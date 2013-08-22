Google Glass gelecek yıl ki I/O konferansında satışa sunulabilir

Haber Editörü
Geçen yıl Google'ın görkemli bir etkinlikle tanıttığı ve halen test aşamasına devam ettiği Google Glass akıllı gözlük projesi şimdiden yeniliklerinin yanında yasakları ile de gündeme oturmuş durumda.
Google Glass'ın ne zaman yaygın satışa sunulacağına dair resmi bir bilgi yok. Pek çok otorite satışa sunulsa da cihazın ilgi görmeyeceğini belirtiyor. Gelen iddialar Google'ın gelecek yıl yaygın satışa başlayacağı yönünde.
Google Glass'ın bahar döneminde satışa sunulacağı kaydediliyor. Bu da büyük ihtimalle duyurunun I/O 2014 konferansında yapılacağını veya yakın zamanlarda bir lansmanda açıklanacağını gösteriyor. Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, 2014 bahar döneminde ürünü satışa sunabileceklerini açıklamıştı. Bu açıklama iddiaları destekliyor.
Google Glass'ın geliştirici versiyonu 1500$ üzerinden dağıtılmıştı. Son kullanıcı fiyatının ise 300$ civarına düşebileceği sanılıyor. Böylece yaz döneminde Google nabız yoklama şeklinde ilk parti ürünleri satışa sunmuş olacak.
Lansmanı ile ses getiren Google Glass'ın halen son kullanıcıya ulaşmamış olması bir dezavantaj olarak değerlendiriliyor. Ayrıca özel hayatın gizliliği konusunda giderek artan itirazlar, satışa sunulduğunda ürünün nasıl bir tepkiyle karşılaşacağı sorusunun önemini artırıyor.
http://www.androidheadlines.com/2013/08/glass-to-be-released-at-google-io-2014.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
orneğin Termal kamera ile birlikte gelse..(kaynak vikipedi)
Askeri ve sivil alanlarda yaygın olarak kullanılan kamera sistemleri ısıl değişkenliklerin tespite yaradığı hemen hemen her alanda kullanılırlar. Canlı varlıkların tespiti askeri uygulamaların en büyük ayağı iken ısı kaçakları ve istenmeyen ısı üretimleri sivil kullanımda daha yaygındır. Sıralamak gerekirse,
Buhar, basınçlı gaz, sıcak su, sıcak hava taşıyan sistemlerin kaçaklarının tespiti
Elektrik panoları, iletim hatları, aşırı yüklenen enerji sistemlerinin bağlantı hatalarının ve gereğinden fazla yüklenip ısı yaratan yerlerinin tespiti
Motor, rulman, dönen parçaların yağlanmamasından kaynaklanan sürtünme ve oluşturduğu yerlerin tespiti,
Konut, iş merkezi gibi binaların enerji verimliliğinin ölçülmesinde, enerji sarfiyatının düzeltilmesi için sorunlu bölgelerin tespiti
yani gelecek bu teknolojide...mahramiyetmi zaten oyle birsey kalmadı....dunyada 6milyar insan yaşıyor..bence kendimizi cok buyutmeyelim..
kaldıkı benim ozel hayatımı kim neyapacak...onun dısında millet manyak ve sapıksa hayatımızı ve standartlarımız sınırlamak yerine bu konuda yetkili mercilerin caydırıcı yaptırımları hayata geçirmesi isteemek daha mantıklı geliyor...
diğer bazı gozluk modlelleri...
forum.donanimhaber.com/...
forum.donanimhaber.com/...
şimdi özel yaşam ihlaliydi, kaç satacaktı filan kabak tadı vermeye başladı