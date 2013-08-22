Google Glass gelecek yıl ki I/O konferansında satışa sunulabilir





Geçen yıl Google'ın görkemli bir etkinlikle tanıttığı ve halen test aşamasına devam ettiği Google Glass akıllı gözlük projesi şimdiden yeniliklerinin yanında yasakları ile de gündeme oturmuş durumda.





Google Glass'ın ne zaman yaygın satışa sunulacağına dair resmi bir bilgi yok. Pek çok otorite satışa sunulsa da cihazın ilgi görmeyeceğini belirtiyor. Gelen iddialar Google'ın gelecek yıl yaygın satışa başlayacağı yönünde.





Google Glass'ın bahar döneminde satışa sunulacağı kaydediliyor. Bu da büyük ihtimalle duyurunun I/O 2014 konferansında yapılacağını veya yakın zamanlarda bir lansmanda açıklanacağını gösteriyor. Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, 2014 bahar döneminde ürünü satışa sunabileceklerini açıklamıştı. Bu açıklama iddiaları destekliyor.





Google Glass'ın geliştirici versiyonu 1500$ üzerinden dağıtılmıştı. Son kullanıcı fiyatının ise 300$ civarına düşebileceği sanılıyor. Böylece yaz döneminde Google nabız yoklama şeklinde ilk parti ürünleri satışa sunmuş olacak.





Lansmanı ile ses getiren Google Glass'ın halen son kullanıcıya ulaşmamış olması bir dezavantaj olarak değerlendiriliyor. Ayrıca özel hayatın gizliliği konusunda giderek artan itirazlar, satışa sunulduğunda ürünün nasıl bir tepkiyle karşılaşacağı sorusunun önemini artırıyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/08/glass-to-be-released-at-google-io-2014.html