bu gözlükten
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General. 4 yıl
Bu zımpırtının neye yarayacağını daha çözemedim.
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Elsa 4 yıl
Tek sorunu fiyattı bence, bir de dereceli modelleri çıksa çok güzel olur
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venomboy_85 4 yıl
Yılbaşı tatilinde, Dubai'de, çöl safaride aynı araçta tanıştığım, Hintli, Google Kaliforniya'da Hardware Engineer olarak çalışan kişi;
"Yakın zamanda daha iyi ve daha uygun fiyatlı bir google glass piyasada olacak ve bu ürün global olarak satışa sunulacak" dedi.
Ayrıca kendisi Google sürücüsüz otomobil projesinde de aktif olarak çalışıyormuş.
Hatta sürücüsüz otomobil projesine; "Project X" demişti.

Gereksiz bilgi:) Adamın telefonu Moto X 2014'tü. Arka kapak açık kahverengi deri ve üzerinde adı yazıyordu.
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santhora 4 yıl venomboy_85
venomboy_85
Yılbaşı tatilinde, Dubai'de, çöl safaride aynı araçta tanıştığım, Hintli, Google Kaliforniya'da Hardware Engineer olarak çalışan kişi;
"Yakın zamanda daha iyi ve daha uygun fiyatlı bir google glass piyasada olacak ve bu ürün global olarak satışa sunulacak" dedi.
Ayrıca kendisi Google sürücüsüz otomobil projesinde de aktif olarak çalışıyormuş.
Hatta sürücüsüz otomobil projesine; "Project X" demişti.

Gereksiz bilgi:) Adamın telefonu Moto X 2014'tü. Arka kapak açık kahverengi deri ve üzerinde adı yazıyordu.

Arkadaşım Tanışma Fırsatı bulduğum demen yeterliydi. Ne zaman nerede nasıl'ı yazman biraz hava atar gibi olmuş. Gerek yok böyle şeylere
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strathmorea 4 yıl
1500 dolar dediğin ürünün maliyeti 100 dolar dahi etmiyor. Sadece kolay ulaşılabilir olmasın, ayağa düşmesin hesabı. Google glass kocaman bir balondu ve söndü o kadar.
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Vash The Stampede 4 yıl strathmorea
strathmorea

1500 dolar dediğin ürünün maliyeti 100 dolar dahi etmiyor. Sadece kolay ulaşılabilir olmasın, ayağa düşmesin hesabı. Google glass kocaman bir balondu ve söndü o kadar.

oha. cevaba bak, çay demle. koca koca yazıyor orada "geliştirme sürümü" diye.
nihai sürüm daha ucuz olacak ve peynir ekmek gibi satılacak. daha bir kaç bin tanelik geliştirme sürümüyle bu kadar sansasyon yarattı. bir de son halini düşün. herkes yanında "ok glass" derken sen fakir telefonunun fakir ekranına bakıp iç çekeceksin.
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