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Google Glass gelecek yıl ki I/O konferansında satışa sunulabilir

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Glass gelecek yıl ki I/O konferansında satışa sunulabilir

Geçen yıl Google'ın görkemli bir etkinlikle tanıttığı ve halen test aşamasına devam ettiği Google Glass akıllı gözlük projesi şimdiden yeniliklerinin yanında yasakları ile de gündeme oturmuş durumda. 

Google Glass'ın ne zaman yaygın satışa sunulacağına dair resmi bir bilgi yok. Pek çok otorite satışa sunulsa da cihazın ilgi görmeyeceğini belirtiyor. Gelen iddialar Google'ın gelecek yıl yaygın satışa başlayacağı yönünde.

Google Glass'ın bahar döneminde satışa sunulacağı kaydediliyor. Bu da büyük ihtimalle duyurunun I/O 2014 konferansında yapılacağını veya yakın zamanlarda bir lansmanda açıklanacağını gösteriyor. Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, 2014 bahar döneminde ürünü satışa sunabileceklerini açıklamıştı. Bu açıklama iddiaları destekliyor.

Google Glass'ın geliştirici versiyonu 1500$ üzerinden dağıtılmıştı. Son kullanıcı fiyatının ise 300$ civarına düşebileceği sanılıyor. Böylece yaz döneminde Google nabız yoklama şeklinde ilk parti ürünleri satışa sunmuş olacak.

Lansmanı ile ses getiren Google Glass'ın halen son kullanıcıya ulaşmamış olması bir dezavantaj olarak değerlendiriliyor. Ayrıca özel hayatın gizliliği konusunda giderek artan itirazlar, satışa sunulduğunda ürünün nasıl bir tepkiyle karşılaşacağı sorusunun önemini artırıyor. 

http://www.androidheadlines.com/2013/08/glass-to-be-released-at-google-io-2014.html Yorum Yaz
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FRAPS 5 yıl
Aptal bir gözlük , birde sanki çok matah birşeymiş gibi gazlıyorlar.Hiçbir işe yaramaz , buna harcanan zaman yazık
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cübbeli gandalf 5 yıl
google ayakkabı da çıkardı yakında tshirt vb. de çıkarır özel hayat diye birşey kalmaz
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El_domingo 5 yıl
yakın gelecekte herkesin bence bu tip bi cihazı olacak...giyilebilir teknolojiler içinde en matıklısı glass teknolojisi.hali hazırda amerikan ordusu bu tip cihazları kullanıyor...kullanım alanın ucu bucagı yok...gunluk yasam, saglık ,ticaret, tamir işleri,spor(turk hakemlerinin bu tip bi cihazı kullandıgını dusunsenize..(bide birileri cihazı hackliyormus....:DDD), gece gorus vb......

orneğin Termal kamera ile birlikte gelse..(kaynak vikipedi)
Askeri ve sivil alanlarda yaygın olarak kullanılan kamera sistemleri ısıl değişkenliklerin tespite yaradığı hemen hemen her alanda kullanılırlar. Canlı varlıkların tespiti askeri uygulamaların en büyük ayağı iken ısı kaçakları ve istenmeyen ısı üretimleri sivil kullanımda daha yaygındır. Sıralamak gerekirse,
Buhar, basınçlı gaz, sıcak su, sıcak hava taşıyan sistemlerin kaçaklarının tespiti
Elektrik panoları, iletim hatları, aşırı yüklenen enerji sistemlerinin bağlantı hatalarının ve gereğinden fazla yüklenip ısı yaratan yerlerinin tespiti
Motor, rulman, dönen parçaların yağlanmamasından kaynaklanan sürtünme ve oluşturduğu yerlerin tespiti,
Konut, iş merkezi gibi binaların enerji verimliliğinin ölçülmesinde, enerji sarfiyatının düzeltilmesi için sorunlu bölgelerin tespiti

yani gelecek bu teknolojide...mahramiyetmi zaten oyle birsey kalmadı....dunyada 6milyar insan yaşıyor..bence kendimizi cok buyutmeyelim..
kaldıkı benim ozel hayatımı kim neyapacak...onun dısında millet manyak ve sapıksa hayatımızı ve standartlarımız sınırlamak yerine bu konuda yetkili mercilerin caydırıcı yaptırımları hayata geçirmesi isteemek daha mantıklı geliyor...


diğer bazı gozluk modlelleri...


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DubSteq 5 yıl
300$'a alınır aslında la.
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balcis 5 yıl
düzeltme: gelecek "yılki"
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Vasto Lorde 5 yıl
Şu haliyle gereksiz. Biraz daha zaman geçmesi lazım.
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swat882 5 yıl
çok fazla haber yapıldı, çok fazla konuşuldu, artık merak uyandırmıyor... eğer 2014 de tanıtsalardı ve ardından I/O dan sonra da satışa çıksa idi daha fazla merak uyandıracaktı..

şimdi özel yaşam ihlaliydi, kaç satacaktı filan kabak tadı vermeye başladı
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orhanyıldız 5 yıl
Gereksiz bence.
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violiniist 5 yıl
alcağımdan değil de denemek için merakla bekliyorum :D
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