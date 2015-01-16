Google Glass deneme süreci sona erdi, projenin başına Tony Fadell getiriliyor





Tanıtıldığı yıl gelecek vaad eden icatlardan birisi olarak kabul edilen ancak bugüne kadar pilot programdan çıkamayınca tüketici ilgisini de kaybeden Google Glass akıllı gözlüğü ile ilgili sık sık rafa kalktığı yönünde iddialar gündeme geliyordu. Projenin rafa kalktığı doğrulandı ancak bu, hali hazırdaki pilot program için geçerli ve Google Glass ayrı bir departman olarak yoluna devam edecek.





Gelen bilgilere göre Glass Explorer adındaki pilot program sona ermiş durumda ve 1500$ fiyat seviyesindeki geliştirici modellerinin de üretimine son verildi. Bilgileri veren ekibin lideri Ivy Ross, bugüne kadar Google X laboratuvarı içerisinde bir ekip olarak yürüttükleri projenin artık ayrı bir bölüm olarak yola devam edeceğini ve bölümün başkanlığına da Tony Fadell'in getirileceğini ifade etti.





Bu yıl başına kadar Google'ın satın aldığı akıllı termostat firması Nest'in başında olan Tony Fadell'i 2000'li yılların başındaki iPod modelinden tanıyoruz. Google Glass bölümünün başına geçmesi ile ilgili olarak ise projenin geleceğini firma içerisinde en iyi Fadell'in çizebileceği yorumları yapılıyor.





Google Glass'ın bu yıl ikinci versiyonu ile tüketici karşısına çıkacağı iddia ediliyordu. Muhtemelen Tony Fadell ikinci versiyonu bizzat takip edecek. Ancak yine de Google Glass'ın geleceği konusunda şüpheler mevcut. Özellikle Google'ın ağırlığı Project Ara modüler akıllı telefon projesine verdiği bu günlerde bu şüpheler de giderek artıyor.

http://fortune.com/2015/01/15/glass-to-exit-google-x-report-to-nests-tony-fadell/